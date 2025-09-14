Laptele de bivoliță, tot mai căutat. În supermarket, un litru ajunge la 29 de lei. Fermierii îl vând la jumătate de preț

Acum 30 de ani, bivolițele erau crescute și îngrijite în numeroase gospodării din România, însă în prezent sunt pe cale de dispariție. Fermierii aleg să crească vaci, mai ușor de întreținut și mai productive, deși cererea pentru lapte și produse din lapte de bivoliță este în continuă creștere. În unele supermarketuri, un litru de lapte de bivoliță se vinde cu 29 de lei, în timp ce fermierii și cei care le cresc în gospodărie cer doar 10 sau 15 lei pentru aceeași cantitate.

În satele de la poalele munților Făgăraș, puține persoane mai cresc animale în gospodărie. Motivul principal este productivitatea. O vacă poate da până la 25 de litri de lapte pe zi, în timp ce o bivoliță produce maximum 10 litri. În plus, subvențiile de stat pentru acestea sunt mai mici.

În schimb, produsele din lapte de bivoliță se vând la prețuri piperate. 125 de grame de mozzarella costă 16,50 de lei, iar urda, burduful sau telemeaua se vând cu aproximativ 65 de lei pe kilogram. De asemenea, un kilogram de smântână grasă se vinde cu 50 de lei.

Dincolo de provocările de pe piață, cei care mai cresc bivolițe preferă să vândă laptele pe cont propriu și refuză să îl ducă la fabrică. Este și cazul unei familii din Avrig, care crește în gospodărie 13 bivolițe.

„Am 13 bivolițe și vând sticla de doi litri cu 20 de lei. Nu e scump pentru ce calitate are. Majoritatea îl cumpără și îl consumă cu drag, dar sunt și mulți care nu își permit să cumpere. Din ce nu se vinde facem brânză pentru noi și mai puțin pentru a o vinde. Mai dăm și la cunoștințe. Nu m-am gândit să îl duc la o fabrică”, ne-a spus Nicoleta Toarcă.

Dintre rasele de bivoli, bivolița de râu este cea mai răspândită și contribuie semnificativ la producția mondială de lapte, reprezentând circa 70% din populația globală de bivoli de apă. Spre deosebire de bivolii de baltă, aceștia oferă cantități mai mari de lapte și sunt crescuți în special pentru acest scop.

India și Pakistan domină producția globală, asigurând aproximativ 80% din totalul de lapte de bivoliță. Alte țări cu efective importante sunt China, Egipt și Nepal, unde bivolițele de lapte depășesc în număr vacile.

În regiunea Mediteranei, Italia se remarcă prin creșterea bivolițelor pentru lapte, folosit în principal la prepararea brânzeturilor tradiționale.