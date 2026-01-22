Istoria Europei medievale cuprinde o perioadă distinctă, între anii 793 și 1066, cunoscută sub numele de Epoca Vikingilor. Acești strămoși ai popoarelor nord-germanice contemporane — danezi, norvegieni, suedezi, islandezi, feroezi — precum și ai vastei diaspore scandinave de astăzi, în special din Statele Unite și Canada, se ocupau cu agricultura, păstoritul și comerțul, dar erau și niște războinici redutabili, faimoși pentru curajul, forța fizică și cruzimea lor în luptă.

Mai presus de toate însă, vikingii au fost exploratori și colonizatori. Cu mult înainte ca Europa occidentală să-și fi imaginat existența unui nou continent, ei traversaseră Atlanticul și debarcaseră în America de Nord, în zona cunoscută astăzi drept L’Anse aux Meadows, în Newfoundland. Astfel, vikingii rămân primii europeni care au pășit pe continentul american.

Epoca Vikingilor nu a fost doar o eră a jafului și distrugerii, așa cum a fost adesea prezentată de cronicarii medievali creștini, ci și o perioadă de intensă circulație a ideilor, a mărfurilor și a oamenilor. Corăbiile lor au legat Scandinavia de Bizanț, de Califatul Abbasid, de stepele Rusiei kievene și de insulele britanice, transformând lumea nordică într-un nod esențial al comerțului european timpuriu.

Lumea modernă europeană poartă încă, adesea fără să știe, amprenta acestor navigatori ai nordului: în limbaj, în structurile statale, în aristocrațiile fondatoare și chiar în mentalitatea politică a continentului. Fără ei, Europa ar fi fost mai statică, mai izolată și, probabil, mult mai târziu trezită la dimensiunea sa continentală și oceanică.

Primul european care a pus, în mod atestat istoric, piciorul pe pământ american a fost vikingul norvegian Leif Erikson (970–1020). Ruta nordică folosită de el, prin Islanda și Groenlanda, era considerabil mai scurtă și mai sigură decât traseul sudic parcurs, cinci secole mai târziu, de genovezul Cristofor Columb. Aici, pe coasta extrem nordică a actualei insule Newfoundland, Leif Erikson a întemeiat o colonie cunoscută sub numele de Vinland — „Țara Vinului” — identificată astăzi cu situl arheologic L’Anse aux Meadows, singura așezare vikingă confirmată din America de Nord. Vinland nu a fost un mit literar, ci o realitate istorică: un avanpost european într-o lume încă neatinsă de civilizația apuseană.

În onoarea sa, Congresul Statelor Unite a autorizat în anul 1964 ca ziua de 9 octombrie să fie declarată oficial Leif Erikson Day, sărbătoare națională dedicată exploratorului nordic. De atunci, fiecare președinte american marchează această zi printr-un discurs oficial. În anul 2019, președintele Donald Trump a mers și mai departe, comparând „viața de explorator neînfricat a lui Leif Erikson” cu viitoarea explorare a planetei Marte — o paralelă simbolică între cucerirea Atlanticului și cucerirea spațiului.

Această insulă de gheață găzduiește și cel mai nordic punct de uscat cunoscut, într-un teritoriu considerat mult timp necontestat — până când topirea ghețurilor a început să modifice nu doar peisajul, ci însăși geografia certitudinilor geopolitice.

Astfel, lumea vikingilor nu aparține doar trecutului îndepărtat, ci continuă să influențeze prezentul: prin descoperiri, prin memorie istorică și, astăzi, prin noile mize ale Arcticii, unde vechile rute ale exploratorilor nordici redevin, paradoxal, căi strategice ale secolului XXI.

Întreaga istorie a Groenlandei, începând cu însuși numele ei, este legată indisolubil de vikingi, care au locuit-o timp de aproape cinci secole.

