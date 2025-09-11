Social MAE salută decizia Tribunalului UE vizând menţinerea energiei nucleare şi a gazului fosil în categoria investiţiilor durabile







Ministerul Afacerilor Externe al României (MAE) a transmis că salută decizia adoptată pe 10 septembrie de Tribunalul Uniunii Europene, care confirmă validitatea „Regulamentului european ce clasifică energia nucleară și gazul fosil drept investiții durabile”.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis, printr-un comunicat, că „pe data de 10 septembrie Tribunalul Uniunii Europene s-a pronunțat în cauza T-625/22, privind o solicitare de anulare a Regulamentului delegat (UE) nr. 2022/1214”.

Documentul contestat extinde aplicabilitatea Regulamentului (UE) nr. 2020/852, introducând energia nucleară și gazul fosil în categoria activităților considerate sustenabile din punct de vedere al investițiilor.

Acțiunea în instanță a fost inițiată de Austria și susținută de Luxemburg, ambele state exprimându-și dezacordul față de includerea celor două surse de energie în cadrul legislativ european pentru investiții durabile.

În apărarea poziției Comisiei Europene, care a emis regulamentul, s-au aliniat mai multe state membre, printre care România, alături de Bulgaria, Cehia, Franța, Ungaria, Polonia, Slovenia, Slovacia și Finlanda.

Prin hotărârea pronunțată de instanța UE, Tribunalul Uniunii Europene a respins cererea de anulare, confirmând astfel valabilitatea regulamentului adoptat la 9 martie 2022. Decizia menține energia nucleară și gazul fosil în sfera reglementată de normele europene destinate promovării investițiilor considerate durabile.

„Reprezentarea juridică în fața Tribunalului Uniunii Europene a fost asigurată de Ministerul Afacerilor Externe, prin Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, alături de Serviciul Contencios UE. Instituția din Guvernul României competentă în domeniul vizat de această cauză este Ministerul Energiei”, se mai arată în comunicat.

Ministerul Afacerilor Externe a precizat că, încă din 2018, România a susținut includerea energiei nucleare și a gazului natural în sfera de aplicare a Regulamentului (UE) 2020/852, cunoscut drept regulamentul privind finanțarea durabilă. Potrivit instituției, aceste surse de energie joacă un rol esențial în asigurarea securității energetice naționale și în sprijinirea procesului de tranziție către neutralitatea climatică.

„Autoritățile române au susținut, încă din anul 2018, demersurile de includere a energiei nucleare și a gazului natural în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile. Respectivele resurse sunt necesare pentru securitatea energetică a României”, a explicat MAE.

Uniunea Europeană continuă să susțină investițiile în domeniul energiei nucleare și al gazelor naturale, considerând aceste sectoare esențiale pentru tranziția energetică. Păstrarea în vigoare a Regulamentului delegat (UE) 2022/1214 permite menținerea mecanismelor de finanțare pentru aceste industrii strategice.

În ceea ce privește hotărârea pronunțată în dosarul T-625/22, aceasta nu are caracter definitiv. Decizia poate fi contestată printr-un recurs adresat Curții de Justiție a Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că procesul juridic este încă deschis și se poate modifica în etapele următoare.

„Hotărârea în cauza T-625/22 nu este definitivă. Ea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Justiție a Uniunii Europene”, potrivit comunicatului Ministerului român al Afacerilor Externe.