Milionari din Cluj la cuțite pentru 5.000 de lei. Soții Moldovan stau pe milioane...

Soții Moldovan, cei care dețin carmangeria cu același nume din Cluj Napoca au ajuns să se certe în instanță pentru o sumă infimă. Este vorba despre 5 mii de lei, bani pe care soția i-ar datora soțului.

De câteva luni între cei doi soți ar mocni un scandal, potrivit Foaia Transilvană. Mai exact au ajuns în instanță, după ce siția a cerut ordin de protecție împotriva lui Cosmin Moldovan. A pierdut ambele procese și îi datorează acum soțului 5.000 de lei. Pentru că nu i-a dat, acesta a dat-o în judecată.

”E scandal mare la Cluj, discutăm despre milionarii prostovani ai Clujului, soții Moldovan, Cosmin și Amelia. îi știți, ăștia care au carmangerii prin oraș. Să ai casă cu cineva și să ajungi în instanță”, a spus jurnalistul Liviu Alexa. Acesta a făcut și o analiză a contextului, mai ales că între cei doi soți părea că totul merge strună.

”Deci Cosmin Moldovan își dă în judecată nevasta, deși acum un an, scrie pe facebook, la mulți ani iubita mea și câți ani de căsnicie am făcut. Păi cum să faci din astea? Problema este că Cosminel s-a operat de stomăcel și când a fost mai slăbițel, i s-a părut lui că este un mic Don Juanel și a început să se umble.

Nevasta, Amelia, a aflat și s-a supărat. Doar că între timp pe Cosminel l-au apucat și alte cheltuieli, pentru nimicuri, și a apărut râca între ei. Are 25 de milioane de euro cifră de afaceri, dar aia de la ANAF nu văd că e plin de datorii?”, a întrebat retoric Alexa.

Cert este că în afara certurilor celor doi nu există vreo intervenție din partea autorităților statului legat de afacerea lor. Jurnalistul mai spune că nu atâta timp cât o firmă are o astfel de cifră de afaceri cum poate să acumuleze datorii imense. Evident că din această pricină și dările plătite la stat, ca impozite, sunt practic inexistente, mai spune acesta.