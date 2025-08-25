Politica Mihai Fifor: PSD nu va fi niciodată marioneta nimănui







Liderul PSD Arad, Mihai Fifor, a declarat luni, într-un mesaj postat pe Facebook, că PSD nu va fi niciodată marioneta nimănui și că este necesară corectarea rapidă a erorilor legislative care împiedică administrațiile locale să funcționeze normal. Blocajele vizează propuneri discutate și acceptate de premier, dar neaplicate de ministerele conduse de partide partenere.

Mihai Fifor a afirmst că PSD nu este şi nu va fi niciodată marioneta nimănui. El precizează că unele propuneri ale administraţiilor locale, discutate şi acceptate de premier, nu au fost transpuse în legislaţie de Ministerul Dezvoltării şi de Ministerul Finanţelor, ministere care nu sunt conduse de PSD.

„Nu mergem mai departe până nu corectăm erorile care îi costă direct pe românii oneşti din această ţară”, spune Fifor. Liderul arădean afirmă că evoluţiile recente arată că partenerii de guvernare au înţeles că deciziile se iau prin consens, nu prin acţiuni unilaterale.

Fifor arată că iniţiativele PSD se regăsesc în Pachetul 2 și vizează tăierea privilegiilor, „ pensii speciale, sinecuri, salarii nesimțite, menținerea și prioritizarea investițiilor locale și reforme reale în justiție și sănătate”.

Fifor atrage atenția că unele propuneri ale administraţiilor locale, discutate și acceptate de premier, nu au fost transpuse în legislație de Ministerul Dezvoltării și de Ministerul Finanțelor.

„Acest blocaj trebuie corectat rapid, altfel riscăm ca administraţii locale şi instituţii centrale să nu îşi mai poată achita nici măcar taxele la stat”, a afirmat acesta.

Înaintea ședinței coaliției programate pentru luni după-amiază, Sorin Grindeanu a transmis mesaje ferme către partenerii de guvernare și ministerele implicate. Liderul interimar al PSD a subliniat că presiunea publică asupra coaliției este semnificativă, însă Ministerul Finanțelor și Ministerul Dezvoltării nu au pus la dispoziție documentele necesare pentru ca pachetul de reforme să fie adoptat.