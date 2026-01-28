Sorina Pintea rămâne în închisoare. Înalta Curte i-a respins recursul în casație

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a respins, miercuri, recursul în casaţie formulat de fostul ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea, după mai multe amânări ale pronunţării, menţinând condamnarea de trei ani şi jumătate de închisoare cu executare decisă la 6 iunie 2025 de Curtea de Apel Cluj pentru luare de mită în formă continuată.

Pe data de 1 octombrie 2025, Înalta Curte a admis, în principiu, cererea de recurs în casaţie depusă de Sorina Pintea împotriva deciziei definitive din 6 iunie 2025 a Curţii de Apel Cluj. Instanţa din Cluj a condamnat-o atunci la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru luare de mită.

Instanţa supremă a trimis cauza spre judecarea recursului în casaţie unui complet de trei judecători şi a stabilit termenul de judecată pentru 26 octombrie 2025, cu citarea inculpatei. Ulterior, judecătorii au amânat de cinci ori pronunţarea, luând decizia în 28 ianuarie 2026, în cazul fostului ministru al Sănătăţii.

Potrivit site-ului Înaltei Curţi, instanţa a respins recursul în casaţie, o cale extraordinară de atac, depus de fostul ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea.

Curtea de Apel Cluj a condamnat-o definitiv pe Sorina Pintea, pe 6 iunie 2025, la trei ani şi jumătate de închisoare, într-un dosar de luare de mită în formă calificată, în care a fost trimisă în judecată de procurorii DNA în 2020.

Pe lângă pedeapsa menționată anterior, judecătorii au dispus interzicerea dreptului de a fi aleasă în funcţii publice sau de a ocupa funcţia de manager al unui spital public, pe o durată de trei ani. Totodată, a fost dispusă confiscarea sumei de 10.000 de euro.

Conform rechizitoriului procurorilor anticorupţie, în perioada noiembrie 2019 - 28 februarie 2020, Sorina Pintea, în calitate de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare, ar fi pretins şi primit, printr-un intermediar, sumele de 10.000 de euro şi 120.000 de lei de la reprezentanţii unei societăţi comerciale.

Sumele ar fi reprezentat 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică ce avea ca obiect „proiectarea şi execuţia lucrărilor de amenajare bloc operator-sala de chirurgie cardiovasculară şi toracică şi spaţii adiacente din Spitalul Judetean de Urgenţă «Dr. Constantin Opriş» Baia Mare”.

Contractul fusese încheiat în anul 2019 între unitatea spitalicească şi societatea comercială respectivă. Pe data de 6 iunie 2025, poliţiştii din Tăuţii Măgherăuş, judeţul Maramureş, au pus în aplicare mandatul de executare a pedepsei închisorii emis de Tribunalul Cluj pe numele Sorinei Pintea.