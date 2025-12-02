Maricel Păcuraru rămâne în așteptare. Dosarul „Loteria Română”, amânat pentru 20 ianuarie 2026

În decembrie 2015, procurorii de la Direcția Națională Anticorupție (DNA) au trimis în judecată mai multe persoane, între care și Maricel Păcuraru, unul dintre proprietarii postului de televiziune Realitatea Plus, și mai multe firme. Motivația ar fi că cei trimiși în judecată ar fi prejudiciat Loteria Română.

Concret, se specifică faptul că Loteria ar fi plătit milioane de euro pentru cartele telefonice, într-un contract de comercializare prin agenții loto, iar acele contracte, potrivit acuzaţiei, ar fi fost frauduloase, cu implicarea firmelor controlate de Păcuraru.

Marți, 2 decembrie, de pe urma procesului, s-a ajuns la concluzia că una dintre firmele menționate în dosar nu a fost citată în mod legal. Avocatul din oficiu nu luase legătura cu reprezentanții firmei respective și nu s-a îndeplinit procedura, iar în acest sens se amână termenul de judecată pentru data de 20 ianuarie 2026.

Pe ordinea de zi a fost dosarul 47691/3/2015 care arată că instanţa a fost sesizată cu o „verificare a legalităţii conform art. 139 ind. 1 NCPP”, ce reglementează ceea ce se numeşte „supraveghere tehnică / tehnici speciale de investigare” ori „culegerea de informaţii”.

Practic, dacă în dosar s-au folosit interceptări, supravegheri, percheziţii informatice, acces la tranzacţii financiare, etc., aceste probe pot fi folosite doar dacă autorităţile au respectat procedura legală pentru a le obţine, adică prin autorizaţie de la judecător, mandat, motivare, transparenţă etc.

A fost vorba despre probe obţinute prin mijloace speciale, care implică restrângerea unor drepturi de confidenţialitate, de intimitate sau de libertăţi fundamentale. Mulți avocați din dosar au fost prezenți în sala de judecată, iar toți au fost de acord ca termenul de judecată să fie amânat pentru data de 20 ianuarie 2026.

Acuzațiile pentru Maricel Păcuraru sunt în acest caz de participație improprie la abuz în serviciu, spălare de bani și alte fapte de natură financiară / fraudă. Din 2015, de când s-a deschis, procesul nu s-a încheiat încă.

Au fost zeci de termene, amânări repetate, pauze extinse. De mai mulți ani, s-a ridicat problema prescripției, adică, unele fapte ar fi îndeplinit condițiile de vechime necesare pentru a nu mai putea fi judecate.

Mai mult, la un moment dat în 2025, completul care judeca dosarul a rămas fără judecător, căci fosta magistrată a fost promovată, așa că dosarul a fost reprogramat din nou. După aproape un deceniu, dosarul nu a ajuns la o sentință finală, procedura a fost încetinită, iar riscul prescrierii sau invalidării unor probe este acum unul foarte probabil.

Anterior, la finalul lui septembrie a acestui an, judecătorul fondului, cel care analizează cazul nu doar prin aspecte procedurale, a respins cererea lui Maricel Păcuraru de a anula o decizie din 2016, luată de un alt judecător, pe atunci de la Cameră preliminară, care validase probele din dosar.

Este vorba despre probele pe care DNA le folosise împotriva lui Păcuraru ce au fost considerate legale în 2016, iar judecătorul fondului a spus că acea decizie rămâne valabilă.

La cererea avocatului lui Maricel Păcuraru, judecătorul a decis să suspende procesul și să trimită următoarea întrebare la Înalta Curte de Casație și Justiție. Avocatul a solicitat atunci să se verifice legalitatea probelor obținute prin „mandate de siguranță națională” sau tehnici speciale de culegere a informațiilor.

Aceste probe includ interceptări, supravegheri, percheziții informatice sau alte mijloace care implică restrângerea unor drepturi fundamentale de confidențialitate sau intimitate. Despre aceste probe ar fi trebuit să se discute marți, 2 decembrie, în cadrul procesului de la ICCJ, însă, după cum s-a specificat anterior, se amână termenul pentru data de 20 ianuarie 2026.

În anul 2014, Maricel Păcuraru a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu și spălare de bani, în dosarul cunoscut drept Dosarul Poștei Române.

Motivul este reprezentat de intervenirea sa, împreună cu alți directori, pentru încheierea unor polițe de asigurare pentru angajații Poștei Române. Ceea ce încalcă regulamente interne și a cauzat un prejudiciu de peste 14,3 milioane lei, aproximativ 3 milioane euro, iar Păcuraru ar fi primit ilegal comisioane de milioane de lei.

Aceste probleme l-au dus pe Maricel Păcuraru la închisoare, căci el a executat deja o parte din pedeapsă și a fost eliberat condiționat în anul 2017. Asta după ce cu un an în urmă, Curtea Constituțională a României (CCR) a decis că, în cazul încălcării regulamentelor interne/legislației secundare, adică nu a legilor propriu-zise, fapta de „abuz în serviciu” nu mai poate fi pedepsită, a fost dezincriminată.

Pe această bază, Maricel Păcuraru a cerut revizuirea condamnării sale la acel moment. Iar în 11 decembrie 2024, Tribunalul București a anulat condamnarea și a stabilit că faptele pentru care fusese judecat nu mai constituie infracțiune.

Spălarea de bani, care depindea de abuzul în serviciu ca „infracțiune-predicat”, a picat de asemenea. Mandatul de executare a pedepsei a fost anulat, chiar dacă pedeapsa fusese deja executată, și s-a dispus ridicarea sechestrului asupra averii lui de aproximativ 3 milioane euro.

Dar decizia a trebuit confirmată de instanță superioară. Astfel, în 23 mai 2025, Curtea de Apel București a respins contestația formulată de Direcția Națională Anticorupție (DNA) și a menținut anularea condamnării, deci decizia e definitivă.

Condamnarea, pedeapsa și toate restricțiile legale rezultate din condamnare au fost eliminate, sechestrul și măsurile de recuperare a prejudiciului au fost ridicate.