Metode simple prin care viteza internetului de acasă poate fi îmbunătățită

Conexiunea la internet din locuință nu depinde doar de abonamentul ales. Viteza poate varia în funcție de amplasarea routerului, de numărul dispozitivelor conectate și de modul în care este administrată rețeaua. Unele ajustări simple pot îmbunătăți stabilitatea și viteza fără cheltuieli mari.

Poziția routerului are un efect direct asupra modului în care semnalul Wi-Fi ajunge în camere. Google recomandă amplasarea routerului într-un loc central, la vedere și, dacă este posibil, mai sus de nivelul podelei, astfel încât semnalul să se distribuie mai uniform. Aceeași sursă arată că performanța scade atunci când routerul este pus prea departe de dispozitive sau când există obstacole fizice în jurul lui.

Așezarea acestuia într-o zonă centrală a locuinței poate reduce diferențele mari de semnal dintre camere. În schimb, pereții groși, podelele, mobilierul masiv și alte obiecte aflate între router și telefon, laptop ori televizor pot slăbi conexiunea.

Numărul mare de dispozitive active în același timp afectează lățimea de bandă disponibilă pentru fiecare. Dispozitivele nefolosite, chiar dacă nu sunt utilizate direct, pot consuma trafic prin descărcări, actualizări sau alte procese care rulează automat. În practică, acest lucru devine vizibil atunci când mai multe telefoane, laptopuri, televizoare inteligente sau camere conectate folosesc simultan aceeași rețea din locuință.

O măsură simplă este deconectarea echipamentelor care nu sunt folosite. Verificarea periodică a dispozitivelor conectate și reducerea consumului inutil de trafic pot elibera resurse importante ale rețelei.

În plus, unele routere permit setarea unor priorități pentru anumite dispozitive sau activități, astfel încât laptopul utilizat pentru muncă ori televizorul pe care rulează un conținut video să primească mai multă bandă atunci când rețeaua este solicitată.

Restartarea echipamentului poate rezolva problemele de conectare, poate îmbunătăți temporar viteza scăzută și poate corecta dificultăți frecvente ale rețelei wireless. În același timp, repornirea routerului și a punctelor Wi-Fi poate remedia situațiile în care conexiunea devine instabilă, iar procedura este simplă: echipamentul se oprește pentru câteva secunde și apoi se reconectează la sursa de alimentare.

Acest pas nu modifică viteza prevăzută în abonament, dar poate îmbunătăți stabilitatea conexiunii atunci când rețeaua începe să funcționeze mai greu fără un motiv evident. Repornirea modemului și a echipamentului principal este recomandată în special atunci când apar probleme de performanță sau de conectare, deoarece poate elimina blocaje temporare.