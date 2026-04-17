Horoscopul lui Dom’ Profesor, 18-19 aprilie 2026. Răspuns pentru Cătălin din Brașov

Pe 18 aprilie s-au născut Leopold Stokowski, regina Frederika, Mildred Bailey, Louis Adolphe Thiers, Ion Voinescu, Florin Codre, Eugen Cristea. Pe 19 aprilie s-au născut: Lucreţia Borgia, Paloma Picasso, Jayne Mansfield, Alan Price, Calistrat Hogaş, Nicu Covaci, Adrian Rogoz, Anghel Saligny.

În calendarul creştin-ortodox fix sunt Sfinţii, sâmbătă, 18 aprilie: Ioan, ucenicul, Grigorie Decapolitul, Cosma din Calcedonia şi Ioan din Ianina. Duminică, 19 aprilie, sunt Sfinţii: Ioan Palolavritul şi Pafnutie.

În calendarul mobil sunt sâmbăta şi duminica Tomei. Se fac pomeni ouă roşii (numai roşii!), pască, lumânări - sâmbăta. Duminica este pomenirea morţilor, mai ales a marinarilor şi a călătorilor înecaţi, fără voie.

Sâmbăta Tomei

Deschide ciclul celor nouă sâmbete interzise, de după sărbătoarea Paștelui.

Apărător de rele și durere: Se țin sâmbetele după Paști, până la a noua, pentru a nu-i apuca boale urâte (Speranția, I, f. 118).

Obiceiuri: Se dă de pomană pască, ouă roșii, o lumânare (Marian, 1994, II, p. 233).

Cunoscută mai ales sub numele de Duminica Tomei, este o sărbătoare consacrată morților. Tocmai de aceea, sub numele de Paștile Mici sau Paștile Morților, reprezintă o prelungire a sacralității sărbătorii Învierii, un ecou al acesteia în cealaltă lume. Interesant este că, în virtutea acestui decalaj spațio-temporal, Paștele Blajinilor nu se serbează duminica, ci abia în ziua următoare.

Obiceiuri: Pomenirea morților – pentru cei înecați. Spre această zi se aprinde o lumânărică și se pune la pământ, și toate sufletele se strâng împrejur, care s-au înecat fără voie (Niculiță-Voronca, I, p. 213).

“De ce îi iubiţi pe americani, domnule profesor?” mă întreabă un adolescent din Braşov.

Dragă Cătălin şi domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi!

M-am născut într-o familie cu păreri internaţionale împărţite. Tata a fost filogerman, luptase trei ani pe front, zburase alături de nemţi, şeful lui de patrulă, un as, un “von”, îi salvase viaţa de nenumărate ori. Ajuns mare istoric, a tunat şi a fulgerat tot timpul împotriva sovieticilor, apoi a ruşilor. La început a avut mult de suferit, apoi viaţa i-a dat dreptate și era invitat peste tot. Mama, o mic burgheză, cu pian cu coadă, nu concepea viaţa fără cultura franceză, însă bunicul meu din partea mamei, dom’ Pascale, îi iubea pe americani! În Obor, unde era negustor cinstit şi onorabil, era numit “americanul”. Noi stăteam în casele lui dom’ Pascale, aşa că o parte din pasiunile bunicului mi s-au transmis şi mie. Dom’ Pascale asculta în fiecare noapte, aproape, VOA şi apoi dimineaţa la cafea, făcută de el, după reţeta marelui serdar, spunea cu satisfacţie: “De data asta este sigur, americanii or să vină într-o săptămână!” Nu veneau...

Americanii au jucat un rol în viaţa mea de călător. M-au ajutat când aveam mai multă nevoie. La Bagdad, în iunie 1981, eram singur, bolnav şi fără bani. Încurcăturile dintre bănci şi o proastă organizare, la care aveam şi eu partea mea de vină, că prea mă consideram deştept şi invulnerabil, ca şi aerul condiţionat dat la maximum de unele oficialităţi din Irak, erau de vină de situaţia în care mă aflam.

Zăceam pe un fotoliu în holul hotelului Anbar. Nu voiam să stau singur, în cameră, dacă mi se face rău şi-mi pierd cunoştinţa! De epuizare, răceală şi de foame, nu mâncasem de patru zile. Ceilalţi oaspeţi ai hotelului se uitau la mine cu milă şi atât!

Când, se face întuneric! În faţa mea s-au postat două namile de oameni, cred că aveau doi metri şi o sută cincizeci de kilograme, fiecare! Americani, de la “John Deere”. Fără multe menajamente mă întreabă dacă am febră, bagă în mine nişte medicamente şi îmi strecoară în buzunar cinci sute de dolari. “Ni-i dai înapoi când o să-ţi vină banii la bancă!”

