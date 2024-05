Monden Cum și-a cucerit Shakira noul iubit. Ce a declarat actorul britanic despre artista columbiană







Lucien Laviscount, noul partener al cântăreței Shakira, și-a numit iubita o „sursă de inspirație” și una dintre cele mai frumoase persoane întâlnite vreodată. De profesie actor, Lucien Laviscount a dat un interviu pentru reumita publicație Us Weekly în care a abordat relație pe care o are cu artista din Columbia.

Shakira și-a cucerit iubitul cu perseverența ei

În interviul apărut sâmbătă, Laviscount a vorbit despre artista recunoscută pentru celebrul hit „Hips Don't Lie”. Actorul a spus despre Shakira că este „o sursă de inspirație” și totodată, „una dintre cele mai frumoase” persoane pe care le-a întâlnit.

Cât despre talentul artistei din Columbia, Laviscount a precizat că Shakira este una dintre cele mai incredibile artiste care au onorat vreodată planeta. „Dedicarea sa față de meseria ei, față de fanii ei și dragostea ei pentru viață este cu adevărat o sursă de inspirație, a mai spus actorul britanic despre noua lui parteneră.

Diferență de 16 ani

„Este unul dintre cei mai frumoși și mai muncitori oameni pe care i-am întâlnit vreodată”, a completat Lucien Laviscount. Tabloidele din Albion au scris în aprilie 2024 că frumoasa Shakira a depășit într-un final despărțirea de Pique și că se întâlnește cu actorul de origine britanică Lucine Laviscount, potrivit Daily Mail.

În plus, cu o lună mai devreme, starul din Emily in Paris a apărut în videoclipul melodiei Punteria. Videoclip în care a mai apărut și cântăreața americană Cardi B. Tot luna trecută, un apropiat al Shakirei a declarat că cele două vedete se întâlnesc rar. Dar, chimia dintre ei s-a declanșat pe vremea când Shakira filma videoclipul Punteria.

Prietenii au sfătuit-o să-l uite pe Laviscount

Artista a declarat că a fost „plăcut surprinsă de cât de fermecător și amuzant este Lucien”. Deși, Shakira este cu 16 ani mai mare. Inițial, prietenii apropiați ai sfătuit-o pe Shakira să nu înceapă o relație cu mult mai tânărul Lucien.

Cât despre distribuirea lui Lucien în clipul Punteria, Laviscount a mărutrisit că totul a venit ca un fulger. „Destul de repede. Am primit un apel din care am aflat că exista un oarecare interes ca eu să fac parte din videoclip. Filmam 'Emily in Paris' atunci, dar am reușit să aranjăm datele și iată-mă în următorul zbor spre Miami”.