În anul 982, Erik Thorvaldsson, supranumit Erik cel Roșu (950–1003), fiul unei căpetenii vikinge norvegiene, a fost exilat din Islanda pentru o perioadă de trei ani, în urma unor conflicte violente soldate cu mai multe omucideri.

Însoțit de familia sa extinsă și de thrallii săi — sclavi sau persoane aflate într-o relație de dependență servilă — vikingul cu părul și barba roșii a pornit cu corăbiile spre vest, hotărât să exploreze un ținut înghețat despre care circulau deja zvonuri în lumea nordică. A ajuns astfel pe o insulă uriașă, identificând zone relativ locuibile pe litoralul sud-vestic, unde clima, deși dură, permitea pășunatul sezonier și supraviețuirea comunităților umane. Acolo, Erik a decis nu doar să se stabilească, ci și să construiască un proiect de colonizare.

Teritoriul a fost numit de el Grœnland („Țara Verde”), nu din naivitate geografică, ci dintr-o strategie lucidă de propagandă: un nume atrăgător, pentru un pământ ostil. Denumirea trebuia să sugereze fertilitate, speranță și oportunitate, nu gheață, izolare și moarte. Câțiva ani mai târziu, la întoarcerea sa în Islanda, Erik a reușit să convingă sute de coloniști să îl urmeze, punând bazele primei colonizări europene durabile a Groenlandei — un episod care arată că, încă din Evul Mediu, geopolitica, propaganda și marketingul teritorial mergeau mână în mână.

La doi ani după debarcarea lui Leif în Vinland, Thorvald ajunge și el în America de Nord, cu intenția de a se stabili definitiv. Angajat într-un conflict cu populațiile native, este rănit mortal de o săgeată. Thorvald Erikson, fratele mai mic al lui Leif, convertit la creștinism, devine astfel primul european mort și îngropat pe pământ american — o moarte care închide simbolic cercul primei întâlniri dintre Europa și Lumea Nouă.

Deși din punct de vedere geografic aparține Americii de Nord, Groenlanda este asociată politic cu regatele europene ale Norvegiei și Danemarcei de peste un mileniu, începând cu anul 986, odată cu colonizarea inițiată de Erik cel Roșu. După separarea Danemarcei de Norvegia, în 1814, Groenlanda a fost transferată de la coroana norvegiană la cea daneză, devenind parte a unui nou aranjament imperial, decis fără consultarea populației locale.

În urma referendumului pentru autonomie din 1979, Groenlanda a obținut autonomie internă, iar prin referendumul din 25 noiembrie 2008 populația a votat în favoarea Legii Autoguvernării, care a transferat competențe suplimentare către Naalakkersuisut, guvernul groenlandez. În anul 2012, limba groenlandeză a fost declarată singura limbă oficială a Groenlandei — un act simbolic de reafirmare identitară într-un cadru politic încă limitat.

Astăzi, Groenlanda gestionează majoritatea politicilor interne, în timp ce Danemarca păstrează controlul asupra cetățeniei, politicii monetare, apărării, securității și afacerilor externe. Din punct de vedere politic, Groenlanda rămâne un teritoriu semiautonom, legat de Danemarca, dar incapabil să-și asigure securitatea, suveranitatea și relevanța strategică. Ea nu este, din această cauză, un subiect respectat al dreptului internațional, ci un obiect geopolitic. În logica lui Hans Morgenthau, comunitățile fără putere nu au destin geopolitic, ci doar geografie; iar geografia, atunci când devine strategică, încetează să mai fie proprietatea celor care o locuiesc.

La sfârșitul conflagrației mondiale, în 1946, președintele SUA, Harry S. Truman, a oferit Danemarcei 100.000.000 de dolari în aur pentru achiziționarea insulei de gheață. Oferta a fost respinsă de guvernul danez, care considera Groenlanda un element esențial al identității sale istorice și naționale.