Toţi ştiau povestea mea, pentru că o povestisem managerului hotelului, ca să mă lase să stau fără să plătesc. Iar el spusese mai departe, oaspeţilor, ca să mă ajute cum puteau, dar numai americanii reacţionaseră. Şi nu s-au mulţumit cu atât. M-au luat sub aripa lor şi am beneficiat de multe lucruri pe care nu mi le puteam permite, altfel. Sigur că le-am dat banii înapoi băieţilor, cinci sute de dolari, în acele timpuri, era o sumă mare!

Vedeţi, am povestit episodul acesta, ca să mă înţelegeţi bine! Contează experienţa personală, prin ce trece fiecare. Mie îmi plac americanii pentru că am avut o copilărie în care americanii erau prezentaţi ca nişte salvatori, iar experienţa mea cu americanii a fost una fericită. Am mai mulţi prieteni americani, îmi place de ei! Familia mea locuieşte în America. Este bine, acolo, pentru ei!

Sigur, dacă ajungeam în America şi un negr... pardon, un afro-american îmi dădea una în cap şi îmi fura portofelul, poate că nu-i mai iubeam aşa de mult. Sau dacă mă strivea cu maşina, noaptea, în Bucureşti, băiatul beat al unui înalt funcţionar de la ambasada Statelor!

Chestiile cu libertatea, democraţia, independenţa etc etc să le lăsăm... Am învăţat despre ele la Preston şi Quantico. Este suficient!

Cătălin mă întreabă ”cum pot să țin cu Donald Trump”? Ca și când aș ține cu o echipă de fotbal. Sigur că sunt dezamăgit, dar în primul rând de Israel. Ce au cu Libanul? Am fost în Beirut, prima dată, în anul 1975, pe când Libanul era considerat ”Elveția Orientului” și Beirutul, ”Parisul din Orientul Apropiat.” Terase peste tot, lume bună, oameni frumoși și bine îmbrăcați. Bănci, multe bănci. Dar asta este o altă poveste, pe care o s-o spun altădată, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

În acest weekend eşti puţin încăpăţânat, după părerea celor din jurul tău. Dacă depinde de tine, amână tot ceea ce pare decizie importantă, dacă e în legătură cu planurile tale de viitor.

Sâmbătă este greu să respecţii convenienţele, îţi apar ca nişte reguli ipocrite şi uneori chiar inutile – dar sunt regulile jocului social. Configuraţia astrologică arată că perioada menţionată este aspectată favorabil – aşa încât poţi da dovadă de dinamism, aşa cum îţi place ţie. Duminică, „repede şi bine” este crezul tău în această perioadă şi interesele tale personale avansează în direcţia dorită „repede şi bine”.

TAUR

Conjunctura arată că în acest weekend poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc, dar mai puţin fericit cu semnele de apă şi pământ. Afinitate selectivă de elemente primordiale!

Weekend-ul îţi aduce noi speranţe şi noi oportunităţi de afirmare. Adică în acest weekend trebuie să faci mai mult efort decât în mod obişnuit ca să realizezi ce ţi-ai propus. Din această cauză cele două zile par obositoare şi uşor agasante. Nostalgia ţi se strecoară şi în suflet, chiar dacă vremea şi vremurile sunt ciudăţele rău şi nu prea ai bani pentru pregătirile pentru perioada caldă. Aşa că o mică migrenă, ca o mică furtună în borcanul cu melancolie, este tot ce ţi se poate întâmpla, mai rău!

GEMENI

Ai făcut economii, sau ai primit nişte bani. În acest weekend reflectezi cum să-i împarţi bine. Stelele indică să împarţi suma în două, o parte pentru casă, alta, mai mică, pentru 1 Mai.

Cumpără acum, mâine e mai scump! Mai toţi fac pregătiri pentru ei sau pentru grup, familie, duo, pentru mica vacanţă de 1 Mai! Aşa că este multă agitaţie, nu prea este pace sub măslini... sau sub ce vrei tu! Totuşi, norocul îţi zâmbeşte duminică. Nu eşti avantajat în comunicare şi în imagine – domeniile în care excelezi, de fapt. Trebuie să eviţi cu diplomaţie discuţiile în contradictoriu ca să nu se transforme în reproşuri memorabile.

RAC Luna este favorabilă în weekend, dar aspectele sunt indiferente cu tine. Poţi să ai o perioadă liniştită dacă îţi doreşti acest lucru. Liberul arbitru, alegerile tale îţi formează destinului.

Sâmbătă, poţi organiza o mică petrecere, îţi mai îmbunătăţeşti şi starea de spirit. Duminică ai o perioadă mai bună şi lucrurile par să se aranjeze. Este timp şi de muncă, dar şi de distracţie! Poţi să faci curăţenie şi ordine, dar să te şi distrezi puţin, pe seară. Veşti de departe, vezi pe reţele sau e-mail-ul, sau mai prozaica cutie de scrisori.

LEU

În acest weekend s-ar putea să ai ocazia să clarifici o situaţie care te nemulţumeşte de ceva timp. Poate fi vorba de realţii umane, în cuplu, în familie, între prieteni. Dar, cu diplomaţie!

