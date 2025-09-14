Social

Manichiura sezonului: ce unghii se poartă în toamna anului 2025

Manichiura sezonului: ce unghii se poartă în toamna anului 2025
Din cuprinsul articolului

Ce unghii se poartă în această toamnă. Toamna anului 2025 aduce un val de inovație în lumea manichiurii, combinând tradiția cu tendințele moderne pentru a crea unghii care reflectă atmosfera sezonului rece.

De la culori calde și texturi sofisticate la forme îndrăznețe și designuri inovative, manichiura de toamnă devine o adevărată artă a expresiei personale.

Ce unghii se poartă în această toamnă

În acest sezon, paleta de culori pentru unghii este dominată de tonuri calde și profunde, inspirate de natura toamnei. Nuanțele de maro, portocaliu, vișiniu și verde se regăsesc în tendințele actuale. De exemplu, oja în nuanță de „toasted pumpkin” (portocaliu prăjit) a fost purtată de Selena Gomez, marcând începutul neoficial al toamnei.

Unghii

Unghii. Sursa foto Pinterest

De asemenea, culorile inspirate de cafea, precum espresso și mocha, sunt extrem de populare, oferind un look elegant și sofisticat. Aceste nuanțe se potrivesc perfect cu atmosfera caldă și confortabilă a sezonului. Un alt trend remarcabil este nuanța „Victoria Plum”, un mov închis cu reflexii lucioase, care evocă stilul anilor '90 și adaugă un aer retro-modern manichiurii.

Unghii espresso.v

Unghii espresso. Sursa foto Pinterest

Formele de unghii în vogă

În ceea ce privește formele, toamna 2025 promovează unghiile de lungime medie, cu forme ușor rotunjite sau migdalate. Aceste forme sunt apreciate pentru versatilitatea lor și pentru faptul că se potrivesc atât cu stiluri elegante, cât și cu cele casual. Unghiile scurte și pătrate rămân, de asemenea, o alegere populară, fiind practice și moderne.

Manichiura de toamnă 2025 nu se limitează doar la culori și forme; designul unghiilor devine o formă de artă. Printre tendințele remarcabile se numără unghiile cu texturi 3D, care adaugă profunzime și interes vizual. De asemenea, se remarcă utilizarea tehnicii „cat eye” (ochi de pisică), care creează un efect optic fascinant prin utilizarea magnetului pentru a manipula particulele metalice din ojă.

Unghii cat eye.

Unghii cat eye. Sursa foto iStock

Un alt trend inovativ este manichiura franțuzească dublă, care combină două culori contrastante pentru a crea un efect vizual interesant și modern.

Pentru a adăuga un strop de glamour, accentele metalice și sclipiciul sunt la mare căutare. Acestea pot fi aplicate pe vârfurile unghiilor sau pe întreaga suprafață, în funcție de preferințe. Sclipiciul în degrade sau în formă de cascadă adaugă un efect spectaculos, ideal pentru ocazii speciale.

Unghii

Unghii . Sursa foto iStock

Îngrijirea unghiilor în sezonul rece

Pe lângă alegerea culorilor și designurilor, îngrijirea unghiilor este esențială în sezonul rece. Temperaturile scăzute pot afecta sănătatea unghiilor, făcându-le mai fragile. Este recomandat să se aplice uleiuri sau creme hidratante pentru a menține unghiile și cuticulele sănătoase.

De asemenea, protejarea unghiilor de expunerea prelungită la apă și substanțe chimice contribuie la menținerea lor în stare optimă.

