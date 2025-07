Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 30 iulie 2025. Despre diplomație (I)







30 iulie

Pe 30 iulie s-au născut Emily Bronte, Henry Ford, Arnold Schwarzenegger, Kate Bush, Giorgio Vasari, Peter Balogh, Silvan.

Pe 30 iulie, în calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Sila, Silvan, Crescent, Epenet, Andronic, Iulita şi Valentin din Umbria. Nimic în ”Kalendar”

"Evenimentul Zilei" din 30 iulie 1942: „O vară liniştită” – aşa a declarat marele amiral Ysoroku Yamamoto în seara zilei de 30 iulie 1942, după înfrângerea de la Midway de la începutul lunii iunie, în care a pierdut patru portavioane, principala forţă de şoc a marinei imperiale. Yamamoto îi ştia bine pe americani, studiase în State şi ştia că nimic nu îi va mai opri din acest punct de inflexiune a istoriei.

Am adaptat din scrierile despre diplomație ale lui David Van Reybrouck, pe care intenționez să le public în câteva zile, sigur, adăugând cele trăite și învățate în aproape treizeci de ani de activitate diplomatică și comerț exterior. Dar, un diplomat nu iese niciodată la pensie.

Pe 31 iulie 2024, ca în fiecare an, a avut loc o ceremonie interesantă pe Insula Fazanilor, o mică fâșie de pământ din râul Bidasoa, care marchează granița dintre Franța și Spania, în Pirineii basci. Sub un coronament luxuriant de copaci, câțiva oameni au coborât din bărci de cauciuc și au mers spre un monument, singura structură artificială de pe insulă. Majoritatea purta uniformele albe imaculate ale marinei franceze și spaniole. Plimbarea a fost scurtă, deoarece insula are doar 200 de metri lungime și 40 de metri lățime.

Lângă monument, au avut loc discursuri. Au fost depuse coroane de flori, au răsunat trompete, cornete și goarne și s-au tras o serie de salve de tun. Pe catargul steagului, a fost coborâtă bandera spaniolă și arborat tricolorul francez . S-a intonat imnul insulei – da, are unul, deși este nelocuită. Atmosfera era un amestec unic de protocol militar solemn și exuberanță veselă, la fel ca în anul precedent și în anii precedenți. În fiecare an, pe 31 iulie, Franța își reia suveranitatea asupra Insulei Fazanilor, la șase luni după ce aceasta a fost transferată Spaniei.

Insula, cu o suprafață mai mică decât un teren de fotbal, își schimbă naționalitatea de două ori pe an. Insula Fazanilor este singurul exemplu din lume de condominiu temporal, un teritoriu politic împărtășit de mai multe puteri cu suveranitate alternantă. Guvernarea este, pe rând, încredințată comandanților navali francezi și spanioli staționați la Bayonne și San Sebastián, care poartă titlul onorific de „vicerege” – un titlu curios, mai ales în Franța, unde regalitatea a sfârșit prin exil, sau decapitare.

În 2022, pentru prima dată, a fost numită o vicereină , Pauline Potier, comandant naval și director adjunct în administrația civilă franceză. La preluarea funcțiilor, ea a spus că soarta stranie a insulei era mai mult decât un simplu folclor amuzant: „Este un simbol al succesului diplomației asupra războiului”.

Insula Fazanilor ( Île des Faisans în franceză, Isla de los Faisanes în spaniolă, Konpantzia în bască) este nedivizată din noiembrie 1659. Aici a fost negociat și semnat Tratatul Pirineilor, care a pus capăt deceniilor de război dintre Franța și Spania. Diplomați de rang înalt, precum cardinalul Mazarin și Don Luis Méndez de Haro, au stat împreună luni de zile într-o clădire temporară pentru a discuta termenii păcii, inclusiv o nouă graniță între cele două regate, cea care traversează și astăzi Pirineii.

Negocierile de pace de succes au fost pecetluite de o căsătorie regală șase luni mai târziu, când Ludovic al XIV-lea al Franței, în vârstă de 21 de ani, viitorul Rege Soare, a pus piciorul pe mica insulă pentru a o primi ca mireasă pe Infanta Maria Tereza, fiica regelui Habsburgic Filip al IV-lea al Spaniei. Ea a venit prin partea spaniolă a pavilionului somptuos, decorat de nimeni altul decât Diego Velázquez, cel mai strălucit pictor al timpului său.