Cu totul alta este situația astăzi, când Donald Trump, președintele american, revendică imperios această „bucată de gheață” — devenită între timp o urgență geostrategică — de la Danemarca și, implicit, de la inuiți. Între timp, America a fost depășită economic de China, iar Rusia deține cel mai vast arsenal nuclear din lume. Lumea nu mai este unipolară. Ea găzduiește astăzi trei superputeri militare, aflate într-o competiție acerbă pentru resurse, rute comerciale și poziții strategice. Groenlanda nu mai este o insulă. Este o miză.

În „sprijinul” afirmației privind importanța Groenlandei pentru identitatea sa națională, deși experiența ocupației naziste era încă proaspătă, guvernul de la Copenhaga, îngrijorat de rata ridicată a natalității în rândul inuiţilor, a demarat după cel de-Al Doilea Război Mondial o amplă campanie de contracepție forțată, având ca scop să limiteze numărul naşterilor în Groenlanda. Astfel, femeilor inuite fertile li s-a montat un sterilet, fără cunoștința sau acordul lor — sau al părinților — în cazul minorelor; unele dintre ele aveau chiar și 12 ani când au suferit procedura. Mii și mii de femei inuite (până în anii ‘70, jumătate dintre femeile fertile de pe insulă fuseseră implantate cu sterilet) au fost supuse acestui proces; multe dintre ele au devenit infertile, sau au suferit de sângerări, dureri abdominale ori infecții — mai ales fetele cele mai tinere, care au primit dispozitive prea mari pentru trupurile lor încă nedezvoltate. Nu a fost o eroare medicală. A fost o politică de stat.

În paralel, guvernul danez a derulat o amplă operațiune de „danizare” culturală: adopții forțate, copii groenlandezi luați din familiile lor și trimiși în centre de plasament din Danemarca pentru a fi „reeducați”. Li s-a interzis limba maternă, li s-a șters identitatea și li s-a rescris apartenența. Cei mai mulți nu s-au mai întors niciodată acasă. Aceasta nu a fost integrare. A fost dezrădăcinare.

Vremea vikingilor care terorizau Europa prin putere și cruzime a trecut demult. Danemarca, stat respectabil din punct de vedere cultural și civilizațional, este astăzi o țară irelevantă din punct de vedere militar, incapabilă să apere Groenlanda — un teritoriu uriaș aflat la peste 3.000 de kilometri distanță — în fața celor trei mari puteri militare ale lumii. Iar în geopolitică, a nu fi actor strategic înseamnă a fi negociat de alții.

Din cauza topirii accelerate a ghețurilor, a abundenței resurselor naturale și a poziției sale între Europa, America de Nord și zona arctică, Groenlanda a devenit un teritoriu de interes major pentru superputeri. Pentru ele, Groenlanda nu reprezintă un pământ locuit, ci un spațiu ocupabil; nu este o realitate umană, ci o infrastructură strategică potențială.

Inuiții formează un popor indigen care de șapte milenii trăiește într-unul dintre cele mai aspre medii de pe Pământ, în regiunea polară ce se întinde din estul Siberiei până în Alaska, Canada și Groenlanda. Cu o cultură unică, adaptată unui frig aproape cosmic — sub minus 40 de grade —, având speranța și introspecția drept elemente definitorii ale unei vieți trăite pe întinderi nesfârșite de zăpadă, cu invenții precum caiacul, iglu-ul, hanoracul sau mănușile cu un deget și cu o reziliență impresionantă într-o geografie extremă, inuiții (numiți de noi, impropriu și deloc măgulitor, „eschimoși”) au supraviețuit mii de ani fără electricitate, fără mijloace motorizate de transport, fără hainele ușoare și performante ale epocii moderne. „Oamenii frigului” au trei principii de viață de la care nu se abat niciodată: nu ucid, nu își pierd firea și nu fură; prețuiesc libertatea mai mult decât confortul, motiv pentru care nu au putut fi transformați niciodată în sclavi, preferând moartea robiei.

