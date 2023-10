Locul din România care arată ca cel din Stăpânul Inelelor. Aici vin turiști din toată lumea

În România există un loc care arată exact în filmul Stăpânul Inelelor. Este vorba despre „Casa hobbiților”, care s-a deschis în luna august a acestui an. Aceasta este amenajată la intrarea în Cisnădioara dinspre Cisnădie, Sibiu.

Surpriză pentru fanii Stăpânul Inelelor

Antreprenorul Emil Ilie Bratu a venit cu ideea după ce a realizat că stilul de viață din Cisnădioara seamănă cu cel din Stăpânul Inelelor. El a decis să construiască o casă apropiată de cea pe care a văzut-o în faimoasa serie de filme. Acesta s-a gândit să le facă o surpriză fanilor filmului și să atragă mulți turiști.

„Visul meu dintotdeauna a fost să trăiesc ca la țară, să am curte, grădină, verdeață, să cultiv propriile mele legume, să stau la aer curat… și mi-am dat seama că ce am eu aici seamănă mult cu povestea din film. Gândiți-vă cum sunt ilustrați hobbiții în film și carte. Așa mi-a venit ideea să amenajez zona și să caut un proiect de casă în scop turistic”, a mai adăugat acesta.

Casa hobbiților” de la Cisnădioara se întinde pe o suprafață de mai bine de 600 de metri pătrați. Aici, poți lua masa în aer liber, să bei ceva, sau să te relaxezi. Turiștii trebuie să plătească o taxă de intrare de 20 de lei. Pentru copii, prețul este mai mic.

Cum a luat naștere proiectul

Emil Ilie Bratu, în vârstă de 40 de ani, a povestit că lucrările au durat șase ani. El a declarat că s-a îndrăgostit de colțurile de rai de lângă Sibiu și că a dorit să construiască o casă unică. Inițial, acesta a dorit să facă o casă doar pentru el și familia lui. Apoi, a realizat că poate câștiga bani dacă o închiriază.

„Pur și simplu m-am îndrăgostit de zonă și de natura de aici, încă din acea clipă am început să caut un teren în localitate. În 2015 am reușit să găsesc unul pe criteriile și bugetul meu, așa am cumpărat acest teren de aproximativ 6.000 de metri pătrați.

Mi-am dorit să am liniște, să stau departe de agitație, de oameni. Scopul inițial a fost să trăiesc aici alături de familie, în tihnă, eventual să fac o pensiune și să închiriez din când în când”, a explicat pentru Turnul Sfatului antreprenorul.