Tratatul de la Pirinei a fost un triumf al diplomației moderne. A servit drept piatră de temelie a Păcii de la Westfalia, acordul la nivel continental care a pus capăt unui secol de războaie devastatoare în Europa. Războiul de Treizeci de Ani (1618-1648) precedent fusese cea mai brutală fază, ucigând aproximativ 8 milioane de oameni. Europa fusese devastată din Suedia până în Spania, o treime din populația Germaniei dispăruse, a fost cel mai sângeros conflict de pe continent înainte de Primul Război Mondial. Dar diplomația l-a încheiat, iar acordul de pe Insula Fazanilor l-a finalizat.

Ceea ce s-a întâmplat în Westfalia încă modelează modul în care desfășurăm relațiile internaționale astăzi, la scară globală. Politica planetară este încă la început, dar formatul pe care îl ia este invariabil diplomatic: Acordul de la Paris din 2015, de exemplu, a fost negociat de delegații diplomatice naționale. Și dacă istoria diplomației ne învață un lucru, este că instituțiile, atunci când se confruntă cu provocări existențiale, se pot schimba și reinventa în consecință. Privind în urmă, este posibil să găsim nu doar câteva perspective, ci și o oarecare speranță.

Diplomația modernă își are originea în Europa de la începutul secolului al XVII-lea, de unde s-a răspândit pe tot globul. Desigur, diplomația nu are nimic intrinsec „occidental” sau „european”. Timp de milenii, țările și civilizațiile au fost angajate în discuții formale cu alte țări și civilizații. Orașele-stat mesopotamiene au încheiat tratate de pace între ele în jurul anului 2500 înainte de Hristos. Faraonii egipteni aveau emisari care negociau pacea cu hitiții încă din anul 1259 înainte de Hristos. Orașele-stat grecești din primul mileniu înainte de Hristos aveau heralzi și consuli onorifici pentru reprezentare pe termen scurt și lung în străinătate.

Cam în aceeași perioadă, în China antică s-a dezvoltat un sistem sofisticat de diplomație între regatele aflate în conflict din perioada Statelor Combatante (475-221 înainte de Hristos). În India, împăratul Ashoka a folosit diplomația pentru a răspândi budismul în tot subcontinentul în secolul al III-lea înainte de Hristos. Regatele mayașe și incașe s-au bazat, de asemenea, pe emisari pentru a le reprezenta interesele într-o regiunea mai largă, la fel ca romanii, vikingii, arabii și Vaticanul.

Totuși, ceva ciudat s-a întâmplat în Europa de la începutul secolului al XVII-lea. Trimișii diplomatici nu-și mai reprezentau doar regele, împăratul, sultanul sau faraonul, ci ceva nou și infinit mai abstract: statul. Și această viziune asupra diplomației avea să devină dominantă în timpurile moderne.

Dar, dragii mei lupi, padawani și hobbiți o să continuăm mâine, pentru că este o altă zi !

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 30 iulie 2025

BERBEC Aproape nu-ţi vine să crezi, dar lucrurile par că merg bine! Lasă suspiciunea deoparte şi bucură-te de moment! Încep să se lămureasca şi unele probleme legate de domeniul sentimental. Conjunctura astrologică, foarte complexă, pare că-ţi spune că numai munca permanentă nu prea rezolva lucrurile, mai trebuie şi altceva ca să obţii succesul in viaţă. Acel altceva se numeşte în cazul tău profesionalism şi de ce nu, puţin mai mult noroc, că nimănui nu i-a stricat!

TAUR Eşti supus la o avalanşă de veşti, majoritatea negative, un stres care face să te doară capul, la propriu şi figurat! Trebuie să fii mai selectiv în alegerea surselor de informaţie! Zi dedicată în special rezolvarii problemelor personale. Dragostea este mediocru aspectata, nu exgera dar nici nu minimaliza! Este, de asemenea, ceva legat de cap, poate o durere de cap, la propriu sau la figurat. Prudenţa şi reţinerea trebuie să te caracterizeze astăzi, fie că eşti solo sau duo!

GEMENI Astăzi trebuie să te păzeşti de gelozii şi invidii de vacanţă, sau de birou. Fii discret şi prudent în domeniul sentimental! Vorbeşte puţin şi nu te lăsa abordat de persoane necunoscute. Astăzi trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung. Amână civilizat, politicos, cu zâmbetul pe buze, orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei profesionale.

RAC Trebuie să respiri, să te „ventilezi”! Lămureşte-te repede şi nu purta ranchiună. "Nu există nicio lege care să interzică prostia!" Lucrurile stau perfect legal, nu te mai indigna degeaba! Nu te lua dupa cine stie ce aiureli din presă, sau de aiurea pe net, zodia ta este conservatoare şi respecta întotdeauna tradiţia. Ia lucrurile uşor şi cu mult calm. Nimeni nu-ţi vrea raul, iar pe duşmani îi doare şi pe ei capul din cauza vremii şi a vremurilor. Analizeaza bine şi vei vedea că este o situaţie obiectivă.