Populațiile amerindiene și-au numit vecinii „eschimoși”, adică „mâncători de carne crudă”; adevăratul nume al locuitorilor ținuturilor de gheață este însă inuit, care înseamnă „om adevărat”. Așa cum românii se numesc români, americanii americani și chinezii chinezi, inuiții se numesc inuiți — adică oameni adevărați. Astăzi însă, inuiții, cu toate calitățile care i-au ajutat să reziste atâta timp într-un mediu arctic, sunt complet lipsiți de putere politică în jocul global. Ei nu sunt subiecți ai geopoliticii — ci martorii ei; pot decide asupra limbii, simbolurilor și unor politici locale, dar nu negociază rute arctice, nu calculează proiecții militare și nu trasează coridoare energetice. Deși invocați în discursuri despre autonomie și identitate, inuiții sunt absenți din deciziile reale care le pot schimba definitiv destinul.

Dreptul internațional este invocat doar atunci când convine: el nu apără statele slabe, ci doar le consolează, nu oprește superputerile, ci le oferă un limbaj diplomatic. De aceea, Groenlanda nu este protejată — este evaluată, calculată și revendicată. Când un stat puternic încalcă dreptul internațional, situația devine „complexă”, dar când un stat slab îl încalcă, situația este „inacceptabilă”. Carta ONU nu oprește portavioane, rezoluțiile nu opresc rachete, tratatele nu opresc invazii. Danemarca nu poate avea liniște, pentru că este un stat slab din punct de vedere militar și tocmai de aceea, ea nu este apărată, ci tolerată de realitate.

Puterea este moneda relațiilor internaționale, iar cine nu are această monedă nu negociază — este negociat.

Între Groenlanda și România există o asemănare fundamentală: ambele sunt teritorii extrem de bogate în resurse naturale.

Diferența radicală dintre cele două entități statale este însă morală și politică. În timp ce Groenlanda își apără cu obstinație bogățiile, refuzând să le înstrăineze și tratându-le ca pe un patrimoniu național sacru, România le-a cedat aproape integral — gratuit sau pe sume simbolice, dacă facem abstracție de comisioanele uriașe de care s-au bucurat cei delegați să ne conducă. Iar puținele resurse rămase sunt tratate cu o neglijență care nu mai poate fi numită administrativă, ci criminală.

Toți politicienii care au condus România invocă obsesiv bogăția de resurse a țării. Niciunul însă nu explică paradoxul esențial: cum este posibil ca o țară atât de bogată să fie atât de săracă și atât de dependentă de alții?

Modul în care clasa politică a organizat economia României, incapacitatea de a valorifica resursele și de a le transforma în valoare adăugată, plasează țara noastră la nivelul subdezvoltării. Nu este vorba despre ghinion, nici despre conjunctură, ci despre lipsa unei clase politice demne de o națiune, despre două partide, PSD și PNL, care și-au arogat conducerea acestei țări și au realizat performanța de a fixa România pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește productivitatea utilizării resurselor naturale.

România este astăzi țara europeană cu cea mai mică productivitate a utilizării resurselor — adică statul care consumă cele mai multe resurse pentru a produce un euro de PIB, ceea ce indică, fără echivoc, lipsa de dezvoltare calitativă a economiei noastre. Firmele românești produc doar jumătate din ceea ce produc companiile din Ungaria sau Polonia, consumând aceleași resurse. Acest lucru nu este un detaliu statistic — este dovada clară că România consumă mult și produce puțin. O economie primitivă, lipsită de sofisticarea necesară lumii contemporane, o țară bogată în resurse, pe care în loc să le folosim, le risipim.

România nu este o țară săracă. România este o țară prost administrată. Este o țară care nu știe — sau nu vrea — să transforme bogăția în prosperitate, care își risipește resursele în loc să le folosească, care exportă materie primă și importă valoare adăugată, care muncește mult și rămâne cu puțin.

Aceasta este marea fraudă intelectuală a discursului politic românesc: vina este aruncată pe cei care muncesc, în timp ce adevărata problemă aparține sistemului care consumă mult și gândește puțin.

