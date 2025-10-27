Horoscopul lui Dom’ Profesor,   28 octombrie 2025. Despre Israel

28 octombrie

Pe 28 octombrie s-au născut Erasmus din Rotterdam, Bill Gates, Ivan Turgheniev, Jonas Salk, Eros Ramazzotti, Ilarion Ciobanu, Constantin I. Parhon, Dan Tărchilă, Eugen Mandric, Liviu Nicolae Dragnea.

Nimic în “Kalendar” şi mai nimic în calendarul creştin-ortodox, doar pomeniri de nume călugăreşti! De exemplu: Iachint, Firmilian, Neonila. Şi Terentie, care mă duce cu gândul la celebrul hoţ de baltă, din Deltă, Terente!

Citind un articol semnat de David Mark în ”IsraelUnwired” m-am gândit că ar fi bine să-l citiți și domniile voastre. Iată:

Presupunerea predominantă din momentul în care președintele Trump a încheiat discuțiile privind acordul de „pace” în stațiunea Sharm el-Sheikh din Sinai a fost că SUA, Egiptul, Qatarul și Turcia vor fi garanți ai acordului ”înfloritor” din Gaza. Israelienii care au fost extrem de bucuroși de întoarcerea ostaticilor au devenit instantaneu precauți față de implicarea qatareză și turcă în Fâșia Gaza.

Nicio asigurare nu a calmat opinia publică în ultima săptămână. La urma urmei, Erdogan, președintele Turciei, a insistat că va cuceri Ierusalimul. A-i oferi un punct de sprijin în Gaza ar fi un dezastru. Dintr-o dată, de nicăieri, s-a anunțat că Turcia nu va face parte din Forța Internațională de Stabilizare (FSI) din Fâșia Gaza.

Rapoartele indică faptul că nu doar Israelul s-a opus implicării Turciei în Gaza, ci mai degrabă Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Ambele țări au amenințat că se vor retrage din acordul de „pace” promovat de Trump dacă Turcia ar face parte din Forțele de Siguranță Israeliene (ISF).

Turcia și Qatarul sunt detestate în Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite din cauza loialității liderilor lor față de Frăția Musulmană. A le oferi o parte din Gaza ar fi dezastruos, împingând regiunea spre mai multe războaie, nu mai puține.

Având în vedere că guvernul lui Netanyahu este prins în îmbrățișarea lui Trump, alții, precum saudiții și emiratele nu au avut de ales decât să-și folosească influența în cadrul administrației pentru a se asigura că Turcia este ținută departe de Gaza.

Deci, va ține Turcia departe? Multe rapoarte indică faptul că Turcia este deja activă în interiorul părții enclavei controlate de Hamas prin intermediul unora dintre ONG-urile (a se citi servicii secrete) sale legate de Hamas. Aceasta ar fi procedura operațională standard pentru Turcia, deoarece au făcut același lucru în nordul Siriei. Având în vedere influența sa, apartenența la NATO și opiniile pozitive ale lui Trump despre Erdogan, Turcia este văzută ca un element central important pentru orice forță menită să controleze Gaza.

În ciuda insistențelor lui Netanyahu că Israelul nu este un stat vasal, implicarea Turciei, în orice fel, face ca afirmația prim-ministrului să fie calpă.

Se pare că Israelul, după ce a câștigat războiul, poate să piardă pacea. Să ne amintim că restaurarea Statului Israel, în anul 1947, prin hotărârea Adunării Generale ONU, a avut drept scop și focalizarea agresiunii și urii permanente a musulmanilor, care altfel s-ar fi împrăștiat în toată lumea. După cum asistăm în prezent. Din Israel, niciodată nu se va declanșa un război mondial. Nu am spus-o eu, ci Zbigniew Kazimierz Brzeziński.

Astăzi o să vă recomand un film frumos, de dragoste, jucat formidabil de Jane Fonda și Robert Redford. ”Desculț în parc” un film din anul 1967, după comedia lui Neil Simon. Vizionare plăcută!

Să mai pomenesc, trebuie, că mâine mai avem o șansă, doar este o altă zi !

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 28 octombrie 2025

BERBEC Eşti într-o formă bună fizică, dar nu paria astăzi pe posibilităţile tale de analiză şi sinteză! Nicio planetă în zodie, dar aspectele sunt amestecate, evită confuziile şi interpretările greşite! Încep să se lamureasca unele probleme legate de domeniul sentimental. Reflectezi că nimic nou sub soare, sau totul este nou şi îmbietor! Ai multe de terminat, multe de început, multe de făcut, dar unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie.

TAUR Dacă nu înţelegi ceva, ai neclarităţi, mai bine cere explicaţii decât să faci o eroare, care poate te costă şi bani. Nu uita că NU eşti foarte rapid şi foarte spontan, fii gata pentru orice! Conjunctura astrologică, foarte complexă, pare că-ţi spune că numai munca permanentă nu prea rezolva lucrurile, mai trebuie şi altceva ca să obţii succesul in viaţă. Acel altceva se numeşte în cazul tău profesionalism şi de ce nu, puţin mai mult noroc, că nimănui nu i-a stricat!

