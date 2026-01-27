O femeie din Telenești va merge la închisoare după ce a cumpărat voturi în alegerile prezidențiale

Republica Moldova. O femeie în vârstă de 58 de ani din raionul Telenești a fost condamnată la doi ani și jumătate de închisoare pentru coruperea alegătorilor în cadrul alegerilor prezidențiale din anul 2024. Procurorii au demonstrat în instanță că, în perioada alegerilor prezidențiale și a referendumului republican din 20 octombrie 2024, inculpata a acționat intenționat, împreună cu alte persoane neidentificate deocamdată, în favoarea unui bloc electoral afiliat condamnatului Ilan Șor.

Femeia a recrutat mai mulți alegători din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, oferindu-le bani pentru a vota pentru candidatul unui bloc electoral. Între august și septembrie 2024, aceasta a distribuit sume cuprinse între 500 de lei și 200 de dolari mai multor persoane.

Instanța a decis ca inculpata să fie condamnată la doi ani și jumătate de închisoare, dintre care șase luni cu executare în penitenciar. Restul pedepsei este suspendat condiționat, cu un termen de probă de doi ani. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Centru.

În aprilie 2025, Parlamentul a adoptat în lectură finală un proiect de lege care înăsprește sancțiunile pentru corupția electorală, finanțarea ilegală și falsificarea alegerilor. Proiectul de lege a fost votat în a doua lectură de 54 de deputați și include modificări menite să combată eficient fenomenul corupției electorale și activitățile conexe.

Potrivit autorilor inițiativei legislative, pedepsele penale au fost înăsprite pentru a descuraja faptele de corupție electorală și finanțarea ilegală a partidelor. Oferirea de bani, bunuri, servicii sau alte foloase în scopul determinării alegătorului de a vota sau de a nu vota va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 6 ani, amendă de până la 57.500 de lei și interdicția de a ocupa funcții publice.

În cazul persoanelor juridice, amenda poate ajunge până la 400.000 de lei, cu privarea de dreptul de a desfășura anumite activități sau cu lichidarea persoanei juridice. Corupția electorală comisă în interesul grupurilor criminale sau din surse externe va fi pedepsită cu închisoare de la 7 la 15 ani, cu amendă de până la 117.500 de lei, iar pentru persoanele juridice amenda va fi de până la 1 milion de lei.

Au fost înăsprite și pedepsele penale pentru falsificarea, prin orice mijloace, a rezultatelor votării. Persoanele vinovate riscă închisoare de la 3 la 7 ani, amendă de până la 117.500 de lei și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități pentru un termen de 2–7 ani.

Totodată, campaniile electorale desfășurate ilegal de ONG-uri sau culte religioase vor fi sancționate contravențional. Parlamentul a completat Codul electoral cu prevederi menite să întărească responsabilitatea și corectitudinea financiară în procesul electoral. Comisia Electorală Centrală va putea lipsi partidele politice de alocații de la bugetul de stat pentru performanțele politice obținute la scrutinul electoral, pentru o perioadă de 6 luni până la 4 ani.

După votul în prima lectură, proiectul de lege a fost supus unui amplu proces de consultări publice și completat cu propunerile venite de la deputați, instituții ale statului și reprezentanții societății civile.

Peste 6.000 de cetățeni au fost sancționați contravențional pentru corupere electorală în alegerile din toamna trecută. În total, în dosare penale sunt vizați peste 140.000 de cetățeni.