Jandarm mort pe stradă în Capitală. Bărbatul de 40 de ani era în timpul serviciului

Un subofițer al Jandarmeriei, în vârstă de 40 de ani, și-a pierdut viața duminică, în timp ce se afla în misiune, pe o stradă din București. Incidentul s-a produs brusc, fără ca bărbatul să fi dat anterior semne vizibile de probleme medicale. Imaginile surprinse la fața locului au fost făcute publice de Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, care a relatat circumstanțele dramatice ale momentului.

Potrivit informațiilor apărute, jandarmul s-a prăbușit brusc pe stradă, în timp ce se afla în timpul serviciului. Colegii au fost cei care l-au găsit în stare de inconștiență și au apelat numărul de urgență 112. La fața locului au intervenit un echipaj medical și o patrulă de jandarmi.

Deși cadrele medicale au încercat manevre de resuscitare timp de mai multe minute, eforturile nu au avut rezultat. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, unde urmează să fie stabilită cauza exactă a decesului.

Reprezentanții Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual susțin că tragedia ar putea avea legătură cu volumul mare de muncă, stresul acumulat și condițiile dificile în care își desfășoară activitatea jandarmii. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, sindicatul a transmis:

„Jandarm mort în timpul serviciului la 40 ani! Stres, ore suplimentare, epuizare, zi, noapte, vânt, ploaie, ger, riscuri, interdicții toata cariera, drepturi neacordate, abrogate, plafonate, amânate!”

Totodată, sindicaliștii au criticat și propunerea privind majorarea vârstei de pensionare la 65 de ani, considerând că sistemul este deja afectat de probleme grave de sănătate în rândul angajaților.

„Bolojan vrea să ne pensionăm la 65! Și colegii mor la 30, 40, 50 de ani, de boli în legătură cu serviciul! Peste 10 polițiști sau militari mor pe lună în sistemul de AOPSN!”, a mai scris sindicatul.

Jandarmeria Română a confirmat decesul subofițerului și a transmis un mesaj de condoleanțe familiei și apropiaților. Instituția a precizat:

„Cu profundă tristețe anunțăm trecerea la cele veșnice a colegului nostru, plutonier adjutant Marian Spînu. Îl vom păstra în amintirea noastră ca pe un camarad devotat, un profesionist care și-a îndeplinit datoria, cu seriozitate, responsabilitate și devotament. Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată și către toți cei apropiați. Suntem alături de voi în aceste clipe grele. Dumnezeu să-l odihnească în pace”.

Reprezentanții instituției au anunțat că a fost demarată o anchetă pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs tragedia.