Adevărata avuție a unui popor nu este reprezentată însă nici măcar de resursele sale naturale, ci de oamenii săi mari — de oamenii străluciți. Un astfel de om este fostul prim-ministru Adrian Năstase. Este dincolo de orice îndoială că, dacă la conducerea Guvernului României s-ar fi aflat astăzi Adrian Năstase, sau o personalitate de calibrul său, România ar fi aderat la zona euro odată cu Bulgaria, așa cum odată cu Bulgaria a intrat în Uniunea Europeană în 2007, sub conducerea lui Adrian Năstase. Dar oamenii mari sunt rari, iar România nu excelează în arta de a-i valorifica în interesul ei național. Din contră, are un talent aproape tragic de a-i marginaliza, de a-i demoniza sau de a-i risipi, de a se afunda într-un amurg intelectual, preferând mediocritatea comodă în locul valorii incomode.

Când o țară cu potențialul României ajunge să fie depășită de vecini mai mici, mai săraci și mai puțin influenți, nu mai vorbim despre conjunctură, ci despre faliment de guvernare, despre eșec strategic, despre trădarea misiunii istorice a unei elite politice care nu a fost capabilă să fie la înălțimea poporului pe care pretinde că îl conduce. Umilința la care politicienii români au supus această țară a intrat deja în registrul faptelor care vor fi judecate de istorie.

În timp ce Sofia a demonstrat că poate îndeplini criteriile de convergență și că poate transforma standardele europene în politici concrete, România rămâne, în mod lamentabil, ancorată la leu — cu costuri reale, atât simbolice, cât și economice.

Premierul Ilie Bolojan și „președintele” Nicușor Dan nu suflă un cuvânt despre această rușine națională. Niciun cuvânt despre falimentul colectiv al clasei politice. Niciun gest de delimitare. Nicio asumare. Tăcere totală. Se acoperă, se protejează unii pe alții, mai ceva decât membrii mafiei calabreze. Indiferent dacă au fost la putere sau în opoziție, indiferent de culoarea politică, rezultatul este același: o prestație jalnică, o complicitate generalizată, o mediocritate ridicată la rang de sistem.

România, cu un teritoriu mai mare, cu un potențial demografic și economic evident superior, a rămas în urma Bulgariei, pentru că Bulgaria a decis să meargă înainte, iar România a ales să rămână pe loc. Politicile de guvernare de la Sofia au fost, în ultimii ani, mai consecvente în stabilitatea fiscală, mai coerente în alinierea la standardele europene și mai hotărâte în direcția reformelor structurale. La București, politica a fost dominată de improvizație, de lupte interne, de calcule mărunte și de pasivitate strategică.

Nu Bulgaria ne-a luat-o înainte, România s-a retras singură, s-a micșorat deliberat, a acceptat, prin reprezentanții ei, statutul de elev repetent într-o clasă în care avea toate condițiile să fie lider. Iar acest lucru nu este un accident economic, ci un act de responsabilitate politică, pentru care cineva va trebui, mai devreme sau mai târziu, să răspundă în fața memoriei colective.

Aderarea la euro nu este doar un act tehnic. Este un vot de încredere din partea piețelor financiare, o confirmare a stabilității, predictibilității și responsabilității fiscale. Este o confirmare tangibilă că Sofia a știut ce vrea, când și cum să meargă după acel obiectiv.

Este — într-un singur cuvânt — prestigiu. Prestigiu național.

În ultimii ani, politicienii români au transformat statul într-un dosar de ajutor, într-un proiect de finanțare, într-o cerere permanentă. România nu mai este prezentată ca o țară cu voință, ci ca un caz care trebuie „susținut”; ea a fost coborâtă deliberat din poziția de actor, într-o poziție de caz social geopolitic. Nu mai vorbim despre strategie, ci despre eligibilitate. Nu mai vorbim despre interes național, ci despre condiționalități, nu mai vorbim despre suveranitate, ci despre conformare. Politicienii noștri au înlocuit limbajul demnității cu vocabularul proiectelor: „axe”, „linii de finanțare”, „pachete de sprijin”, „granturi”. Statul român nu mai este prezentat ca o civilizație politică, ci ca o aplicație administrativă, ca un formular, ca un dosar cu șină.

