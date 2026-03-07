Imagini dramatice după inundațiile din Nairobi. Zeci de mașini luate de ape și cel puțin 23 de victime

Echipele de intervenție și voluntarii au continuat să recupereze victimele din apele care au inundat capitala Kenyei, Nairobi, după ploi torențiale care au provocat viituri puternice în timpul nopții, potrivit Reuters.

Cel puțin 23 de persoane au murit în urma inundațiilor rapide, potrivit autorităților, iar zeci de mașini au fost luate de apă. Fenomenul a provocat perturbări inclusiv în transportul aerian pe principalul aeroport din Africa de Est, în timp ce mai multe cartiere au rămas fără electricitate.

Operațiunile de salvare sunt în desfășurare, iar autoritățile au mobilizat echipe de intervenție, inclusiv militari, pentru a sprijini comunitățile afectate.

Sâmbătă dimineață, civilii și echipele de intervenție au început să scoată trupurile victimelor din zonele inundate ale orașului. Inundațiile au fost declanșate de ploile abundente care au căzut peste noapte și au determinat râul Nairobi să iasă din matcă.

În mai multe zone ale orașului, apa a transportat vehicule și obiecte pe distanțe mari. În cartierul industrial Grogan, una dintre zonele cele mai afectate, salvatorii au găsit victime prinse sub mașini luate de viitură.

John Lomayan, un agent de pază în vârstă de 34 de ani, a spus că a recunoscut trupul unui bărbat în vârstă care vindea ouă pe marginea drumului.

„L-am văzut cum era purtat de apă de acolo de sus”, a declarat el, indicând direcția din care venise viitura.

„Nu știam unde a ajuns. Abia acum îl vedem sub mașină.”

Un reporter Reuters aflat la fața locului a relatat că mai multe trupuri au fost scoase de sub vehiculele deplasate de apă.

Președintele Kenyei, William Ruto, a anunțat că guvernul a mobilizat echipe de intervenție pentru coordonarea operațiunilor de salvare. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, acesta a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a anunțat măsuri de sprijin pentru populația afectată.

„Am ordonat, de asemenea, ca alimente din rezervele strategice naționale să fie eliberate imediat și distribuite familiilor afectate de inundații”, a declarat președintele.

Nairobi floods crisis deepens as heavy rains overwhelm drainage disrupting transport across the city. pic.twitter.com/XkZzRoOgNW — THEE ALFA HOUSE (@thee_alfa_house) March 6, 2026

Pe lângă intervențiile de salvare, autoritățile încearcă să ofere ajutor locuitorilor rămași fără locuințe sau bunuri în urma viiturilor.

Ploile abundente au provocat probleme și în transportul aerian. Compania Kenya Airways a anunțat că mai multe zboruri către Nairobi au fost perturbate din cauza condițiilor meteorologice, iar unele aeronave au fost redirecționate către orașul de coastă Mombasa.

În același timp, inundațiile au afectat infrastructura electrică. Furnizorul național de energie Kenya Power a anunțat că apa a avariat echipamentele unei substații electrice, iar cel puțin 14 cartiere au fost afectate de întreruperi de curent.

🚨 Parts of Nairobi, Kenya are underwater tonight after persistent heavy rainfall triggered widespread flooding, leaving commuters stranded and causing major traffic disruption. pic.twitter.com/V6AHrfqE0c — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 6, 2026

Autoritățile au precizat că unele dintre victime au murit electrocutate după ce liniile electrice au fost deteriorate de ape.

În zonele afectate, locuitorii au descris impactul viiturii care s-a produs în timpul nopții. În cartierul Grogan, cunoscut pentru atelierele auto și comerțul cu piese second-hand, mai multe vehicule au fost deplasate sau avariate de apă.

Un șofer de autobuz, John Mwai, a povestit că a folosit autobuzul pentru a transporta oamenii către zone mai înalte, pentru a-i scoate din calea apei.

Scenes hapa Nairobi South C and Jogoo Road ..Sakaja is still sleeping pic.twitter.com/c6pryyECYh — MALONE (@Malone1k) March 7, 2026

Cedric Mwanza, un locuitor din zonă, a descris situația creată de viitură:

„Atâtea mașini, atâtea lucruri, nu știu… Totul a fost pur și simplu luat de apă. Toată apa a venit din acel râu”, a spus el, referindu-se la râul Nairobi.

Cercetătorii spun că schimbările climatice contribuie la intensificarea fenomenelor meteorologice extreme din Africa de Est. În ultimii ani, regiunea s-a confruntat atât cu secete severe, cât și cu episoade de ploi intense.

Potrivit unui studiu realizat în 2024 de organizația World Weather Attribution, schimbările climatice au făcut ca ploile devastatoare din regiune să fie de două ori mai probabile decât în trecut.

Autoritățile continuă intervențiile în zonele afectate, în timp ce echipele de salvare verifică zonele inundate pentru a identifica alte victime și pentru a evalua pagubele provocate de viitură.