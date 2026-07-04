James Madison a fost un luptător cu arma dreptului. I se datorează enorm în ceea ce numim astăzi constituționalismul american. A fost și Președinte al SUA. Ne-a părăsit acum 190 de ani, pe 28 iunie 1836.

James Madison s-a născut la 16 martie 1751 în Virginia. Alături de John Jay și Alexander Hamilton, a fost coautor al Actelor Confederației. Beneficiaseră și de sprijinul lui Benjamin Franklin. Fiu de ofițer, a crescut pe plantația de tutun a tatălui său din Orange County, Virginia. Aici, va beneficia de o educație aleasă, în special administrativă și juridică. A avut un talent antreprenorial la fel ca unul din strămoșii paterni, un stră-străbunic. Acel Madison considera că pământul se lucrează mai bine dacă acei muncitori-coloniști care vin primesc o parte din pământ pe măsură ce proprietatea sporește.

Sistemul a fost aplicat și de către James Madison însuși. El a studiat la New Jersey College.

Atras de ideea de independență, el a făcut parte din primele trupe americane recrutate pentru acest scop din 1774. În 1775, a fost delegat să participe la redactarea primei Constituții a Statului Virginia.

Treburile de stat l-au absorbit foarte tare pe James Madison. Prima dată, s-a căsătorit în anul 1794. Avea 43 de ani iar soția sa fusese o văduvă care avea 26 ani. Va deveni unul din apropiații lui Thomas Jefferson, Guvernator al Virginiei.

Constituția SUA a fost adoptată în anul 1787. Asta, la 4 ani de la semnarea Tratatului de Pace de la Paris din 1783. Era evident că această Constituție avea nevoie de unele îmbunătățiri. Nu se putea interveni pe textul votat, dar se puteau aduce amendamente. James Madison a propus numeroase amendamente, având experiența anterioară din punct de vedere al alcătuirii legislației.

Dintre numeroasele amendamente pe care el le-a propus, vor rămâne 10 la număr. Ele alcătuiesc așa numitul Bill of Rights. Aceste amendamente au fost votate în 1791. Până în prezent, Constituția SUA are 27 amendamente. Primele 10, evident, sunt cele alcătuite la poprunerea lui James Madison.

James Madison a fost al patrulea Președinte al SUA, din 1809 până în 1817. A fost precedat de George Washington, John Adams, Thomas Jefferson. A fost succedat de James Monroe, cel care va da în 1823, fairmoasa doctrină Monroe. Lui James Madison i se datorează o primă încercare a SUA de a rezolva problema Groenlandei.

La 24 decembrie 1814, SUA și Marea Britanie au încheiat Tratatul de la Gent, care a pus capăt conflictului bilateral izbucnit în anul 1812. SUA erau conduse în perioada 1809-1817 de Președintele James Madison, Părinte Fondator al SUA. În ansamblul lor, cele două tratate au reușit până la urmă să pună capăt Uniunii Danemarca-Norvegia. În privința Groenlandei, populația norvegiană a dispărut în jurul anului 1400 din Groenlanda, însă cele două părți ale statului dualist au administrat insula în comun.