LEU Ceva tracasări la locul de muncă. Nimic important, dar pe căldura asta neplăcută totul te enervează! Încercă să te calmezi, înainte de a înghiţi din greşeală vreun nefericit de prieten! Astăzi nu scoate nici un ban din buzunar. Cheltuielile facute astazi poti sa le treci direct la pagube. Poti sa te expui in public. Fii, insă, extrem de scurt. O singură fraza este de ajuns şi evită decupajul din context. Ai de rezolvat şi niste probleme, „pasate” de catre membrii ai familiei tale...

FECIOARĂ Astăzi evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile făcute astăzi, în relaţiile sociale, sau sentimentale, se vor dovedi foarte inspirate. Viitorul pare bine temperat! Nu exagera cu tăiatul firului în patru, pentru că nu este cazul. Lucrurile sunt aşa cum le-ai văzut de prima dată. Aşa au căzut ele! Deseori invingatorii sunt desemnati dintre cei care par a fi invingatori, din cauza ca anturajul nu prea are timp sa judece pe fiecare in parte. Limitează-te la activităţile obişnuite, de rutină.

BALANŢĂ Dimineaţa poţi să faci faţă la mai orice! Adică eşti pregătit şi în formă, pentru că conjunctura nu arată nimic foarte rău. Dacă eşti în vacanţă, sau la muncă, ziua îţi va apărea la fel! Trebuie sa continui cu aceleasi metode verificate de pana acum, schimbarile repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele Zi favorabilă corespondenţei, comunicării. O veste bună de la un prieten. Puterea ta de concentrare pare să-ţi joace feste, asa incat este bine sa diminuezi influenta nefastă a căldurii prin odihnă, alimente naturale şi organizarea muncii şi/sau a distracţiei.

SCORPION Domeniul sentimental, afectiv, arde mai tare ca soarele de afară, fie că eşti solo sau în duo. Probleme frivole de vară, pentru unii de vacanţă. Dar, fii selectiv, fă un triaj al relaţiilor! În altă ordine de idei, poţi, şi trebuie să faci mici schimbări în structurile tale, ordonează-ţi bugetul de venituri şi cheltuieli, „cash-flow”. Nu este prea devreme să incepi să-ti faci planuri de după vacanţa de vară, există viaţă şi după vacanţă, dar trebuie sa iei in consideratie cu mult realism resursele proprii!

SĂGETĂTOR Astăzi vrei să legi o parte din succesele trecute cu proiectele viitoare. Încerci să ajustezi programul de vacanţă, concediu, sau de serviciu, la căldura toridă şi să ai aceiaşi energie! Ai multe de terminat, multe de început, multe de făcut, dar unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba – rezolvarea pare că nu mai stă în puterea ta.

CAPRICORN Nu te lăsa copleşit, topit, de căldura toridă. În vacanţă, sau la muncă, poţi să găseşti un locşor confortabil cu aer condiţionat şi net pe gratis! Oamenii fericiţi nu cer mult de la viaţă! Din nou o zi favorabilă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli. Astăzi, în urma unei discuţii de la serviciu, sau unde activezi, sau unde te distrezi, dacă eşti în vacanţă, realizezi că stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveşte cu visele tale. Cu mai mult efort, ambiţie şi noroc o să ajungi unde iti doresti.

VĂRSĂTOR O zi, cu planetele colective favorabile, care avantajeză domeniul relaţional, social. Ai multe idei, capul îţi zumzăie de proiecte ca un stup la roit! Încearcă să faci ordine în fantezia ta! Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Daca te pufneşte râsul e de bine! Configuraţia planetelor iţi prezice relatii cordiale şi armonioase cu semnele de aer şi apa şi mai puţin favorabile cu zodiile de foc şi pamant. Chiar nu merită să te consumi pentru cineva care este superficial şi neserios!

PEŞTI Ai unele dificultăţi, dimineaţa. Începi greu ziua, parcă ai fi ruginit! Este explicabil chiar dacă eşti în vacanţă. Şi distracţia oboseşte, cu atât mai mult dacă eşti la muncă. Relaxează-te! Stelele te sfatuiesc sa te odihnesti ceva mai mult astăzi, ba chiar sa rupi ziua in doua cu o siesta sud-americana, pentru ca te asteapta un rest de săptămana agitată. Totuşi, prietenii te ajută, familia te sprijină, totul pare bun şi avantajat de stele. Dacă nu vrei să ieşi în oraş, poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în familie, la o cină veselă şi sănătoasă sau dacă eşti solo, la terasă cu prietenii. Te distrezi, deci exişti!