Iată cum dieta pe care o ții s-ar putea să te facă să te îngrași

Pierderea rapidă în greutate

În timp ce mulți oameni folosesc aceste remedii rapide pentru a pierde în greutate, un expert a spus că acesta este un mod prin care te poți îngrășa mult mai rapid. Rachael Sacerdoti a spus că dietele ultra-scăzute în calorii ne învață practici sărace și nesănătoase în ceea ce privește relația cu corpul nostru.

Antrenorul personal calificat, cu o diplomă în psihologie, a spus că planurile de 600 de calorii pe zi sunt deosebit de periculoase pentru sănătatea ta. Ea a explicat că, fără a ne schimba comportamentul față de dietă, nu vom obține rezultatele pe care ni le dorim. „Vom rămâne blocați într-un cerc vicios de pierdere în greutate și creștere în greutate, care prezintă efecte dăunătoare pe termen lung asupra sănătății și bunăstării noastre”, a adăugat ea.

Rachael a spus că există cinci motive pentru care trebuie să renunți la aceste diete. Ea a explicat că dietele la modă nu acordă atenție rolului pe care îl joacă exercițiile fizice, trecând cu vederea cum ar trebui să arate un stil de viață sănătos și echilibrat.

Dietele care nu te ajută

Pentru oricine care caută să slăbească și să facă schimbări de durată în stilul de viață, trebuie să pornească de la baze bune, a explicat ea.

„Crearea unui stil de viață care să vă susțină obiectivele este una dintre cele mai interesante părți ale călătoriei. Planificarea somnului, a stresului, a timpului de relaxare, a relațiilor, precum și a alimentației și a exercițiilor fizice este ceea ce deblochează transformarea. Scăderea în greutate este o problemă mult mai profundă care necesită o abordare multifactorială”, a spus ea.

După ce s-a luptat cu greutatea ei pentru cea mai mare parte a vieții sale, Rachael are experiență privind luarea în greutate și ce efect are asupra sănătății tale acest lucru. „Este uimitor cât de mulți oameni nu au absolut nicio idee ce ar trebui să mănânce. Pentru ca schimbările să rămână, educația nutrițională este esențială. Trebuie să-i învățăm pe fiecare dintre noi cum să își alimenteze corpul eficient. Remediile rapide și dietele la modă nu fac acest lucru”, potrivit The Sun.