Atac cu cocktail Molotov la locuința lui Sam Altman, șeful OpenAI, din San Francisco. Suspectul, arestat de poliție

Un incident de securitate a avut loc vineri dimineață în San Francisco, unde locuința lui Sam Altman, director executiv al OpenAI, a fost vizată de un atac cu un dispozitiv incendiar, potrivit The New York Times.

Autoritățile americane au confirmat că un suspect în vârstă de 20 de ani a fost reținut, după ce ar fi aruncat un cocktail Molotov asupra proprietății.

Incidentul s-a produs în cursul dimineții, înainte de răsărit, iar circumstanțele exacte sunt încă investigate. Potrivit poliției, nu au fost înregistrate victime, iar prezența lui Altman în locuință la momentul atacului nu a fost confirmată.

Departamentul de Poliție din San Francisco a transmis că dispozitivul incendiar „a provocat un incendiu la poarta exterioară a locuinței lui Sam Altman”. Flăcările au fost limitate la zona exterioară a proprietății, fără a se extinde la clădire.

Suspectul a fugit de la locul incidentului imediat după atac. Autoritățile au reușit să îl localizeze aproximativ o oră mai târziu, în apropierea sediului OpenAI, situat la circa cinci kilometri distanță.

Conform poliției, individul „amenința că va incendia clădirea”, înainte de a fi reținut. Reprezentanții instituției au precizat că ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile urmează să fie formulate oficial.

Un mesaj intern transmis angajaților OpenAI a indicat că atacul asupra locuinței a avut loc în jurul orei 3:45 dimineața. Documentul precizează că suspectul a fost ulterior observat în apropierea sediului companiei, unde a intrat în atenția personalului de securitate.

În urma incidentului, compania a anunțat creșterea prezenței forțelor de ordine în jurul birourilor sale, ca măsură preventivă.

Sam Altman, cofondator al OpenAI în 2015, este una dintre cele mai vizibile figuri din domeniul inteligenței artificiale, compania fiind cunoscută pentru dezvoltarea aplicației ChatGPT.

În ultimii ani, atât Altman, cât și compania sa au fost frecvent ținta protestelor legate de dezvoltarea accelerată a tehnologiilor A.I. Criticii susțin că aceste sisteme ar putea avea efecte semnificative asupra societății, inclusiv asupra pieței muncii și securității informaționale.

Luna trecută, manifestanți au protestat în fața sediilor mai multor companii din domeniu, inclusiv Anthropic și xAI, solicitând liderilor industriei să oprească dezvoltarea tehnologiei în anumite condiții.

De asemenea, sediul OpenAI a fost vizat anterior de proteste, inclusiv după anunțul privind colaborarea companiei cu Departamentul Apărării al Statelor Unite.

Autoritățile nu au făcut publică identitatea suspectului și nu au oferit detalii privind motivația acestuia. Poliția a precizat că ancheta este în desfășurare și că urmează să stabilească toate circumstanțele incidentului.

Nu există, până în acest moment, indicii oficiale privind o legătură directă între atac și protestele recente împotriva industriei inteligenței artificiale.