Iubirea care a schimbat soarta țării. Povestea femeii care l-a iertat pe omul care a marcat o epocă

Poveste reală despre Elena Cuza, soția domnitorului Alexandru Ioan Cuza, care a acceptat să crească fiii nelegitimi ai acestuia, născuți din relația cu Maria Obrenovici. Un episod rar în istoria României: demnitate, sacrificiu și rolul decisiv pe care l-a avut această femeie în dezvoltarea Iașului.

În istoria României, puține figuri feminine au lăsat o amprentă atât de puternică fără să caute niciodată gloria publică. Elena Cuza, născută Rosetti, a fost soția domnitorului Alexandru Ioan Cuza, omul Unirii Principatelor din 1859. Și tot ea a rămas în memoria epocii ca simbolul demnității: femeia care, în loc să își repudieze soțul, a salvat tăcut reputația domnească și a crescut copiii născuți din relația extraconjugală dintre Cuza și Maria Obrenovici.

Istoricul Constantin C. Giurescu o numea „o doamnă cu inimă nobilă, o femeie fără reproș, pe care destinul a obligat-o să îndure ceea ce alte femei ar fi refuzat cu revoltă”. Iar Nicolae Iorga scria că „a păstrat casa domnească în demnitate, fără lacrimi în public și fără dramă politică”.

Elena Rosetti s-a născut în 1825 într-una dintre cele mai vechi familii boierești moldovenești. S-a căsătorit cu Cuza în 1844. Sursele istorice arată un mariaj fără copii, marcat de perioade lungi de distanță, generate și de ascensiunea politică a domnitorului.

Istorici precum Florin Constantiniu și Gh. Platon au consemnat că, în ciuda discreției sale, Elena sprijinea activ cariera politică a lui Cuza. A organizat întâlniri politice, a ținut legătura cu familiile boierești din Iași și a protejat imaginea publică a domnitorului într-un moment când scandalurile ar fi putut pune în pericol ideea Unirii.

Când Cuza a devenit domnitor, în jurul lui se formase o lume de interese, presiuni și ambiții politice. În acea lume, a apărut Maria Obrenovici – o femeie inteligentă, educată, provenită dintr-o familie influentă, apropiată de cercurile boierești.

Relația dintre Cuza și Obrenovici este confirmată de corespondențe ale vremii și de relatările cronicarilor. Istoricul Dan Berindei notează că legătura dintre cei doi era cunoscută în mediile politice, însă nu a degenerat într-un scandal care să pună în pericol poziția domnitorului. Motivul: Elena Cuza a ales calea tăcerii.

Maria Obrenovici a născut doi fii: Alexandru (Lulu) și Dimitrie. Copiii nu erau recunoscuți legal, însă Cuza îi considera moștenitorii săi.

Gestul Elenei Cuza a rămas unic în istoria noastră: i-a luat pe cei doi copii și i-a crescut ca pe fiii ei.

Documentele și mărturiile epocii arată că decizia nu a fost impusă politic și nici acceptată din obligație. A fost un gest voluntar. În scrisorile familiei Rosetti se arată că Elena „i-a iubit cu bunătate, cu răbdare și fără nicio umbră de reproș”.

Nicolae Iorga consemna: „Fără Elena Cuza, acești copii n-ar fi avut un nume, o casă, o educație. Ea i-a crescut ca o mamă adevărată.” Lulu și Dimitrie Cuza au primit educație în școli franceze și au beneficiat de averea familiei, fiind considerați moștenitori direcți ai domnitorului.

Istoricii nu o descriu pe Elena ca pe o victimă. Dimpotrivă, a fost o femeie cultivată, educată în limbi străine, apropiată de mediile culturale ale Europei.

A preferat discreția în locul orgoliului public. A devenit „Doamna țării” fără scandaluri, într-o epocă în care elitele politice consumau energia statului în lupte interne.

Când Cuza a fost forțat să abdice în 1866, Elena l-a urmat în exil. L-a însoțit la Viena, apoi în Italia, unde domnitorul a murit în 1873. Ea nu s-a recăsătorit niciodată.

Deși rar menționată în manuale, activitatea filantropică a Elenei Cuza a avut efect concret asupra Moldovei și în special asupra Iașului.

A fondat sau a sprijinit:

Spitalul „Elena Doamna” din Iași – construit în 1860, unul dintre primele așezăminte moderne pentru femei sărace și mame singure, unde se ofereau consultații și găzduire gratuită;

Instituții de caritate pentru copiii abandonați și orfani ;

organizații sociale susținute din banii personali, nu din fonduri publice.

Documentele din Arhivele Naționale arată că spitalul era susținut „din veniturile personale ale doamnei”, după model caritabil occidental. Cu alte cuvinte, în vreme ce boierii strângeau averi, ea le dona.

Prin aceste proiecte, Elena Cuza a rămas una dintre primele femei filantrop din istoria României moderne.

După moartea lui Cuza, Elena s-a retras la Piatra Neamț, la moșia familiei. A murit în 1909.

În jurnalul său, istoricul Iorga i-a dedicat o frază simplă, dar definitivă: „O doamnă fără vină, fără ură și fără de zgomot. Un suflet mare care a trecut tăcut printre oameni.”

Când se vorbește despre Cuza, se pomenesc adesea reformele mari: secularizare, reforma agrară, modernizarea administrației. Despre Elena Cuza se spune rar ceva, deși ea a ținut în picioare ceea ce politicienii din jur încercau să distrugă: stabilitatea casei domnești și demnitatea publică a domnitorului.

Gesturile ei nu au schimbat doar o familie. Au schimbat un oraș.

Un spital funcțional, instituții de caritate, educație pentru copii abandonați, dăruire fără publicitate — acestea sunt lucrurile pe care Iașul le datorează Elenei Cuza.