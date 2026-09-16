 Horoscopul lui Dom Profesor,   17 septembrie 2026

Pe 17 septembrie s-au născut Konstantin Ţiolkoski, Chaim Herzog, Stirling Moss, Anne Bancroft, George Bacovia, Valentin Teodosiu, Gica Iuteş, Alexandru Cosmovici, Nicolae Ioana.

În calendarul creştin-ortodox astăzi este pomenită Sf. Sofia (înțelepciunea), cu ale ei trei fete: Pistis (credința), Agapis (iubirea) şi Elpis (speranța).

În "Kalendar": "Dacă păsările călătoare nu se duc înainte de Sf. Sofia, atunci iarna va fi caldă înaintea Crăciunului (A.Olteanu, după Mangiuca). Este vorba de "mica vară a Sf. Martin" de care ne-am bucurat şi în decembrie 1989.

Dar, iată un articol care mi-a atras atenția, scris de Gayoung Lee și publicat în ”Gizmodo”.

Și dovada crimei sale ar putea fi încă detectabilă în interiorul Soarelui.

Evoluția stelară poate fi cu adevărat haotică, așa că nu este surprinzător faptul că una sau două planete - sau mai multe - sunt absorbite de steaua centrală sau distruse de forțe gravitaționale, la un moment dat în istoria cosmică.

Conform unor noi cercetări publicate în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, acum miliarde de ani, tânărul nostru Soare ar fi putut înghiți o planetă cu o masă de aproximativ 5 până la 10 ori mai mare decât cea a Pământului.

Este important de menționat că cea mai recentă analiză sugerează cu tărie că este posibil să se găsească „amprente” detectabile ale acestei planete pierdute în interiorul Soarelui. Mai mult, acest model particular se potrivește și cu măsurători independente ale interiorului Soarelui, aducând astronomii mai aproape de rezolvarea acestui caz de ”crimă galactică” (?).

„Noul nostru studiu sugerează că o planetă de câteva ori mai masivă decât Pământul ar fi putut cădea în tânărul Soare și să fi lăsat o amprentă chimică durabilă în adâncul său”, a declarat Mutlu Yildiz, unicul autor al studiului și astronom la Universitatea Ege din Turcia, într-un comunicat.

Cea mai recentă lucrare pornește de la două mistere separate. În primul rând, modelele solare convenționale au avut, în general, dificultăți în a reproduce observațiile reale ale zonei de convecție solară sau ale stratului exterior al stelei. În al doilea rând, în comparație cu alte stele, suprafața Soarelui a avut o deficiență notabilă de litiu în comparație cu stelele de dimensiuni similare.

Motivul pentru care aceasta din urmă a reprezentat o problemă a fost acela că litiul - compus din trei protoni - ar trebui să fie printre cele mai timpurii elemente care au apărut din evoluția stelară. La această observație ciudată, Yildiz a avut o propunere aparte: Ce s-ar întâmpla dacă consumul unei planete ar modifica compoziția chimică a stelei noastre?

„Ne-a interesat dacă aceste probleme ar putea avea o origine comună în istoria chimică timpurie a Soarelui”, a explicat Yildiz. „Întrucât planetele sunt alcătuite din materiale diferite din punct de vedere chimic de gazul din disc, ne-am întrebat dacă înghițirea timpurie a unei planete ar fi putut lăsa o semnătură chimică în interiorul tânărului Soare.”

Pentru acest studiu, Yildiz a folosit un modul open-source pentru a cartografia evoluția stelară într-o gamă largă de teorii, explorând diferite scenarii de acreție care ar duce la Soarele așa cum îl cunoaștem și îl vedem astăzi. Modelul care s-a potrivit cel mai bine a fost, într-adevăr, un model ipotetic care includea consumul de către Soare a unei planete cu „masa super-Pământului” acum miliarde de ani.

Numerele sunt, de asemenea, în concordanță cu măsurătorile cunoscute ale interiorului Soarelui și ale conținutului de litiu. De asemenea, acest lucru ar putea explica de ce, în comparație cu sisteme stelare similare, sistemul nostru solar nu are tot atâtea planete de dimensiunile super-Pământului.

„Am crezut că înghițirea planetelor ar putea afecta structura solară, dar nu ne așteptam ca calculele să convergă către un interval de masă atât de specific pentru super-Pământ”, a adăugat Yildiz. „Acesta a fost unul dintre cele mai interesante rezultate ale studiului.”

