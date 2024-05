Codrin Ștefănescu s-a pregătit de cele veșnice. Politicianul și-a organizat înmormântarea, pas cu pas

Codrin Ștefănescu a fost diagnosticat cu cancer de colon, însă medicii au reușit să-l salveze, la o clinică din străinătate. Chiar și așa, politicianul spune că a luat măsuri și s-a pregătit pentru ce este mai rău.

Politicianul a revenit în spațiul public, dar nu ca să-și promoveze partidul, pe care l-a înființat de dragul lui Liviu Dragnea. De altfel, cei doi au fost nedespărțiți, o bună bucată de vreme, până s-au certat de la politică. Acum, după ce lucrurile s-au liniștit, de Paște, Ștefănescu a vorbit despre boală și despre pregătirile de înmormântare.

Politicianul spune că a fost diagnosticat în 2022, după ce i s-a făcut rău la o petrecere, de ziua sa. După o serie de investigații, medicii au concluzionat că are cancer de colon. Iar în următoarea perioadă, timp de un an și jumătate, Codrin Ștefănescu a urmat o serie de tratamente. Acum, după ce a învins boala, politicianul a simțit nevoia să povestească tututor ce s-a întâmplat, la televizor,

Politicianul a povestit că în timp ce urma tratamentele recomandate de medici se gândea și la ceea ce este mai rău. În acele zile, mai ales că procedurile medicale îi provocau o stare de rău, și-a pus la punct înmormântarea. Codrin Ștefănescu și-a programat ceremonia pas cu pas. Inclusiv a cerut ca la groapă să fie condus cu un lăutar care să-i cânte o melodie potrivită cu ocazia.

„Am spus că indiferent cum voi arăta, era clar că voi fi doar piele şi os, să fiu inmormanatat în cavou unde sunt mama, tata. Şi am mai cerut un singur lucru şi aşa am lăsat în testament: lăutari. Melodia care să mi se cânte imediat după slujbă, înainte să mă bage în groapă, să fie «Deschide, gropare, mormântul» si am dat si numele lautarului care trebuie să vină”, a povestit Codrin Ștefănescu.

Codrin Ștefănescu nu a avut încredere în rudele apropiate ca să-i organizeze înmormântarea. El a apelat la propriul șofer, un om de încredere, spune, pe care îl știe din copilărie. Acesta a primit lista cu tot ceea ce trebuie făcut. Tot pe acesta l-a însărcinat să transmită copiilor săi câte o scrisoare de adio.

„Şoferul meu, eu nu am carnet sunt anti-şofat, imi este prieten din copilarie, lui i-am lasat ce trebuie să facă. Am lăsat totul plus niște scrisori personale pentru fiecare copil. Am lăsat scris că, dacă nu înving în această bătălie, vreau să fiu înmormantat la Bellu, în cavoul familiei, în sicriu cu capacul deschis indiferent cum o să arăt, ca să vadă lumea că am luptat până la capăt”, a povestit Codrin Ştefănescu la România TV.