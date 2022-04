sursa: arhivă EVZ

Iată cum poți ajunge la vârsta de 90 de ani având un stil de viață sănătos

Oamenii ajung la nouăzeci de ani într-o formă mult mai bună decât înainte. Dr. Norman Swan, autorul noii cărți „So You Think You Know What’s Good For You?” este convins că, biologic vorbind, „90 este noul 70”.