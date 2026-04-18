Prețul petrolului a scăzut după redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Prețul petrolului a scăzut după redeschiderea Strâmtorii OrmuzPetrol. Sursa foto: Freepik
Prețul petrolului a revenit la nivelurile înregistrate înainte de izbucnirea conflictului dintre Israel și Iran, după ce tensiunile din regiune au început să se tempereze, iar Strâmtoarea Ormuz a fost redeschisă traficului comercial de petroliere, potrivit AP.

Prețul petrolului a scăzut după redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Decizia a avut un impact imediat asupra piețelor globale, unde cotațiile au scăzut abrupt, în unele momente cu aproape 10%.

Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru transportul petrolului la nivel mondial, leagă Golful Persic de rutele maritime internaționale. Orice blocaj în această zonă are efecte rapide asupra prețului barilului, însă reluarea traficului a redus temerile privind o criză de aprovizionare.

conducte petrol

conducte petrol / sursa foto> dreamstime.com

Piețele financiare au reacționat rapid la veste. Bursele americane au închis săptămâna pe creștere, susținute de optimismul investitorilor. Indicele S&P 500 a urcat cu 1,2%, atingând un nou maxim istoric și marcând a treia săptămână consecutivă de câștiguri consistente.

Vremea se schimbă în weekend. Ploi torențiale, vânt puternic și instabilitate atmosferică
Ciorbă acră de pui cu smântână, o rețetă tradițională românească

Piața bursieră americană a recuperat peste 12%

De asemenea, Dow Jones Industrial Average a înregistrat o creștere puternică în timpul ședinței de tranzacționare, urcând temporar cu peste o mie de puncte, înainte de a încheia ziua cu un avans de aproximativ 868 de puncte, echivalent cu 1,8%. Indicele Nasdaq, dominat de companiile tehnologice, a crescut la rândul său cu 1,5%.

Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz / sursa foto: captură video

Creșterea generală a piețelor vine pe fondul reducerii temerilor legate de o escaladare majoră a conflictului din Orientul Mijlociu. Investitorii mizează pe posibilitatea evitării unui scenariu care ar fi putut afecta serios economia globală, în special prin creșterea costurilor energetice și de transport.

Ce spune Trump

De la minimul atins la finalul lunii martie, piața bursieră americană a recuperat peste 12%, susținută de speranța că tensiunile geopolitice nu vor degenera într-o criză de durată. Reluarea temporară a fluxului de petrol prin Strâmtoarea Ormuz este considerată cel mai clar semnal de detensionare de până acum.

În paralel, declarațiile venite din zona politică au contribuit la calmarea piețelor. Președintele SUA, Donald Trump, a transmis că există semnale că războiul ar putea intra într-o fază de încheiere, alimentând astfel așteptările privind stabilizarea situației din regiune și reducerea presiunilor asupra pieței energetice globale.

Asemănarea izbitoare dintre București și Phenian, capitala Coreei de Nord
Cum a fost folosită România, de Franța, ca monedă de schimb cu SUA
Dubla blocadă în Strâmtoarea Ormuz— dublă durere?

