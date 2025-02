Monden Lucian Viziru, incident la întoarcerea în țară. A chemat Poliția







Lucian Viziru a descoperit că mașina sa a fost vandalizată în parcarea unde o lăsase. Actorul a împărtășit acest incident pe rețelele sociale, menționând că a hotărât să solicite intervenția poliției pentru a identifica persoana responsabilă.

Mașina lui actorului, vandalizată în parcare

Actorul Lucian Viziru a avut parte de o experiență neplăcută în dimineața zilei de 1 februarie, când s-a pregătit să plece la serviciu. A constatat cu stupoare că mașina sa fusese vandalizată în parcarea unde o lăsase. Parbrizul era spart, așa că a decis să contacteze autoritățile pentru a identifica persoana responsabilă.

Lucian Viziru a cerut ajutorul poliției sâmbătă dimineață, după ce a descoperit că mașina sa fusese vandalizată în parcare. Actorul se pregătea să iasă în oraș și, coborând în parcare, a observat că parbrizul autoturismului său era spart.

Lucian Viziru: Cineva a avut grijă să îmi lase o amintire plăcută

Suspectând că cineva a acționat intenționat, a decis să contacteze autoritățile. De asemenea, el a găsit și obiectul folosit pentru a provoca daune mașinii sale.

„În noaptea de 31 ianuarie spre 1 februarie s-a întâmplat ceva dubios. Eu, dimineața, ca orice om normal m-am dus la muncă, voiam să mă duc cu mașina la muncă. Am ajuns la mașină, am deschis portiera, și am văzut asta (că parbrizul e spart) (…) Cineva a avut grijă să îmi lase o amintire plăcută. Nu am mai putut să plec cu mașina la muncă, dar ce nu știe persoana respectivă la fel cum nici eu nu știu de ce a făcut treaba asta, este că am găsit obiectul cu care s-a găsit mașina și acolo mai sunt și niște camere de supraveghere”, a spus Lucian Viziru.

Lucian Viziru: Voi compensa pentru orice informație utilă

Lucian Viziru a solicitat intervenția autorităților pentru a identifica persoana responsabilă de prejudiciul suferit. Actorul a menționat că în apropiere există camere de supraveghere, ceea ce ar putea facilita identificarea rapidă a celui care i-a vandalizat mașina. De asemenea, el a recunoscut că, la început, a crezut că o pasăre a căzut din copac pe parbrizul vehiculului său.

„Aștept să vină poliția să vedem ce îmi spun. Sincer să fiu, prima dată, pentru o fracțiune de secundă m-am gândit că a căzut un porumbel gras din copac. M-am uitat în sus. (…) Este singura mașină avariată”, a mai afirmat Lucian Viziruîn postare.

Ulterior, artistul a cerut ajutorul fanilor săi din mediul online, solicitându-le orice informație pe care o pot oferi: „Voi compensa pentru orice informație utilă”.

Fostul membru al trupei „Gaz pe foc” s-a întors în România după o ședere de șapte ani în Germania, împreună cu soția sa, Ema, și fiul lor, Mihai Adrian.