Lucian Viziru, victima rasismului în Germania. Ce a pățit artistul

Lucian Viziru a povestit la un podcast mai multe episoade șocante în care a fost victima rasismului în Germania. În ambele cazuri acesta a ajuns la poliție, dar acest lucru nu a avut niciun efect.

Viața peste hotare este extrem de complicată pentru unii dintre conaționali. Actorul a pățit-o pe pielea lui și a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat. ”Eram cu un Citroen, tot roșu, tot cu număr de România. Și mi-au dat cu piciorul în mașină.

Că nu am ce să caut să parchez acolo, că sunt locurile lor. Și m-am dus la secția de poliție, pentru că îmi spuneau să mă duc la mine în țară să parchez, deși eram parcat legal. Și m-am dus la poliție, i-am arătat ditai urma de pantof, pe aripă, era înfundată, aripa, declarație, am spus că suspectez o persoană care țipa. Și bineînțeles că nu s-a întâmplat nimic”.

Doar că lucrurile nu s-au oprit aici. Nici la locul de muncă, artistul nu a avut mai mult noroc. Mai ales că toată lumea știa că e străin. ”Au fost multe forma de rasism inclusiv la adresa copiilor. Aveam o fată într-o grup de patru fete de 17-18 ani, care veneau la antrenament și una dintre ele întârzâia în permanență.

Ea nu avea chef de antrenament, nu avea chef de pregătire fizică. Și am avertizat-o că o dau afară. Și am dat-o afară. A fost o dramă, există un cuvânt urât pentru români și mi-au spus așa, că am venit eu să fac reguli la ei în țară. Cum îmi permit eu așa ceva?”, a mai spus Lucian Viziru.

Totul a culminat cu o serie de amenințări și din nou cu o vizită la poliție. ”Iar după asta au urmat mesaje de amenințare. Apoi am fost la secția de poliție. Și nici de această dată nu s-a întâmplat nimic”, a mai spus explicat el. Probabil că acesta a fost și unul dintre motivele pentru care a decis să se întoarcă în țară.