Interes maxim pentru Bosquito: categoria de bilete VIP, epuizată

Interes maxim pentru Bosquito: categoria de bilete VIP, epuizatăSursa foto: MGSI

Bosquito revine la Sala Palatului pe 26 februarie, cu un concert aniversar care se anunță sold out. Categoria VIP este deja epuizată.

Bosquito, una dintre cele mai iubite trupe românești de latino-fusion, revine pe scena Sălii Palatului pe 26 februarie, pentru un show aniversar special, dedicat celor 26 de ani de carieră. Interesul publicului este ridicat, iar biletele se vând rapid: categoria VIP a fost deja epuizată, iar celelalte categorii sunt disponibile în număr limitat.

Recunoscută pentru concertele sale intense și producțiile spectaculoase, trupa promite o experiență memorabilă, construită special pentru această ocazie. După patru ani consecutivi de show-uri de succes și o popularitate reconfirmată, Bosquito urcă din nou pe una dintre cele mai mari scene din România, cu un concert plin de emoție, energie și surprize.

Publicul va avea parte de o călătorie muzicală prin cele mai îndrăgite piese ale trupei, de la „Două mâini”, „Hopa Hopa” și „Bosquito”, până la „Eroul”, „Deșert” sau „Explozie solară”, într-o producție de excepție, cu sunet și lumini spectaculoase.

Concertul Bosquito de la Sala Palatului nu este doar un eveniment muzical, ci celebrarea unei povești care a unit generații și care continuă să atragă mii de fani. Având în vedere ritmul de vânzare, organizatorii recomandă achiziționarea biletelor rămase în cel mai scurt timp.

Un eveniment produs de KIMARO Entertainment, susținut de Rock FM.

Biletele sunt disponibile pe www.get-in.ro!

 

