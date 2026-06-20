Un judecător federal a respins vineri încercarea fostului președinte Joe Biden de a împiedica administrația Trump să publice înregistrările pe care Biden le-a realizat cu un scriitor angajat, în care dezvăluia informații clasificate, potrivit Associated Press.

Judecătoarea districtuală americană Dabney Friedrich a constatat că interesul public pentru acest material depășește orice drepturi la confidențialitate pe care le-ar avea fostul președinte al SUA Joe Biden.

Dar, totodată, judecătoarea și-a suspendat practic decizia pentru o perioadă de până la trei săptămâni, astfel încât Joe Biden să poată face apel.

Înregistrările au fost obținute de procurorul special Robert Hur în cursul anchetei sale privind păstrarea în mod necorespunzător a documentelor clasificate în timp ce era senator și vicepreședinte.

Republicanii din Congres au cerut înregistrările după ce Robert Hur a refuzat să depună acuzații împotriva președintelui de atunci.

Administrația democrată a lui Biden a refuzat să predea înregistrările și transcrierile din 2016 și 2017, ceea ce i-a determinat pe Republicanii din Congres să-l acuze pe procurorul general al acestuia, Merrick Garland, de sfidare.

Departamentul de Justiție actual a autorizat publicarea materialelor. Acest lucru l-a determinat pe Joe Biden să deschidă un proces, luna trecută, pentru a bloca publicarea către un membru al personalului Heritage Foundation, care solicitase oficial înregistrările.

Înregistrările respective ajung la esența concluziilor procurorului special Robert Hur: că Biden i-a citit cu voce tare pasaje clasificate din caietul său lui Mark Zwonitzer, angajat ca „ghost writer”, dar că pierderile de memorie ale fostului președinte ar îngreuna demonstrarea faptului că a acționat intenționat.

Robert Hur a scris însă în raport că Biden a citit „aproape cuvânt cu cuvânt”, de cel puțin trei ori, documente cnținând informații clasificate, iar înregistrările îl surprind pe fostul președinte spunându-i lui Zwonitzer: „Tocmai am găsit toate lucrurile clasificate aici”.

Reamintim că Joe Biden a negat anterior că a dezvăluit informații clasificate, însă înregistrările respective demonstrează contrariul.

Într-un raport, Departamentul de Justiție a declarat că intenționează să dezvăluie transcrierile și înregistrările audio cenzurate către Congresului și Heritage Foundation, asociația care a deschis procesul în temeiul Legii privind libertatea informației.