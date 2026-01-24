Metode ingenioase de încălzire, în urmă cu sute de ani. Cum rezistau strămoșii noștri în iernile geroase

Pe măsură ce frigul se instalează iarna, creștem temperatura în casă, pentru a ne simți reconfortant. Pentru cei cu centrale este un simplu efort de reglare a termostatului. Dar, și din acest punct de vedere, strămoșii noștri o duceau mult mai greu? Și apeleau la diverse metode ce azi par neconvenționale pentru a traversa iarna, conform rjwmech.com.

Romanii erau cunoscuți pentru stilul lor de viață luxos, iar tehnologia de încălzire nu a făcut excepție. Romanii bogați au folosit un sistem numit „hipocaust” pentru a-și încălzi vilele. Această formă timpurie de încălzire centrală implica un spațiu gol sub podele și în spatele pereților prin care circula aerul cald, generat de un cuptor. Această metodă era eficientă, dar și mare consumatoare de forță de muncă, pentru că se baza pe sclavi sau muncitori pentru întreținerea focului.

Înainte de încălzirea automată prin termostat, menținerea temperaturilor ridicate în întreaga casă era o muncă asiduă. În Evul Mediu, în castele și conace, rolul „focului” era crucial. Existau persoane delegate, care se ocupau cu menținerea și aprinderea focurilor, ce nu erau ușor de întreținut din cauza curenților de aer care intrau în aceste locuințe.

Coreenii au dezvoltat un sistem de încălzire numit „ondol”. A fost folosit în primul rând de nobili și la curtea regală, în Coreea antică, datând din secolul I î.Hr. O caracteristică unică a arhitecturii coreene, ondol-ul era un sistem în care fumul gros de la focurile de lemne era canalizat sub podeaua unei încăperi, încălzind pietrele și camera de deasupra. Căldura reținută în pietre ajungea în spațiile locuite.

În 1741, Benjamin Franklin a inventat un nou tip de sobă, care oferea mai multă eficiență decât șemineul tradițional deschis. Soba Franklin, așa cum a ajuns să fie cunoscută, a fost concepută pentru a produce mai multă căldură în timp ce folosea mai puțin combustibil și amana căldura în cameră în locul pierderii pe coș. Această inovație a îmbunătățit considerabil căldura locuințelor în lunile reci.

Sistemul bazat pe abur, din New York City, funcționează și în prezent. Și a fost un pionier în soluțiile de încălzire comună. Introdusă la sfârșitul secolului al XIX-lea, această rețea de conducte de abur a furnizat o sursă centralizată de încălzire pentru mai multe clădiri și este considerată a fi printre cele mai extinse astfel de sisteme din lume.