„M-aș întoarce la el" – declarația cutremurătoare a femeii incendiate de propriul soț, într-un raion din Republica Moldova







Tânăra din satul Coșcalia, raionul Căușeni, care a suferit răni grave după ce a fost stropită cu benzină și incendiată de propriul soț, a făcut declarațiile pe patul de spital. Ea spune că își dorește să se împace cu el. Deși a trecut printr-un coșmar, susține că nu vrea ca bărbatul să fie pedepsit și afirmă că încă îl iubește.

Femeia a povestit că totul a început în seara în care soțul ei consuma alcool împreună cu un musafir. Ea a intrat în casă și i-a turnat musafirului un pahar de vin. Atunci, bărbatul ar fi înțeles că femeia l-a numit pe oaspete „Mișa”. Ea susține însă că i-a zis „nenea Mișa”, pentru că acesta este mai în vârstă. După acest moment, cei doi soți s-au certat. Bărbatul a ieșit afară, a luat o sticlă și a stropit-o. În timp ce încerca să aprindă o țigară, femeia a luat foc.

„La noi venise un om în ospeție și ei serveau vin. Eu când am intrat în casă i-am turnat omului cela o sticlă de vin și soțul a înțeles că i-am zis Mișa, dar eu i-am zis nenea Mișa, pentru că el e mai în vârstă ca mine. După aceasta, el m-a luat în casă și am început să ne certăm, apoi el a ieșit afară, a luat sticla și m-a stropit, iar când a vrut să aprindă o țigară eu am luat foc”, a povestit femeia în cadrul emisiunii „Life MD Documentary”.

„Mi-a zis că a vrut doar să mă sperie”

Tânăra spune că soțul s-a speriat când a văzut ce s-a întâmplat. El ar fi început să o stingă cu apă și a strigat la moșul lui să aducă apă de la fântână.

Femeia a povestit că bărbatul i-a spus că a crezut că în sticlă era apă și că nu a vrut decât să o sperie. Ea afirmă că problemele soțului apar doar când consumă alcool. Când este treaz, spune că el este cuminte.

Nu vrea ca soțul să fie pedepsit

Tânăra a mai povestit că bărbatul a încercat să renunțe la alcool, însă nu a reușit să ducă această hotărâre până la capăt. Ea crede că problema lui cu băutura este greu de învins, dar speră că va putea să se schimbe în timp.

„Nu aș vrea ca el să steie la pușcărie. M-aș întoarce la el. Eu n-aș putea să mă căsătoresc a doua oară. Mai bine mă împac cu el, că am trăit împreună atâția ani”, a declarat ea.

Mama victimei: „Plângea și m-a rugat să o iau acasă”

Mama femeii își amintește că, într-un moment de disperare, fiica ei a sunat-o în lacrimi. Plângea necontrolat și o implora să vină imediat să o ia acasă.

Femeia a mărturisit că apelul a fost cutremurător. Aceasta spunea că fiica ei a sunat-o plângând și i-a cerut să vină să o ia acasă.

„M-a rugat să mă duc să o iau, altfel se strangulează”, a spus femeia.

Reamintim că incidentul s-a produs pe 21 iunie, într-o localitate din raionul Căușeni. Două zile mai târziu, pe 23 iunie, bărbatul în vârstă de 30 de ani a fost reținut de polițiști.

Potrivit oamenilor legii, pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru violență în familie.