Proiect al societății civile, propus Guvernului. Mai mult spațiu verde pentru români

Proiect al societății civile propus Guvernului în vederea extinderii spațiilor verzi din orașe. Comunitatea intitulată Între vecini solicită autorităților să inițieze un act normativ pentru reglementarea spațiilor verzi la care au acces locuitorii din orașe. O astfel de măsură este destinată, în special, locuitorilor din apartamentele din blocuri.

Comunitatea „Între vecini” a depus o scrisoare deschisă la Guvern. Documentul propune înființarea unui grup de lucru care să lucreze la un act normativ. Din grupul de lucru ar urma să facă parte reprezentanți ai administrațiilor locale, ai ONG-urilor, a comuntiății de afaceri. De asemenea, se solicită și prezența reprezentanților mediului academic și a unor experți în mediu.

Prin acest proiect al societății civile se dorește elaborarea unei strategii și a unui plan de acțiune. Obiectivul urmărit este acela de a extinde suprafeța minimă de spațiu verde de calitate, la 26 mp pe cap de locuitor, într-o localitate.

„Am depus la Guvernul României și Parlament o scrisoare deschisă prin care solicităm crearea la nivelul Guvernului al unui grup de lucru interdisciplinar și intersectorial, cu reprezentanți ai administrațiilor locale, ONG-urilor, mediului privat și cel academic, experți locali și internaționali, pentru a crea o strategie credibilă și un plan de acțiune cu scopul de a atinge minimul de 26mp spațiu verde de calitate pe cap de locuitor în localități, reglementat prin O.U.G. nr. 114/17.10.2007”, se arată într-un comunicat de presă emis de comunitatea Între vecini.

Proiect al societății civile pentru extinderea spațiilor verzi

Lipsa spațiului verde de calitate în vecinătate afectează în fiecare zi sănătatea a milioane de români. Conform informațiilor furnizate de inițiatorii acestui proiect al societății civile, lipsa spațiilor verzi afectează sănătatea umană. Astfel, din cauza nivelului de poluare ridicat a aerului se produc, în fiecare an, peste 21.000 de decese premature.

Iar Bucureștiul este unul dintre oraşele europene cu cea mai mică suprafaţă de spaţii verzi pe cap de locuitor. Capitala României are și printre cele mai mari costuri sociale cauzate de poluarea aerului din UE. În fiecare an, arată inițiatorii, se cheltuie peste 6 miliarde de euro pentru tratamente medicale sau probleme de sănătate derivate. Iar acest lucru are consecințe indirecte și asupra mediului economic.

Spațiul verde contribuie la combarea schimbărilor climatice și a efectelor de insulă de căldură urbană. Extinderea spațiului verde în orașe reduce poluarea aerului, a solului sau a apei. Crește biodiversitatea și asigură protecție împotriva fenomenelor meteo extreme.

Acest proiect poate fi citit aici.