România nu mai vorbește despre ce vrea să fie, vorbește doar despre ce mai poate primi. Și acesta este adevăratul faliment: nu economic, nu militar, nu diplomatic — ci falimentul de verticalitate, de demnitate.

Contextul social, politic, istoric chiar, în care ne găsim astăzi din cauza distinșilor politicieni care au obținut votul nostru prin minciună și manipulare a dat naștere unui sentiment clar de instabilitate, o credință că lucrurile nu pot continua pur și simplu în același fel, o convingere că trebuie făcut ceva, o dorință de a vedea apărând o soluție sau chiar o măsură radicală pentru a schimba situația în continuă deteriorare.

România nu este o țară slabă, ci o țară educată, de prea mult timp, să nu mai

creadă în ea însăși. Aceasta este diferența esențială; pentru că un stat nu devine vulnerabil atunci când îi lipsesc resursele, ci atunci când îi este amputată încrederea în propriile forțe. Pentru că adevărata suveranitate începe întotdeauna din conștiință.

Cea mai mare vină a politicienilor români nu este corupția, nici măcar incompetența; acestea sunt doar efecte. Cauza reală este reprezentată de abandonarea educației naționale. Un popor needucat este un popor ușor de manevrat, ușor de divizat, ușor de condus. Un popor fără educație nu este liber, chiar dacă votează.

O singură națiune, formată din toți românii — pentru că doar statele au granițe, nu și națiunile.

O singură idee de stat, cu frontiera pe Nistru — adevărata noastră împlinire istorică.

O singură expresie a voinței: niciodată 1940. Pentru că un popor care uită anul cel mai nefast din istoria sa este un popor pregătit să-l repete.

O singură conștiință istorică.

Astăzi nu mai pierdem granițe pe hartă, dar pierdem zilnic ceva poate mai grav: respectul de sine, suveranitatea mentală și voința politică.

Ceea ce Golda Meir spunea referitor la Israel, este perfect valabil și pentru țara noastră - nimeni nu are nevoie de România mai mult decât românii, nimeni nu va construi România în locul nostru, nimeni nu va plânge pentru România, dacă românii nu o respectă.

Milioane și milioane de români, cei mai mulți supercalificați în domeniul lor au plecat să muncească printre și pentru străini, lăsându-și acasă rădăcinile, speranțele și orizonturile lor. „Prin noi înșine” nu este un slogan patriotic, este o lege istorică. Nicio națiune nu s-a ridicat prin aplauze externe. Nicio țară nu a fost salvată de rezoluții, niciun stat nu a fost construit de alții, în locul propriului popor. România se va ridica doar prin propria muncă, prin disciplină, caracter și educație națională. Nu există altă formulă. Tot restul este decor.

România nu are nevoie de milă, nu are nevoie de protecție, România are nevoie de o voință copleșitoare, de ambiție, de o încredere de neclintit în ea însăși și de conducători. Nu are nevoie de tutori, ci de conducători adevărați.

Și mai ales, România are nevoie să-și aducă aminte cine este. Pentru că o națiune care își pierde memoria, își pierde dreptul la viitor.

Deceniul care se desfășoară acum în fața noastră va fi, fără îndoială, un deceniu al pericolului, al incertitudinii și al confruntării; pilonii civilizației occidentale, considerați cândva de neclintit, se clatină sub presiunea istoriei reale. Cea mai mare prioritate a statului este pacea și securitatea cetățenilor săi. Dar pacea nu este un dar, iar securitatea nu este un drept garantat, ele sunt consecințe ale forței. De aceea, oamenii slabi nu au parte de liniște, iar țările slabe nu au parte de pace. Au doar pauze între umilințe. Întreaga luptă pentru supraviețuire este, în esență, o competiție pentru mijloacele de existență, pentru resurse, pentru spațiu, pentru influență; asta înseamnă, în mod obligatoriu, eliminarea altora de la aceleași surse de existență. Forța unui stat vine, înainte de toate, din interior. Un stat fără forță proprie nu are aliați adevărați, pentru că nimeni nu-și riscă viața și nu-și sacrifică banii pentru cineva care nu este dispus să se apere singur. Alianțele nu protejează slăbiciunea — o exploatează.

