iPhone 17 Pro Max aduce cele mai tari funcții noi

Cele mai interesante funcții ale iphone 17 pro max au legătură cu sistemul de operare iOS 26 al Apple, sistem de operare care va fi preinstalat atât pe modelele iphone 17 Pro, cât și pe cele non-Pro. Aceste funcții vizează mai multe sectoare, inclusiv cel foto, dar au legătură și cu inteligența artificială vizuală. Mai multe informații și tot ceea ce aduce iphone 17 pro max odată cu lansarea sa din septembrie, în rândurile care urmează.

Pe lângă interfața reproiectată a iOS 26 cu care va veni iphone 17 pro max, noi instrumente bazate pe inteligența artificială, inclusiv inteligența artificială vizuală, urmează să fie disponibile dreptat de la lansarea modelului Pro Max. La ce ne așteptăm?

Ne pare bine că Visual Intelligence de la Apple se extinde de pe iphone-urile seriei 15 și 16, și pe noile smartphone-uri din seria 17, odată cu lansarea iOS 26. Asta înseamnă că, inclusiv cu iphone 17 pro max și celelalte modele ale seriei, se pot face capturi de ecran pe care, ulterior, Apple Intelligence să le analizeze, să le identifice conținutul și să vină cu sugestii și informații despre ceea ce se află în fotografie.

Shopping-ul în viitor, datorită inteligenței artificiale vizuale, va fi floare la ureche. Utilizatorii pot face capturi de ecran cu produse pe care le văd și inteligența artificială va sugera un link pe care aceștia să-l poată utiliza. În acest fel nu mai trebui să cauți folosind cuvinte cheie un anume produs. Inteligența artificială vizuală face totul mai ușor și mai rapid.

Traducerea live, direct în aplicațiile Apple, urmează să fie disponibilă și pe iphone 17 pro max. Aceasta va fi integrată în principiu în aplicațiile Telefon, Mesaje și FaceTime și va permite utilizatorilor iphone 17 pro max să:

beneficieze de traduceri live, în timp real, în timpul apelurilor telefonice, însă nu știm încă foarte multe despre limbile în care se va putea face această traducere live

traducă mesajele în timp real, în timp ce poartă o conversație cu cineva în mesaje, în timp ce tastează

ofere răspunsuri într-o limbă pe care nu o cunosc, dar pe care inteligența artificială o poate recunoaște

se bucure de subtitrări live în vocea originală a celui care vorbește pe FaceTime

Odată cu iphone 17 pro max și iOS 26, aplicația Shortcuts devine mai puternică pentru că, de această dată, are acces la inteligența artificială. Ca utilizator iphone 17 pro max, poți să te bucuri de rezumate ale unor texte mai lungi, să creezi de unul singur fluxuri de lucru care generează imagini sau chiar să pui inteligența artificială la lucru, întrebând-o despre anumite sarcini complexe.

Cu o singură atingere, cei interesați, pot crea o comandă rapidă care, de exemplu, să colecteze date despre vreme, să rezume aceste date și să le trimită printr-un mesaj. Inteligența artificială devine, astfel, nu doar un instrument pe care să-l folosești din când în când, ci un adevărat ajutor în viața reală.

Are parte de îmbunătățiri odată cu iOS 26 și funcția de urmărire a comenzilor din Apple Wallet. Aceasta era în trecut o funcție care se baza pe participarea comercianților, însă cu noul sistem de operare al Apple, putem vorbi despre o funcție actualizată. O funcție actualizată care se folosește de inteligența artificială pentru a extrage automat informațiile de expediere și urmărire din e-mailuri.

Actualizarea aceasta te ajută să regăsești comenzile în Apple Wallet, chiar și atunci când furnizorul de la care ai cumpărat nu oferă în mod direct asistență pentru sistemul Apple.

Iphone 17 pro max vine și cu un efect Ecran de blocare 3D îmbunătățit. Profunzimea dinamică a imaginilor de pe ecranul de blocare este cea care va impresiona, mai ales atunci când display-ul telefonului se mică dintr-o parte în alta.

Aspectul stratificat izbitor va putea fi observat odată cu înclinarea telefonului într-o poziție sau alta.

Apple introduce odată cu lansarea iphone 17 pro max și mementouri mai inteligente. Asta înseamnă că funcțiile bazate pe inteligența artificială integrate în aplicația Reminders fac gestionarea sarcinilor pe telefon mai simplă, mai plăcută, mai puțin stresantă. Datorită iOS 26, această aplicație are acces nu doar la mesajele din iMessage, ci și la e-mail-uri sau alte date pe care utilizatorul le-ar putea folosi sau considera importante de notat.

Programări, cumpărături, diverse activități care trebuie duse la îndeplinire, toate acestea pot fi preluate și notate. Mai mult, fără să trebuiască să te ocupi de unul singur de asta, inteligența artificială poate structura programările etc, pe categorii.

Funcții precum aceasta vor fi extrem de apreciate pentru că odată cu ele, Apple își propune să ducă nivelul de productivitate la alt nivel. Dorește să-i ajute pe utilizatori să fie mai organizați, să aibă o imagine mai clară despre sarcinile pe care trebuie să le finalizeze, dar și să fie mai productivi.

Telefoanele Apple mai vechi, multe dintre ele, nu vor primi aceste funcții pentru că o funcție ca aceasta are nevoie de procesare neuronală, care este disponibilă exclusiv pe cele mai noi iPhone-uri.

Sigur că aceste noi funcții au legătură doar cu inteligența artificială și inteligența artificială vizuală, însă iphone 17 pro max va oferi mai mult de-atât. Sunt așteptate mai multe funcții și caracteristici care vor ajuta utilizatorii să distingă mai bine iphone 17 pro max și restul modelelor din serie de celelalte serii de telefoane deja lansate.

Surpriza cu care ar putea veni iphone 17 pro max este o baterie de 5.000 mAh sau o capacitate cât mai apropiată de 5.000 mAh. Dacă lucrurile vor sta așa, atunci viitorul iphone 17 pro max va avea o baterie cu 10% mai puternică decât predecesorul său, iar acest lucru, din punct de vedere tehnic, s-ar putea traduce într-o ușoară creștere a autonomiei bateriei și timpului de utilizare a smartphone-ului.