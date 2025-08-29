Monden Ioana Ginghină, moment dureros în căsnicie. Și-a prins soțul vorbind cu alta







Ioana Ginghină (47 de ani) a povestit despre un episod tensionat din mariajul ei cu Cristi Pitulice. Deși păreau un cuplu unit și liniștit, actrița a spus că a descoperit că soțul ei purta conversații online cu o femeie divorțată, mamă a doi copii, care i-a trimis acestuia fotografii cu tentă intimă. „I-a trimis poze deocheate”, a spus Ioana.

Căsătoriți de aproape doi ani, Ginghină și Pitulice trăiau, cel puțin în aparență, o poveste de dragoste solidă. Pentru actriță, care se află la al treilea mariaj după divorțul de Alexandru Papadopol, episodul a fost o lovitură neașteptată.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, actrița a povestit pe larg cum a descoperit interacțiunile soțului său cu femeia respectivă. Totul ar fi început de la o discuție despre o posibilă colaborare profesională, dar schimbul de mesaje a degenerat rapid.

Situația i-a ridicat întrebări serioase despre transparența relației, mai ales că, potrivit actriței, soțul său evita să își asume public căsnicia pe rețelele sociale.

În loc să lase lucrurile să planeze în suspans, Ginghină a decis să ia legătura direct cu femeia respectivă. „Am sunat-o, m-am prezentat și am întrebat-o de ce i-a trimis soțului meu poze în costum de baie. Mi-a zis: «Întreabă-l pe el» și atunci m-am enervat”, a mărturisit actrița.

Ulterior, discuția s-a complicat și mai mult, pentru că femeia i-ar fi reproșat lui Cristi Pitulice că a fost agresată verbal de soția acestuia și chiar a amenințat că va apela la instanță. Ginghină a dezvăluit că a preferat să vorbească public despre întreaga situație decât să lase loc de interpretări.

Deși episodul a fost tensionat și a generat certuri, actrița susține că a ales să continue relația și chiar să își reconsolideze căsnicia. Ea a subliniat cu sinceritate că intimitatea dintre ea și soțul său s-a intensificat după acest episod.

„Nu suntem bine, dar facem amor mai bine ca niciodată. Ne-am luat și jucării noi. (…) Dacă e să vorbim de partidele de amor, nu mai au loc doar marți, au loc zilnic, chiar și de trei ori pe zi”, a spus Ginghină.

Deși un astfel de episod ar fi putut rămâne în intimitatea familiei, actrița a ales să își expună experiența în fața publicului. Ioana Ginghină a declarat că a făcut acest lucru nu doar pentru a lămuri situația, ci și pentru a transmite un mesaj femeilor aflate în situații similare, care se confruntă cu infidelitatea sau lipsa de asumare din partea partenerului.