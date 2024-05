Monden Doliu la Hollywood. A murit un actor faimos din „Titanic” și „Stăpânul Inelelor”







Bernard Hill, cunoscut pentru rolurile din „Titanic” şi „Stăpânul Inelelor”, a murit, sâmbătă, 4 mai, la vârsta de 79 de ani. Tragica veste a fost anunțată de agentul său, Lou Coulson. Momentan, familia actorului nu a declarat nimic despre decesul actorului.

Bernard Hill a jucat în „Titanic” și „Stăpânul Inelelor”

El l-a interpretat pe căpitanul Edward Smith în „Titanic”, film premiat cu Oscar în 1997. Un alt rol important a fost cel al regelui Theoden în trilogia „Stăpânul Inelelor”. Hill a interpretat și personajul Yosser Hughes în serialul dramatic emblematic „Boys from the Blackstuff”, potrivit BBC.

Bernard Hill ar fi urmat să revină pe ecranele televizoarelor în seria a doua a serialului The Responder, o dramă BBC cu Martin Freeman în rolul principal, care începe să fie difuzată duminică.

În „Boys from the Blackstuff”, actorul l-a interpretat pe Yosser Hughes. Acest serial a câștigat un premiu Bafta pentru cel mai bun serial dramatic în 1983, iar în 2000 a fost clasat pe locul șapte pe o listă a Institutului Britanic de Film cu cele mai bune emisiuni TV realizate vreodată.

A avut o carieră impresionantă

O altă prestație impresinantă a lui Hill la BBC TV a fost cea din 2015, în serialul dramatic Wolf Hall, adaptare după cartea lui Hilary Mantel despre curtea lui Henric al VIII-lea. Hill l-a portretizat pe Ducele de Norfolk – un unchi al Annei Boleyn și un dușman al Cardinalului Wolsey.

Alte roluri din cariera sa de zeci de ani au inclus serialul BBC TV I, Claudius din 1976, o apariție în filmul Gandhi din 1982, Shirley Valentine din 1989, The Scorpion King din 2002 și filmul Valkyrie din 2008 al lui Tom Cruise.

A mai murit un celebru actor

Recent, și actorul Brian McCardie, cunoscut pentru rolul interpretat din serialul ”Line of Duty”, a murit la vârsta de 59 de ani. McCardie apăruse în drama BBC ”Time”, după ce a filmat continuarea la filmul ”Outlander Blood of My Blood”. Familia lui a spus că „a plecat mult prea devreme” , descriindu-l un „actor minunat și pasionat”.

„Brian și-a iubit munca și a atins multe vieți. A plecat mult prea devreme. Îl vom iubi mereu și ne va fi foarte dor de el”, a spus sora actorului.