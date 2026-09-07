Leroy Merlin, retailer specializat în construcții, decorațiuni și grădinărit, anunță deschiderea primului său magazin din Brăila, pe Șoseaua Râmnicu-Sărat, și cel de-al 26-lea din România.

Magazinul va pune la dispoziția clienților întregul portofoliu de produse și servicii Leroy Merlin, adaptat tuturor tipurilor de proiecte de construcție, renovare și amenajare. Printre categoriile care vor avea o prezență importantă în noua locație se numără Grădină, Vopsea, Sanitare, Bucătării și Materiale de construcții.

„Deschiderea primului magazin Leroy Merlin în Brăila este un pas important în strategia noastră de dezvoltare și, mai ales, în obiectivul de a fi tot mai aproape de clienții noștri. Ne dorim ca noua locație să devină un partener pentru proiectele locuitorilor din Brăila și din împrejurimi, indiferent de dimensiunea acestora, oferind acces la o gamă completă de produse și soluții, la prețuri mici în fiecare zi. Investim nu doar în extinderea rețelei, ci și în experiența pe care o oferim clienților, prin spații adaptate nevoilor lor și servicii care le fac proiectele mai simple”, a declarat Mathieu Bauduin, CEO Leroy Merlin România.

Totodată, zona dedicată materialelor de construcții se întinde pe 2.900 de metri pătrați, oferind un spațiu generos pentru proiectele de amploare. Pentru amenajarea locuinței, clienții vor avea la dispoziție un showroom de 15 metri pătrați dedicat soluțiilor sanitare și unul de 85 de metri pătrați pentru bucătării.

Prin deschiderea magazinului din Brăila, Leroy Merlin își continuă strategia de extindere în România, urmărind să fie mai aproape de clienți și să le ofere acces mai facil la soluții pentru casă. Prezența în oraș reprezintă totodată un pas important în acoperirea unor noi teritorii și în dezvoltarea rețelei naționale a companiei.

Leroy Merlin, companie membră a ADEO, este lider european al pieței de bricolaj, cu o istorie de peste 100 de ani ca retailer specializat în construcții, decorațiuni și grădinărit. compania își asumă misiunea de a oferi clienților soluții complete pentru casă și grădină, susținută de angajamentul de a oferi prețuri mici în fiecare zi.

Grupul ADEO deține o rețea de peste 1.000 de magazine în 20 de țări, deservind 500 de milioane de locuitori și profesioniști, și reunește 150.000 de angajați formați într-o cultură a intraprenoriatului. Toate entitățile grupului sunt unite de un scop comun: acela de a fi utile oamenilor, comunităților și societății în ansamblu, oferind soluții eficiente și responsabile pentru îmbunătățirea locuințelor.

În România, Leroy Merlin este prezentă prin 25 de magazine în 16 orașe - București, Cluj-Napoca, Craiova, Ploiești, Pitești, Brașov, Constanța, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș, Bacău, Iași, Timișoara, Oradea, Târgoviște și Arad - și are o echipă de aproape 3.500 de angajați. Leroy Merlin România deține certificarea Best Buy Award, reconfirmând poziționarea sa ca retailer DIY cu cel mai bun raport calitate–preț de pe piața locală.