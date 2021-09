Junior&Family Dental Center, doi ani de activitate în Timișoara. Despre încredere, zâmbete și business, cu Raluca și Dan Drăghici (P)

Junior&Family Dental Center e o clinică pentru toată familia, care poate veni „la dentist” împreună, fără teamă și cu convingerea că un zâmbet frumos nu mai presupune trecerea printr-o traumă.

De ce ați ales Timișoara și nu un oraș mai apropiat de Iași, unde e sediul central?

Dr. Raluca Drăghici, medic stomatolog cu competență în Implantologie Orală, director medical al Junior&Family Dental Center: După Iași, unde avem două clinici, suntem de câțiva ani prezenți și în București. Timișoara este al treilea oraș unde venim cu servicii stomatologice adresate întregii familii, sub umbrela conceptului pe care îl dezvoltăm continuu din 2013 încoace.

Timișoara este un important centru urban al României, iar orice rețea națională, indiferent că vorbim despre stomatologie sau alte tipuri de servicii medicale și non-medicale, nu va putea să considere că are o acoperire relevantă fără să fie prezentă aici. Extinderile și deschiderile de noi clinici le tratăm însă, ca ordine, strict în funcție de oportunități. Și mă refer în special la locații și la echipele medicale pe care reușim să le închegăm în diverse părți ale țării.

Cum se simte, din punctul de vedere al businessului, o clinică dentară care s-a deschis puțin înainte de pandemie?

Dan Drăghici: Pandemia a transformat, dacă nu totul, atunci aproape totul, astfel că sărbătorim direct doi ani de prezență alături de pacienții noștri din Timișoara, pentru că nu am reușit să facem o lansare propriu-zisă atunci când am deschis clinica sub brandul Junior&Family Dental Center.

În urmă cu un an, când s-a decretat lockdown-ul, ne-am văzut cu toții în situația de a pune lacătul pe ușă. Nu te pregătesc pentru așa ceva niciun manual de business și nici experiența. În urma acestui șoc a trebuit să ne adaptăm. Am regândit, la nivelul tuturor clinicilor, procesele de business, am făcut optimizări, am acceptat că 2020 va fi o paranteză urâtă în activitatea stomatologică. Astăzi lucrurile au intrat într-o relativă normalitate și ne bucurăm că ne stabilizăm pe piața din Timișoara, că avem aici o echipă extraordinară și perspective foarte bune.

De ce e specială o clinică dentară centrată pe copii și familie?

Dr: Raluca Drăghici: Ţine în primul rând de cultura noastră organizaţională şi de spiritul în care am construit aceste clinici dentare. Ne raportăm astăzi ca la o epocă romantică la începuturile din 2013, când am deschis o clinică stomatologică, Junior Clinic, dedicată exclusiv copiilor De acolo am pornit, tratând copiii şi oferind în premieră asistenţa unor psihologi pentru a elimina teama de medicul dentist. O teamă care este a părintelui transmisă, indusă mai departe celui mic, pentru că micuţii nu au cum să se teamă de ceva ce nu cunosc încă, nu avem teama de stomatolog în codul genetic. Părinţii şi bunicii care veneau cu micii pacienţi la Junior au văzut ce se întâmplă, cum tratamentele dentare pot fi însoţite de culoare, de amuzament, de bună dispoziţie şi ne-au rugat să îi tratăm şi pe ei, adulţii.

Aşadar, am tratat părinţi şi bunici, membri ai familiei celor mici, care beneficiaseră ei în prealabil de serviciile noastre. Am transformat Junior Clinic în Junior&Family Dental Center. Restul e, mai departe, o poveste despre dezvoltare, dar în primul rând despre pacienţii noştri şi zâmbetele lor frumoase şi pline de încredere. Ne asigurăm că spiritul primei noastre clinici, unde tratam familii întregi de pacienţi, de la mic la mare, îl transmitem întregii noastre echipe.

Stomatologia poate părea o piață suprasaturată în Timișoara. Mai e loc de încă o clinică? Ce aduceți voi în plus?

Dan Drăghici: Răspunsul scurt este sigur că da. Sper să aveţi răbdare şi pentru cel mai lung. Domeniul stomatologiei este strâns legat, în România, de sănătatea dentară precară a românului mediu, cu foarte puţină aplecare spre prevenţie. În cabinetul stomatologic se ajunge prea adesea pentru tratamente complexe, care pot merge până la restaurări totale. Ele sunt rezultatul unor lungi, prea lungi perioade de neglijare totală a sănătăţii danturii. Şi atunci tratăm cazuri complicate şi, pe cale de consecinţă, costisitoare pentru pacient.

Statisticile privind sănătatea dentară în România ne plasează în coada Europei, cu slabe şanse de a urca multe locuri în topul celor mai preocupate naţiuni în privinţa unei danturi sănătoase. În mod ideal, pacienţii ar trebui să ajungă pentru controlul periodic şi profilaxie.

Am divagat puţin pentru a explica mai limpede de ce piaţa stomatologiei nu va putea decât să crească. Există şi altă particularitate importantă a acestei perioade, şi aceea constă într-o legătură tot mai strânsă între pacient şi medicul stomatolog. Oamenii nu mai amână vizitele la dentist, însă tendinţa lor este de a alege să meargă într-o clinică mare, supertehnologizată.

Cred că această criză va grăbi schimbarea din piaţă pe care o anticipăm de câţiva ani buni, şi anume migrarea pacienţilor dinspre cabinetele mici individuale spre clinicile multidisciplinare.

Apropo de dezvoltare, în Iaşi am inaugurat de curând o investiție de aproximativ 300.000 de euro, în Clinica Sfântul Lazăr, adăugând facilităților deja existente un bloc operator complex cu circuit pre și post operator. Este genul de investiţie în care credem şi vom continua pe această linie în toată ţara.