Jaf ca-n filme în Tokyo. Valize cu peste două milioane de euro, furate în plină stradă

Jaf ca-n filme în Tokyo. Valize cu peste două milioane de euro, furate în plină stradă
Un incident de o gravitate rar întâlnită a avut loc joi seară în centrul Tokyo-ului, unde trei persoane au reușit să fure valize care conțineau sume importante de bani în numerar, echivalentul a peste două milioane de euro, potrivit Gulf News.

Informația a fost confirmată vineri atât de autoritățile japoneze, cât și de presa locală și internațională. Cazul a atras atenția prin natura sa neobișnuită, având în vedere reputația Japoniei ca una dintre cele mai sigure țări din lume.

Jaf într-o zonă intens circulată din capitala Japoniei

Potrivit Poliției Metropolitane din Tokyo, incidentul s-a produs joi, în jurul orei 21:30, în apropierea gării Ueno, o zonă extrem de frecventată de localnici și turiști.

Hoții ar fi acționat rapid, folosind spray lacrimogen pentru a-și neutraliza victimele și a fura bagajele care conțineau bani. O purtătoare de cuvânt a poliției a declarat, sub protecția anonimatului, că ancheta este în desfășurare și că autoritățile analizează circumstanțele exacte ale atacului.

Zona în care a avut loc jaful este cunoscută pentru traficul pietonal intens, dar și pentru prezența constantă a forțelor de ordine, ceea ce face ca acest incident să fie cu atât mai neobișnuit.

Detalii despre victime și sumele implicate

Autoritățile japoneze nu au oferit informații oficiale detaliate despre identitatea victimelor. Cu toate acestea, presa niponă relatează că este vorba despre cinci persoane, cetățeni chinezi și japonezi, care încercau să încarce într-un vehicul mai multe valize. Conform informațiilor apărute în presă, bagajele conțineau aproximativ 420 de milioane de yeni, sumă care echivalează cu circa 2,3 milioane de euro.

Publicația franceză Le Figaro subliniază caracterul rar al unor astfel de infracțiuni în capitala Japoniei, oraș recunoscut la nivel internațional pentru nivelul ridicat de siguranță publică.

Destinația banilor, potrivit presei japoneze

Postul de televiziune Fuji TV a relatat că victimele le-ar fi declarat anchetatorilor că banii urmau să fie folosiți pentru operațiuni ale unor case de schimb valutar. Această informație nu a fost confirmată oficial de autorități, dar este analizată în cadrul investigației aflate în curs.

curs valutar

curs valutar / sursa foto. arhiva EVZ

Poliția a precizat că nu a fost efectuată nicio arestare până în prezent și că sunt analizate imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă pentru identificarea suspecților.

Incident similar pe aeroportul Tokyo-Haneda

Într-un alt caz separat, petrecut în noaptea de joi spre vineri, un bărbat care transporta 190 de milioane de yeni în numerar a fost atacat într-o parcare a aeroportului Tokyo-Haneda.

Și în acest caz, agresorii ar fi folosit spray lacrimogen. Presa japoneză relatează că atacul ar fi fost comis de trei bărbați, însă poliția nu a confirmat oficial aceste informații.

Autoritățile investighează dacă există vreo legătură între cele două incidente, având în vedere metoda similară folosită de agresori și intervalul scurt de timp dintre atacuri.

Poliția Metropolitană din Tokyo a anunțat că investigațiile continuă, iar autoritățile nu exclud nicio ipoteză în acest stadiu al anchetei. Cazurile au generat un interes crescut din partea opiniei publice și a presei, tocmai prin caracterul lor atipic pentru Japonia.

