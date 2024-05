Social Codrin Ștefănescu spune că s-a vindecat de cancer. Cum ar fi reușit







Codrin Ștefănescu, fostul secretar general al PSD, a vorbit public despre lupta sa cu cancerul de colon după ce, o bună perioadă de timp, a păstrat tăcerea.

Codrin Ștefănescu, diagnosticat cu cancer de colon

Într-un interviu oferit postului România TV, Ștefănescu a clarificat că nu a dezvoltat cancer din cauza alimentației, așa cum s-ar fi vehiculat, ci din cauza stresului. El a menționat că, potrivit medicinei chineze, bolile precum cancerul pot fi rezultatul stresului și al acidității organismului.

„A fost o încercare foarte grea. Nu am mai avut niciun fel de contact, a trebuit să mă concentrez strict pe această nenorocire, pe bătălia dintre a fi si a nu fi.

Eu am plecat în această bătălie cu cancerul pesimist. Am plecat cu șanse minime. Când am aflat verdictul, mi-am dat seama că nu am nicio șansă, zero șanse. Dar iată, sunt viu, încă nu total refăcut, mai am câteva luni să iau vitamine”.

Ce l-a determinat să ajungă la spital

Cu toate că începuse să piardă în greutate, Codrin Ștefănescu a ajuns la spital într-o zi importantă din viața lui, când a început să se simtă foarte rău:

„Am început să slăbesc foarte mult. Mi-am făcut ziua de naştere împreună cu Anamaria Prodan. Suntem născuți la o zi distanță. Şi am avut invitați. Mi s-a făcut rău în timpul acestei petreceri și am rugat-o pe Anamaria să îmi țină locul și să facă să nu se observe că eu am plecat. Am plecat și m-am dus direct la spital. La 12 noaptea, cand s-a cântat la mulți ani, eu eram deja în primele analize. M-au ținut până la 5 dimineața. Primul verdict a venit a doua zi. Medicii au văzut clar ce mi se întâmpla, am facut un set de analize, am inceput sa imi pierd pofta de mâncare, cheful de viata. Dar norocul a fost că am descoperit la timp. A fost cea mai grea batalie. Vreau să îi spun Monicăi Pop că am plecat pesimist, nu am plecat încrezător când am plecat să îmi fac toate analizele recomandate de medici. Am plecat cu ideea că este cam final”.

Cum s-a vindecat de cancer Codrin Ștefănescu: „Sunt trei elemente”

În același interviu, acesta a povestit ce l-a ajutat pe el să învingă lupta cu cancerul:

„Vreau să spun un lucru pentru toată lumea. Sunt 3 elemente care te ajută să învingi, ce spunea Monica Pop: să pleci optimist, să fii hotărât să lupţi, iar când te rogi, eu m-am rugat pentru mine: Dă-mi, Doamne, mie energie şi fă-mă bine, dă-mi, Doamne, o amânare că am nişte copii, îmi mai trebuie puţin timp.

Toţi medicii spuneau ca sunt sub control, că trebuie sa fiu optimsit, tehnologia iti permite, daca pleci optimist cu dorinta de a lupta si daca ai incredere in ingerul tau pazitor, spui: Doamne, mi-ai dat aceasta incercare, o sa lupt. Daca toate astea ti le asumi, tehnologia te ajută!

Eu am plecat cu testament, am chemat avocatul si am stabilit pentru copii ce trebuie sa faca, am facut tot, detalii cu totul cum mi-a lasat mie tata, bileţele pentru fiecare lucru. Eu, când am lăsat astea, eram predat.

Aici nu e o bătălie politică, cu oameni fără caracter, este o bătălie clară în care ştii că nu ai decât 2 variante, învingi sau mori. Eu nu am crezut că moartea poate fi simțită. Pe doamna cu coasa o simți. La începutul bolii, aveam vaga impresie ca ma pândește, cu cat am evoluat am inceput sa simt ca este prezenta noaptea, ca este in incapere.

Moartea nu este cruda si urata, este dulce şi iti da de inteles ca pasul ăsta nu este o grozavie. Daca nu cedezi, invingi. Este ceva psihologic, de aia unii, după tratament, au intrat in activitatea normala ignorând boala.

Și-a planificat înmormântarea

Codrin Ștefănescu a luat în calcul inclusiv momentul trecerii sale în neființă, având în vedere boala cu care a fost diagnosticat. Din acest motiv și-a planificat în detaliu și înmormânarea.

„Am spus că indiferent cum voi arăta, era clar că voi fi doar piele şi os, sa fiu inmormanatat in cavou unde este mama, tata nu vreau sa fiu incinerat, sa mi se arunce cenusa pe bucegi sau in Marea Neagră. Şi am mai cerut un singur lucru şi aşa am lăsat în testament: lăutari. Melodia care să mi se cante imediat dupa slujba, înainte să mă bage în groapă, să fie Deschide, gropare, mormantul si am dat si numele lautarului care trebuie să vină. Am plecat foarte pesimist.

Am luat în calcul absolut tot. Şoferul meu, eu nu am carnet sunt anti-şofat, imi este prieten din copilarie, lui i-am lasat ce trebuie sa faca. Am lasat totul acum plus niste scrisori personale pentru fiecare copil. Am lăsat scris că dacă nu înving în această bătălie vreau sa fiu inmormantat la Bellu, în cavoul familiei, în siciru cu capacul deschis indiferent cum o să arăt, ca sa vada lumea ca am luptat pana la capat.

Cand ai această boală, trebuie să te intalnesti cu prietenii, bei un vin, sa te uiti la filme, sa te intalșnesti cu familia si incepe sa se estompeze boala, sa te rogi daca ai aceasta credință”.