Lucian Viziru, victima rasismului în Germania. Ce a pățit artistul

Lucian Viziru. Sursa foto: Instagram/Lucian Viziru
Lucian Viziru a povestit la un podcast mai multe episoade șocante în care a fost victima rasismului în Germania. În ambele cazuri acesta a ajuns la poliție, dar acest lucru nu a avut niciun efect.

Lucian Viziru, la poliție

Viața peste hotare este extrem de complicată pentru unii dintre conaționali. Actorul a pățit-o pe pielea lui și a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat. ”Eram cu un Citroen, tot roșu, tot cu număr de România. Și mi-au dat cu piciorul în mașină.

Că nu am ce să caut să parchez acolo, că sunt locurile lor. Și m-am dus la secția de poliție, pentru că îmi spuneau să mă duc la mine în țară să parchez, deși eram parcat legal. Și m-am dus la poliție, i-am arătat ditai urma de pantof, pe aripă, era înfundată, aripa, declarație, am spus că suspectez o persoană care țipa. Și bineînțeles că nu s-a întâmplat nimic”.

Rasism inclusiv la adresa copiilor

Doar că lucrurile nu s-au oprit aici. Nici la locul de muncă, artistul nu a avut mai mult noroc. Mai ales că toată lumea știa că e străin. ”Au fost multe forma de rasism inclusiv la adresa copiilor. Aveam o fată într-o grup de patru fete de 17-18 ani, care veneau la antrenament și una dintre ele întârzâia în permanență.

Ea nu avea chef de antrenament, nu avea chef de pregătire fizică. Și am avertizat-o că o dau afară. Și am dat-o afară. A fost o dramă, există un cuvânt urât pentru români și mi-au spus așa, că am venit eu să fac reguli la ei în țară. Cum îmi permit eu așa ceva?”, a mai spus Lucian Viziru.

Mesaje de amenințare

Totul a culminat cu o serie de amenințări și din nou cu o vizită la poliție. ”Iar după asta au urmat mesaje de amenințare. Apoi am fost la secția de poliție. Și nici de această dată nu s-a întâmplat nimic”, a mai spus explicat el. Probabil că acesta a fost și unul dintre motivele pentru care a decis să se întoarcă în țară.

  Gigi spune:
    10 februarie 2026 la 15:15

    Asa zic toti romanii neintegrati. Nu e niciun rasism. Merg in Germania si aduc cu ei toate obiceiurile romanesti. Daca nu se pot adapta, sa stea in Romania sau unde vor ei. Sau sa mearga in Spania sau tari de grataragii si bautori de bere.