O zi de sâmbătă bună, care trece repede, ca orice lucru bun. Trebuie sa te relaxezi, mai ales pe seara şi să laşi treburile aşa zis urgente. Nimic nu este urgent când este vorba de odihna şi de sanatatea ta. Duminică poate te duci la teren, poate alergi prin parc, poate o sauna, trebuie să eliberezi tensiunea acumulata. O veste bună de la unul dintre membrii familiei.

FECIOARĂ

Un weekend dens, mai ales prin aglomerarea lucrurilor de făcut. Dar, o seară de duminică plăcută cu cei dragi, la cină, cu planuri şi proiecte, cu siguranţă, despre mica vacanţa de 1 Mai.

Simţi o oarecare insecuritate sentimentală – atenţie, casa familiei este prost aspectată. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat. Timpul trece, copii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura părerilor de rău se adună în inimă. Un procent din zodie se pregăteşte, face proiecte pentru mica vacanţă de 1 Mai. Care activitate, dacă nu ar fi aşa de scumpă, ţi-ar face mare plăcere. Lasă grija şi dă curs plăcerii !

BALANŢĂ

Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. În acest weekend atenţie la discuţiile în contradictoriu pe subiecte sentimentale dificile. Veşti bune, duminică. Zi favorabilă împăcărilor!

Totusi, se schimbă registrul influenţelor astrale şi începi să simţi presiunea în cele trei domenii consacrate: banii, sănătatea şi dragostea. Ai nevoie de bani pentru reparat maşina, instalaţiile de aer condiţionat ale casei costă o avere, încasările întârzie, iubita(ul) a plecat în străinătate şi nu mai intră pe reţea – iată o gamă largă de trăiri caracteristice dezechilibratelor Balanţe în acest weekend.

SCORPION

Cu inima deschisă, cu multă tandreţe şi empatic, în weekend, eşti avantajat în domeniul sentimental. Poţi avea idei noi despre modernizări, în căminul tău. Discută cu familia, partenerul!

Oricum, fiecare are defectul său. Al tău se numeşte „falsă viziune asupra realităţii”. Adică o să auzi weekendul asta la minciunele, minciuni şi minciuni sfruntate, cât să ai rezerve pentru tot anul. Drept care şi tu te vei simţi obligată sau obligat să emiţi „false judecăţi de valoare”. Aşa este în această primăvară, care, vai, nu-i decât o copie!

SĂGETĂTOR

Se pare ca au trecut şocurile şi trăirile intense, acum este loc de relaxare şi reflecţie, doar e weekend. De fapt tu ştii foarte bine ce-i de făcut, trebuie să aştepţi momentul potrivit!

Sâmbătă ai multe pe cap. Nu dispera, nu vei reuşi sa le faci pe toate, dar esti aproape de o soluţie pentru rezolvarea unei probleme sentimentale mai dificile. Duminică conjunctura te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare.

CAPRICORN

În acest weekend, Pluton, îţi măreşte capacitatea de regenerare, fie că sunt probleme de oboseală fizică, fie de relaţii sentimentale dificile.

Lumea este făcută din ierbivore şi prădători, din victime şi învingători. Nu te înregimenta în categoria păguboşilor... Şi nu uita că pierzi când renunţi să mai încerci. O veste bună duminică, poate pe seară. Apoi, îţi regăseşti ritmul şi o parte din echilibru. Poate că nemulţumirea face parte din caracterul tău! Şi, nu mai mormăi atât!

VĂRSĂTOR

În weekend nu te grăbi să schimbi ceva din rutina vieţii tale. Evenimente fără sens şi oameni mediocri, sau numai stupizi, te atrag în discuţii fără sens şi finalitate. Pierzi timpul!

Sâmbătă, nu exagera cu munca şi efortul, in general, pentru ca stelele indica o supărătoare tendinţă către surmenaj şi depresie. Învigătorii sunt nişte persoane abile şi tenace odihnite nu nişte nefericiţi crăcănaţi de muncă. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu lăsa mass media să-ţi otrăvească viaţa cu ştiri negative şi filme violente. Duminică seara ai un prilej pe care nu trebuie să-l ratezi!

PEŞTI

Ai unele probleme personale şi de familie şi simţi nevoia să le discuţi cu cineva. Sâmbătă, nu încerca să-ţi impui punctul de vedere, mai ales pe seară! Duminică, relaxare – zi de boieri!

Astrele sunt într-o conjunctura avantajoasă: sănătatea îţi este bună, viaţa personală – aproape armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. În a doua parte a weekendului stelele iţi sunt favorabile mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale şi mai puţin in cel material, mai ales dacă este vorba de bani. De asemenea, în această perioadă este bine să nu-ţi iei nici un risc major. Ia măsurile necesare, începe sezonul cald, dar stelele mele spun că o să fie ca dracul, Doamne, iartă-mă, când foarte cald, când rece, ca să dea organismul peste cap!