GEMENI Astăzi ai timpul necesar să te gândeşti pentru că nu eşti deranjat tot timpul. Trebuie să dai dovadă de continuitate, să nu schimbi nimic din modul de tratare a oamenilor şi a problemelor! Speculatiile financiare sunt prost influenţate azi, aşa că nu este o idee prea buna să te duci la şeful tău ca să-i ceri o mărire de salariu. Nu te lua dupa cine stie ce aiureli din presă, sau de aiurea pe net... Nimeni nu-ţi vrea raul, iar pe duşmani îi doare şi pe ei capul. Analizeaza bine şi vei vedea că este o situaţie obiectivă.

RAC Vorbeşti prea mult, dai din casă, te ia gura pe dinainte! Cineva te poate pune la punct, altcineva te poate trage de limbă! Stăpâneşte-te, nu mai vorbi ca o moară stricată, îţi faci rău! Ai de rezolvat niste probleme, „pasate” de catre membrii ai familiei tale. Ai, de asemenea, o dorinţă de a vorbi cu persoane care să ştie să te asculte şi să te înţeleagă. Vorbeşte mult, dar nu spune nimic!

LEU Implică-te în ceea ce spui şi poţi avea mulţi prieteni! O zi explicită, clară, aşa că fii atent la ceea ce îţi comunică familia sau cei din jur. Stelele au şi ele un moment de transparenţă! Lucrurile sunt aşa cum le-ai văzut de prima dată. Aşa au căzut ele! Deseori invingatorii sunt desemnati dintre cei care par a fi invingatori, din cauza ca anturajul nu prea are timp sa judece pe fiecare in parte. Limitează-te la activităţile obişnuite, de rutină.

FECIOARĂ Încearcă să găseşti soluţii care să-ţi convină şi să rezolve o situaţie, lăsată, după cum arată planetele colective Neptun şi Uranus, în suspensie, sau cu o rezolvare parţială temporară. Evita sa incepi proiecte noi, sau sa răspunzi imediat la o „provocare”. Lasă pe mâine. Sau pe „alta data”. Astazi, daca cineva iti zimbeste inseamna ca vrea să-ţi vânda ceva. Excepţiile întăresc regula! Astăzi nu scoate nici un ban din buzunar. Cheltuielile facute astazi poti sa le treci direct la pagube!

BALANŢĂ O zi favorabilă noilor idei, iniţiative, în ceea ce priveşte casa, apartamentul, căminul. Poate fi trecerea la atitudinea, la activitatea, de iarnă! Domeniul sentimental este favorizat! Este în afara regulilor obişnuite soluţia care îţi trebuie. La vremuri de criză trebuie o soluţie de criză. Astăzi trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung!

SCORPION Cei pe care îi întâlneşti astăzi par că sunt binevoitori şi favorabili ţie. Totuşi, nu te poţi opri să nu faci câteva remarci mai acide! Nu te mai repezi să “înţepi”, fii senin şi cooperant! Trebuie sa continui cu aceleasi metode verificate de pana acum, schimbarile repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele Zi favorabilă corespondenţei, comunicării. O veste bună de la un prieten. Puterea ta de concentrare pare sa-ti joace feste, asa incat este bine sa diminuezi influenţele negative prin odihna, alimente naturale şi sport.

SĂGETĂTOR Nu te descuraja, nu renunţa, tocmai acum. Te îneci, ca ţiganul la mal, pierzi toată munca! Examenul pe care îl mai ai de trecut este la “răbdare şi tenacitate”! Să nu zici că nu ţi-am spus! Astăzi aspectele generale ale horoscopului tău arată că preocuparea majoră este să menţii status quo - poate este vorba o situaţie sau o pozitie actuală care te avantajează. Nu tot ceea ce este nou este şi mai bun, însă. Uneori, vorba proverbului, dăm vrabia din mână pentru cioara de pe gard...

CAPRICORN Cineva aşteaptă un răspuns, dar nu trebuie să te grăbeşti. Ca să-ţi impui astăzi punctul de vedere, trebuie să vorbeşti cu convingere şi patimă, atunci lipsa de argumente nu se observă! Poţi, şi trebuie să faci mici schimbări în structurile tale, ordonează-ţi bugetul de venituri şi cheltuieli, „cash-flow”. Nu este prea devreme să incepi să-ti faci planuri de vacanţa de Crăciun, rezervările ieftine se fac din timp, dar trebuie să iei in consideratie cu mult realism resursele proprii. Detaliile sunt mai importante, astăzi!

VĂRSĂTOR Dacă poţi să fii la fel de sigur, iscusit în amor ca şi în profesie, poţi să ai numai satisfacţii. Există un oarecare grad de timiditate, de reţinere, ca să nu fii pus în situaţii ridicole! Din nou o zi favorabilă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli. Astăzi, în urma unei discuţii de la serviciu, sau unde activezi, realizezi că stagnezi cam demult pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveşte cu visele tale.

PEŞTI Nu-ţi sunt boii acasă, ai o problemă, o îndoială, o bănuială şi atitudinea aceasta nu este nici productivă, nici veselă. O ţinută neglijentă şi o dispoziţie schimbatoare iţi pot marca ziua! Astăzi, cu mai mult efort, ambiţie şi noroc o să ajungi unde iti doresti, poţi să-ţi atingi scopurile propuse. Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate moderat ca şi „rectificările” în coşul zilnic. Seară romantică, poate acasă, poate în oraş, la un spectacol!