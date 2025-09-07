Monden Slăbiciunea lui Ion Țiriac, dezvăluită din sânul familiei: Îi place lui, ce să zic?







La 86 de ani, miliardarul Ion Țiriac reușește să se mențină în formă și pune mare preț pe alimentație. Deși a încercat delicii culinare din întreaga lume și se poate bucura zilnic de icre negre, fostul jucător de tenis preferă să savureze un preparat românesc.

Verișoara sa, Mariana Stanciu, a dezvăluit că Țiriac rămâne fidel mâncărurilor simple din România. Pe lista preparatelor sale preferate se află mămăliga cu brânză, servită alături de cârnați și kaizer.

„Îi place lui cum gătesc, ce să zic? Nu e un om pretenţios la mâncare. Preferă mămăliguţa cu brânză, cârnăciori şi kaizer, ciorbele de burtă, de fasole, de legume, în general feluri tradiţionale. De fapt, şi invitaţii lui tot aşa mănâncă, nu vrea nimeni fandoseli”, a povestit ea în urmă cu mai mulți ani, potrivit Libertatea.

Deși evită alimentele bogate în grăsimi pentru a-și menține sănătatea, Ion Țiriac nu renunță în perioada sărbătorilor la preparatele tradiționale românești.

„Ion ar mânca el şi un pic mai gras, ca pe vremuri, dar n-are ce face şi o lasă mai moale. Trebuie să aibă grijă şi de sănătate şi de siluetă. Probabil a moştenit de la mama lui, Ecaterina, care se trăgea din Alba Iulia, pofta asta pentru mâncăruri mai grase, obişnuite în Ardeal”, mai spunea verișoara lui.

Ion Țiriac nu ține diete stricte, însă apelează la un stil de viață adoptat de mulți români. Omul de afaceri ține post intermitent și are o pauză de până la șase ore între mese.

Pe lângă grija pentru sănătate, Ion Țiriac și-a urmat și marile pasiuni. Colecția sa impresionantă, de peste 400 de mașini de lux, expusă la Muzeul Țiriac Collection, arată fascinația sa pentru vehicule rare și performante. Un episod cunoscut din viața lui Ion Țiriac are legătură cu un Ferrari F40, care a rămas uitat timp de zece ani într-o parcare din München.

„Aveam atât de multe mașini încât nu mai știam unde le-am pus”, a povestit el.

După o perioadă îndelungată, proprietarul garajului i-a amintit că are în colecție un bolid de 700.000 de dolari.

Țiriac deținea două exemplare de Ferrari F40: primul cumpărat de la fostul pilot de Formula 1 Gerhard Berger, iar al doilea achiziționat ulterior la un preț mai accesibil. Modelul F40 este considerat o raritate în lumea auto, fiind unul dintre cele doar 1.311 exemplare produse la nivel mondial.