Într-un interviu acordat Radio România Actualități, colonel medic Florea Costea a declarat că mai multe zeci de pacienți au fost internați și la spitalul militar de campanie pe care îl conduce, unii chiar la terapie intensivă. În acest context, el a precizat că măsurile de distanțare trebuie respectate și după 15 mai, data la care va înceta starea de urgență.

„Eu nu cred că războiul este câştigat. Am câştigat două-trei bătălii, poate cinci, dar dacă ne relaxăm – pot să folosesc acest cuvânt – prea devreme, cred că facem o greşeală. Majoritatea populaţiei a reacţionat extraordinar de bine la pandemie. Mai avem câţiva paşi, se vede luminiţa, păcat să abandonăm lupta acuma”, a declarat medicul Florea Costea.

Comandantul Spitalul Militar de Campanie a precizat că dinamica bolii se schimbă de la oră la oră, astfel încât nu se poate spune dacă a fost atins vârful pandemiei.

„…am avut patru pacienţi la Terapie Intensivă. Ieri, când am plecat, pe seară, au fost doi, azi am găsit patru. În Secţia de Boli Infecţioase am lăsat 40 şi un pic, astăzi am găsit 50 şi un pic, dinamica este de la oră la oră. Funcţionăm cu cele trei secţii de urgenţă Boli Infecţioase şi Terapie Intensivă”, a declarat colonel medic Florea Costea.