Legea privind înființarea Comitetului de organizare a funeraliilor de stat a fost adoptată

Camera Deputaților, în calitate de for legislativ decizional, a adoptat miercuri proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/2024, act normativ care modifică articolul 17 din Legea nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale.

Noile prevederi stabilesc constituirea unui comitet special responsabil de organizarea funeraliilor de stat, măsura fiind justificată prin necesitatea unei coordonări unitare între instituțiile implicate.

Deputații au votat proiectul de lege care aprobă OUG nr. 1/2024, document ce introduce cadrul procedural pentru înființarea Comitetului de organizare a funeraliilor de stat.

Conform noilor reglementări, această structură va funcționa fără personalitate juridică și va fi coordonată de șeful Cancelariei prim-ministrului.

Potrivit inițiatorilor, modificarea legislativă urmărește să clarifice mecanismele administrative aplicabile în cazul ceremoniilor funerare organizate la nivel de stat, având în vedere implicarea mai multor autorități publice.

Expunerea de motive subliniază caracterul tehnic al măsurii și imposibilitatea estimării costurilor la momentul adoptării.

În documentul de fundamentare, semnat de fostul premier Marcel Ciolacu, se precizează:

„Prezentul act normativ va avea impact pozitiv asupra imaginii României prin manifestarea consideraţiei şi înaltei aprecieri de care se bucură anumite categorii de personalităţi publice.

În ceea ce priveşte costurile ce rezultă în urma intrării în vigoare a măsurii propuse prin acest proiect de act normativ, acestea nu pot fi estimate la acest moment, având în vedere faptul că se referă la un eveniment care nu poate fi preconizat când va avea loc”.

Inițiatorii consideră că stabilirea unei structuri dedicate va permite o gestionare mai eficientă a responsabilităților instituționale și va reduce riscul apariției unor blocaje administrative în organizarea unor astfel de ceremonii.

În cadrul dezbaterilor generale desfășurate anterior votului final, reprezentanți ai mai multor formațiuni politice au formulat puncte de vedere diferite asupra proiectului.

Deputata S.O.S. România Ana Marcela Baş a declarat că, deși proiectul este prezentat drept unul tehnic și administrativ, acesta ridică o problemă mai amplă privind gestionarea simbolurilor statului:

„Nu vorbim aici doar despre organizarea unor ceremonii, vorbim despre memoria, despre recunoaşterea meritelor excepţionale, despre modul în care statul român îşi onorează personalităţile şi momentele istorice. Vorbim despre simboluri naţionale, nu despre simple proceduri administrative.

În forma propusă, proiectul transferă organizarea funeraliilor de stat sub control direct al Executivului. Această abordare ridică întrebări legitime privind echilibrul instituţional şi riscul politizării unor acte care ar trebui să rămână deasupra ciclurilor politice şi deasupra intereselor guvernamentale de moment.

Demnitatea naţională nu trebuie gestionată de guverne vremelnice. (...) Pe de altă parte, există nevoia unei clarificări în domeniu".

Reprezentanta S.O.S. România a anunțat că grupul parlamentar s-a abținut de la vot.

Din partea PNL, deputatul Daniel Gheorghe a susținut necesitatea reglementării clare a funeraliilor de stat, făcând referire la precedente istorice:

„În România, după Revoluţia din decembrie 1989, am avut funeralii la cel mai ridicat nivel, iar funeraliile din România care au reuşit să strângă cei mai mulţi oameni au fost cele destinate unui fost şef de stat, cap încoronat, Regele Mihai I al României (...) Să reînvăţăm să respectăm România, respectând însuşi instituţia fostului de şef de stat”.

În timpul dezbaterilor, deputatul AUR Dan Tanasă a formulat o intervenție ironică la adresa proiectului:

„După organizarea comitetului pentru organizarea funeraliilor de stat cred că este absolut urgent şi necesar să organizăm comitetul pentru deplasarea pe covorul roşu, care să-l ajute pe preşedintele Nicuşor Dan să înţeleagă, să ţină dunga covorului roşu, atunci când merge la ceremoniile oficiale".

Legea nr. 215/2016 reglementează cadrul general privind ceremoniile oficiale organizate de autoritățile statului. Prin OUG nr. 1/2024, Guvernul a introdus completări referitoare la organizarea funeraliilor de stat, iar adoptarea proiectului de lege de către Camera Deputaților finalizează procedura parlamentară.