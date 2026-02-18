Ce efecte ar urma să aibă decizia CCR asupra sistemului de justiție: Ambele puncte sunt interesante

Social

Ce efecte ar urma să aibă decizia CCR asupra sistemului de justiție: Ambele puncte sunt interesanteCCR. Sursa foto: INQUAM/Octav Ganea
Jurnalistul Florin Pușcaș a afirmat, despre decizia CCR privind pensiile magistraților, că hotărârea ridică semne de întrebare atât din perspectiva componenței completului, cât și din cea a efectelor pe termen mediu și lung asupra sistemului judiciar. „Puțin probabil ca legea asta să fie considerată o îndeplinire a jalonului din PNRR referitor la pensiile de serviciu”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Florin Pușcaș: Șase judecători CCR au respins argumentele formulate de 102 judecători ai ÎCCJ

Potrivit jurnalistului, șase judecători CCR au respins argumentele formulate de 102 judecători ai ÎCCJ.

„Toți cei șase judecători sunt politicieni, iar cei trei din minoritate sunt magistrați de carieră, ceea ce întărește impresia că decizia e mai mult politică decât juridică. Ambele puncte de mai sus sunt interesante dacă ne amintim că se cerea până nu demult mutarea jurisdicției constituționale la ÎCCJ, tocmai din cauza politizării CCR”, a afirmat acesta.

Jurnalistul: „CCR și-a aruncat la gunoi jurisprudența constantă”

Florin Pușcaș a declarat că CCR „și-a aruncat la gunoi”, cu această ocazie, jurisprudența constantă din ultimii aproximativ 20 de ani pe tema pensiilor magistraților. „Sigur, revirimentul jurisprudențial e posibil, dar suspectez că motivarea nici nu se va obosi să îl argumenteze”, a afirmat acesta.

CCR

CCR. Sursa foto: Arhiva EVZ

Potrivit acestuia, „finalul” de la CCR riscă să arate mai degrabă ca o victorie à la Pirus, pentru că legea intră în vigoare, dar începe conflictul real, în litigii individuale, în care magistrații pot cere instanțelor de drept comun să verifice, prin sesizarea CJUE, dacă aplicarea concretă a legii respectă dreptul UE, nu doar Constituția”.

Care ar urma să fie efectele asupra sistemului de justiție

Jurnalistul a subliniat că efectele asupra sistemului de justiție, precum și asupra drepturilor și libertăților cetățenilor, sunt dificil de anticipat în totalitate. „Probabil vor fi și plecări din magistratură, se va accelera normarea muncii (lucru absolut normal, dar combinat cu deficitul de personal va lungi și mai mult procesele), magistratura va fi mai puțin atractivă pentru absolvenții de drept, cu urmarea logică a scăderii calității actului de justiție, magistrații vor fi mai expuși tentației corupției”, a explicat acesta.

El consideră, de asemenea, că este „puțin probabil ca legea asta să fie considerată o îndeplinire a jalonului din PNRR referitor la pensiile de serviciu”.

În final, jurnalistul a comentat reacțiile apărute în spațiul public: „Scârboase reacțiile la unison ale influencerilor guvernamentali, deghizați în jurnaliști; triste reacțiile celor care se uită în gura lor și comentează într-un spirit de revanșă, fără să înțeleagă mare lucru (deși mulți sunt intelectuali)”.