Dacă România va înțelege din nou acest adevăr, atunci anul 1940 nu se va mai repeta. Nici pe hartă, nici în mentalitate, nici în felul în care ne raportăm la noi înșine. Pentru că adevărata suveranitate începe întotdeauna din conștiință. În noi înșine stă destinul poporului român.

Doar prin propria noastră determinare, propriul nostru curaj și perseverență, cu mâinile, sacrificiile și credința noastră fanatică, vom putea ridica acest popor din mocirla în care l-au afundat distinșii noștri politicieni.

Inuiții au introdus în programa școlară a claselor XI–XII „Istoria Modernă a României” ca materie obligatorie pentru examenul de bacalaureat. Nu din curiozitate academică, ci din luciditate politică, pentru a învăța din greșelile României din anul 1940 și a nu le repeta în cazul țării lor. Pentru tinerii inuiți, România nu este o lecție îndepărtată — este un avertisment. La atingerea maturității, ei depun un jurământ simbolic al demnității: că nu vor accepta niciodată anexarea sub forma protecției, că nu vor confunda pacea cu capitularea, că nu vor transforma compromisul teritorial într-o virtute diplomatică. Jură că nu vor abdica fără rezistență morală, fără opoziție, fără memorie, fără o luptă aprigă, jură că nu vor lua în considerare niciun ultimatum, din partea oricui ar veni acesta. Jură credință pământului strămoșesc în care și-au îngropat părinții, bunicii și străbunicii, jură că identitatea lor nu va fi negociabilă, că demnitatea nu se va transfera prin tratate, că existența lor ca popor nu se va vota.

Iar dacă, într-o zi, vor ajunge cetățeni ai celei mai puternice națiuni de pe planetă — paradoxul suprem al istoriei lor — vor putea spune lumii întregi, inclusiv politicienilor români de ieri și de azi:

Diferența dintre România anului 1940 și Groenlanda de astăzi nu stă în forța armelor. Stă în forța memoriei. În curajul unui popor de a nu accepta uitarea ca destin, în refuzul de a confunda supraviețuirea cu dispariția lentă, în hotărârea de a nu se preda niciodată în conștiință, pentru a nu fi anihilat.

Ziua națională a Groenlandei este sărbătorită în fiecare an pe 21 iunie, zi aleasă deoarece coincide cu solstițiul de vară - cea mai lungă zi a anului pe insula de gheață; groenlandezii nu doresc să sărbătorească ziua națională pe 4 iulie. Pentru că ea este mult mai scurtă.

Miercuri, 21 ianuarie 2026, cu ocazia Forului Economic de la Davos, Donald Trump a rostit o declarație menită să le dea fiori reci europenilor — o afirmație comparabilă, ca gravitate, cu anunțul unei invazii extraterestre:

„Dacă n-ar fi America, europenii s-ar confrunta cu amenințări pe care nici măcar nu le pot bănui!”

În aceeași cheie hiperbolică, „președintele” Nicușor Dan se află în fața unei alegeri ce pare desprinsă dintr-un scenariu geopolitic absurd: între progresistul Emmanuel Macron și naționalistul Donald Trump. Cu alte cuvinte, comandantul suprem al Armatei Române trebuie să decidă între ochelarii de soare stilizați ai lui Macron și ceea ce Trump numește — fără modestie — „cea mai puternică forță militară din toate timpurile”.

O alegere grea — foarte grea — pentru el. Îi dorim succes!