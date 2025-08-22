Monden Idolul adolescentelor, de nerecunoscut după ani de internări la psihiatrie







Amanda Bynes, actrița care a cucerit inimile adolescenților din întreaga lume încă de la 10 ani, este astăzi de nerecunoscut pentru fanii care au urmărit-o la apogeul carierei. „Am văzut copii în situația ei”, a spus Dan Schneider, producătorul principal al proiectelor sale.

Vedeta, cunoscută pentru emisiuni precum All That și The Amanda Show, dar și pentru filmele pentru adolescenți She’s the Man sau Hairspray, a traversat o perioadă tumultuoasă de aproape un deceniu, în care viața ei personală a fost expusă constant publicului.

În 2002, Amanda Bynes, în vârstă de 16 ani, părea că are întreaga lume la picioare. Primul ei rol principal în filmul Big Fat Liar, noul serial What I Like About You și succesul continuu al emisiunii The Amanda Show îi consolidau statutul de vedetă în rândul tinerilor. Atunci, presa și colegii de breaslă o considerau o actriță promițătoare și cu potențial.

Însă, în ciuda talentului și popularității, Amanda s-a confruntat cu o presiune uriașă de a se reinventa pe măsură ce a crescut. Rolurile adulte păreau să o evite sau să o tipizeze constant.

„Mi-ar plăcea să fac ceva care să șocheze oamenii, ceva care să fie împotriva tiparului. Simt că oamenii încă nu știu ce pot să fac cu adevărat.”, spunea Amanda.

Dorința de a ieși din imaginea de „fetiță drăguță și amuzantă” nu s-a materializat, iar frustrările s-au acumulat.

Pe măsură ce a intrat în anii 2010, viața lui Amanda Bynes s-a transformat într-o succesiune de episoade publice tulburătoare. Începând cu 2012, actrița a avut multiple probleme cu legea, inclusiv accidente de circulație și DUI, dar și comportamente bizare, precum incendierea accidentală a unei proprietăți și alte episoade care au dus la internarea sa forțată în unități psihiatrice.

Părinții săi au cerut și au obținut tutela legală, argumentând că Amanda este o persoană paranoică și un pericol pentru sine.

În acea perioadă, vedeta a avut și izbucniri controversate pe social media, de la afirmații bizare la acuzații grave împotriva familiei sale. La un moment dat, Amanda a recunoscut public că a fost diagnosticată cu bipolaritate și tulburare maniaco-depresivă.

Deși comportamentul ei a fost intens mediatizat, Bynes a continuat să lucreze pentru a-și reconstruie viața, retrăgându-se treptat din atenția publică.

După încheierea tutelii legale în 2022, Amanda a început să se reinventeze. A urmat cursuri la Fashion Institute of Design and Merchandising din Los Angeles, s-a implicat în proiecte de modă și artă și a lansat un cont pe OnlyFans, unde interacționează cu fanii fără a posta conținut explicit.

Astăzi, Amanda Bynes încearcă să lase în urmă tumultul anilor trecuți. Fanii o pot urmări pe rețelele sociale, unde mesaje vechi controversate au fost șterse, iar ceea ce rămâne este imaginea unei persoane care caută stabilitate, fericire și noi proiecte.