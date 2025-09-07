Economie România și Ungaria își unesc forțele pentru securitatea energetică a regiunii







România și Ungaria fac un pas important către o cooperare strategică în domeniul energiei, anunță Peter Szijjarto, ministrul ungar de externe și al comerțului, într-o declarație publicată sâmbătă pe Facebook, citată de agenția MTI.

În urma unei discuții telefonice cu ministrul român al Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, oficialul de la Budapesta a subliniat că interesele celor două țări sunt „deplin aliniate” și că viitorul apropiat va aduce o colaborare mai strânsă în mai multe domenii-cheie: energia nucleară, gazele naturale și interconectarea rețelelor electrice.

Europa traversează, de câțiva ani, una dintre cele mai dificile perioade din punct de vedere energetic, pe fondul crizei gazelor, al volatilității prețurilor și al conflictelor geopolitice din regiune, în special războiul din Ucraina.

România și Ungaria, ca state vecine și parteneri în Uniunea Europeană, au fost nevoite să își adapteze strategiile energetice și să găsească soluții comune pentru asigurarea aprovizionării și stabilizarea prețurilor.

„Ungaria și România au avut întotdeauna o bună cooperare în domeniul energiei. România este un partener de o importanță cheie în asigurarea aprovizionării cu energie a Ungariei”, a declarat Peter Szijjarto.

Un punct central al colaborării îl reprezintă energia nucleară, considerată de ambele state o soluție esențială pentru tranziția energetică și reducerea dependenței de combustibilii fosili.

Atât România, cât și Ungaria, au convenit să sprijine, la nivel european, eliminarea oricărei discriminări față de energia nucleară.

„Am convenit să susținem eforturile comune de a preveni o discriminare negativă față de energia nucleară. Aceasta oferă o sursă de electricitate ieftină, sigură și sustenabilă”, a afirmat ministrul ungar.

România are deja în derulare proiecte majore la centrala nucleară de la Cernavodă, unde se construiesc reactoarele 3 și 4, în timp ce Ungaria dezvoltă proiectul Paks II, menit să crească semnificativ capacitatea de producție nucleară a țării.

Prin colaborarea bilaterală, cele două state își propun să obțină sprijin european și investiții externe pentru extinderea acestor proiecte.

Un alt punct important al discuțiilor l-a reprezentat modernizarea și extinderea rețelelor de transport energetic.

Peter Szijjarto a confirmat că Ungaria și România lucrează împreună pentru extinderea capacității de interconectare a rețelei de gaze. Acest lucru va permite livrări suplimentare dinspre sud-estul Europei către Ungaria, folosind infrastructura românească.

Această măsură consolidează poziția României ca hub energetic regional, în contextul în care țara are acces la resurse semnificative din Marea Neagră, dar și la gazele azere și la coridoarele sudice susținute de Uniunea Europeană.

În paralel, cele două țări pregătesc creșterea capacității de interconectare a rețelelor electrice. Aceasta ar permite o echilibrare mai eficientă a consumului și producției de energie, reducând dependența de importurile scumpe din alte regiuni ale Europei.

Prin poziția sa geografică și resursele energetice variate – gaze naturale, energie hidro, nucleară și regenerabilă – România devine pentru Ungaria un furnizor și un partener esențial.

Ministrul ungar a subliniat că securitatea energetică regională depinde de capacitatea celor două țări de a lucra împreună și de a-și coordona proiectele strategice.

„Am fost pe deplin de acord că ambele țări își pot oferi reciproc multă asistență în această situație, contribuind la asigurarea securității energetice a celeilalte”, a spus Peter Szijjarto.

Această cooperare are implicații care depășesc sectorul energetic:

Consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Ungaria, într-un context regional sensibil;

Reducerea dependenței de gazul rusesc , în linie cu obiectivele Uniunii Europene;

Crearea de noi oportunități de investiții , atât în infrastructură, cât și în tehnologii verzi;

Creșterea securității energetice la nivelul întregii regiuni central-est europene.

De asemenea, proiectele comune ar putea atrage fonduri europene suplimentare prin programele destinate tranziției energetice și reducerii emisiilor de carbon.

Deși Bogdan-Gruia Ivan, ministrul român al Energiei, nu a emis încă un comunicat oficial, surse din minister confirmă că Bucureștiul este angajat într-o strategie comună cu Budapesta pentru: