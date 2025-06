Sport Ianis Zicu, noul antrenor al Farului: Nu e ușor să preiei echipa după Hagi







Ianis Zicu a avut prima conferință de presă în care a fost prezentat oficial ca antrenor principal al echipei Farul Constanța. Proaspătul antrenor recunoaște că este o mare provocare să preiei conducerea unei echipe după Gheorghe Hagi.

Ianis Zicu: Este greu să vii după Gică Hagi, nu e uşor pentru nimeni

Ianis Zicu și-a exprimat deschis emoțiile, subliniind că este o onoare pentru el să se alăture unui club condus de personalități care au lăsat o amprentă în istoria fotbalului românesc, făcând referire la Gică Hagi, care a decis să facă un pas în spate.

„Sunt foarte emoţionat pentru că vin la un club condus de oameni care au făcut istorie pentru fotbalul românesc. Constanţa este oraşul în care m-am născut, am jucat la juniori şi la prima echipă a Farului, am antrenat Farul înaintea fuziunii (n.r. - cu FC Viitorul)... iar când am primit această oportunitate am venit aici fără să mă gândesc la absolut nimic.

Pentru că eu am toată încrederea că putem face performanţă împreună. Gândul este de a câştiga fiecare meci şi de a-mi îndeplini obiectivele cu Farul Constanța. Sper să răsplătesc încrederea acestor oameni şi la finalul sezonului să ne bucurăm împreună. Consider că este un noroc al meu să fiu aici azi. Este greu să vii după Gică Hagi, nu e uşor pentru nimeni. Dar sunt convins că un plus sau ceva diferit pot să aduc şi eu”, a declarat Ianis Zicu.

Gică Hagi a lăsat echipa pe mâinile constănțeanului

Gică Hagi a ales să se retragă temporar din antrenorat. Ianis Zicu s-a întors în orașul său natal, Constanța, pentru a duce mai departe munca fostului mare fotbalist.

„Meciurile de baraj sunt considerate meciuri de primă ligă, am patru meciuri... am câştigat două, am făcut un egal şi unul l-am pierdut... aşa că nu sunt debutant în Superliga. Fotbalul e la fel, dar clar că nivelul din primul eşalon e mai ridicat pentru că nivelul jucătorilor este de altă valoare. Grupul însă este cel care ne poate aduce rezultate, nicidecum un singur jucător.

Aceşti jucători de la Farul au avut şansa să fie Gică Hagi, un fost fotbalist cu răutate, cu dorinţă, care tratează fiecare antrenament la maximum şi nu accepta ca cineva să nu dea 100%... iar acum jucătorii au un antrenor, pe mine, care ca jucător nu a dat 100%, dar ca antrenor nu accept sub nicio formă ca ei să nu fie pregătiţi complet pentru fiecare antrenament.

Ei trebuie să ştie la ce să se aştepte, pentru că am înţeles acum că antrenamentul este totul. Dacă înţelegeam asta când eram în activitate, acum vorbeam despre mine ca despre un jucător mai mare decât am fost", a adăugat el.

Ianis Zicu are ambiții mari la Farul Constanța

Antrenorul, care a semnat un contract pe o durată de doi ani, a declarat că obiectivul pentru sezonul următor este calificarea în play-off-ul Superligii. Totodată, el a subliniat că visul său este să conducă Farul în grupele unei competiții europene.

„Obiectivul este să intrăm în play-off şi apoi să vedem ce putem face mai mult. Asta am semnat şi am acceptat şi sunt hotărât să realizez. Sper ca şi jucătorii să aibă această răutate de a face performanţă.

Apoi, visul meu este să duc Farul într-o grupă a unei competiţii europene, ăsta e un obiectiv pe care mi-l doresc enorm. Dacă nu în primul an, atunci în cel de-al doilea", a explicat proaspătul antrenor, la Farul Constanța TV.

Echipele antrenate de Zicu

Ianis Zicu, în vârstă de 41 de ani, a antrenat echipa U18 a clubului FC Voluntari între ianuarie și iunie 2019, apoi a pregătit Farul din iulie 2019 până în iunie 2021, Concordia Chiajna între martie și septembrie 2022 și, recent, Metaloglobus București, de la septembrie 2023 până în iunie 2025.

Cu Metaloglobus, Zicu a realizat cea mai mare performanță din istoria clubului, promovând echipa în Superligă la finalul acestui sezon. Luni, el s-a despărțit de formația Metaloglobus București, la doar câteva ore după ce a obținut această promovare istorică.