În concluzia lucrării, Yildiz a subliniat că calculele sale „întăresc plauzibilitatea fizică” conform căreia Soarele nostru a înghițit o super-planetă. Nu este o confirmare că acest lucru s-a întâmplat cu adevărat. Totuși, rezultatele sunt un candidat tentant pentru „ingredientul cheie lipsă” din modelele noastre solare și stelare, conform lucrării. Așadar, viitoarele lucrări teoretice și observaționale ar putea fi utile în vederea luării în considerare a acestui scenariu.

„Lucrarea noastră întreabă dacă Soarele însuși ar putea încă să poarte dovezi observabile că o astfel de înghițire a avut loc cu adevărat și credem că ar putea”, a spus Yildiz. „Următorul pas este să vedem dacă aceste amprente pot fi detectate independent.”

Pe DOA s-a discutat mult despre cele de mai sus. Nu am avut treabă și m-am băgat și eu. Am amintit de o veche legendă elenă în care Cronos, temător că fii lui o să-i ia puterea, i-a înghițit unul după altul. Mai puțin pe Zeus pe care soția lui Cronos, Rhea, l-a ascuns în insula Creta.

S-a lăsat câteva secunde de liniște pe DOA. Apoi au sărit toți că doresc amănunte. Câți copii au fost? Ce bolovan a fost în locul lui Zeus, înghițit de Cronos? Etc etc Trebuie să știți că în prezent este destul de greu să găsești o temă de cercetare care să obțină finanțări generoase. Dar Soarele înghițind planete și Cronos înghițind copii poate fi o alăturare câștigătoare cu priză la public. Ce a fost, o să mai fie!

Iar mâine, pentru că ieri a fost o zi, după cum știți, mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 17 septembrie 2026

Continuă pe drumul ales. Dacă ai de făcut deplasări sau călătorii, ziua de astăzi este un început bun. Schimbă locul şi îţi schimbi şi norocul. O mică supărare provocată de cineva din familie, dar pe total ziua iţi este favorabilă. Totuşi, un avertisment: fereşte-te să comentezi cu multa placere ultimele insuccese ale şefului, pentru ca s-ar putea că acesta să afle! Întotdeauna se găseşte un „binevoitor” de felul lui Iago!

TAUR

O zi în care configuraţia astrologică pare a-ţi aduce noroc. Mai în toate domeniile. Dar e bine să ţii cont şi de sfaturile prietenilor, ale membrilor familiei, au un alt unghi de vedere! Activitatea ta de astăzi, fie că eşti la serviciu, sau rămâi acasă, ori te afli pe un drum - se îndreaptă către rezolvarea unor probleme din trecut, rămase în suspensie. Anumite evenimente de care afli în a doua parte a zilei şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă o dată ajutorul prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali.

GEMENI

Nu eşti dispus să porţi discuţii, să vorbeşti mult, cu toate că este una dintre abilităţile tale. Nu te mai interesează! Ai alte priorităţi şi te gândeşti la alte domenii, la alte lucruri!

Altfel, eşti binedispus! Excelente oportunitati la serviciu, acasă, în piaţă sau la şcoală - mai ales de cooperare, aşa încat poţi scurta consistent durata de execuţie a unui proiect sau altceva la care lucrezi în echipă. La fel daca te ocupi de cămin.

O pauză în viaţa ta socială te poate ajuta să reîncepi de unde îţi convine. S-au acumulat o mulţime de obligaţii care nu-ţi fac nicio plăcere şi de fapt, sunt numai forme, fără conţinut! Programul tău se tot schimbă astăzi, dar nu lăsa treburile importante pentru nimicuri urgente. O zi aglomerată, cu o seară plăcută. O parte dintre Racii cei prevăzuţi cu cleşti şi cu simţul frumosului, trebuie să dea dovadă de diplomaţie ca să evite nişte conflicte inutile, de altfel.

LEU

Ziua ţi se pare interminabilă. Ai o singură dorinţă: să ajungi acasă, în patul tău! Evită să te încarci cu problemele altora. Azi înţelegi pe deplin noţiunea de efort, cam tragi de tine! Un procent dintre nativi s-ar putea, chiar, să aiba de mediat între două persoane din anturaj. Posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă! Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv, aşa suporţi situaţia cu plăcere chiar dacă eşti foarte obosit. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate.

FECIOARĂ

O zi favorabilă. Îţi este solicitată opinia în diferite probleme. Limitează-te, însă, la domeniile cunoscute, pe care le stăpâneşti. Atenţie la vremuri şi la vreme, îmbracă-te corespunzător! Prudenta, vigilenta si retinerea trebuie sa fie caracteristicile tale pentru ziua de azi. Daca ai început şcoala atentie la inghetata si la ce ronţăi în pauze. Daca stai acasă atenţie la aparatura electrocasnică. Atentie şi la mobil, deoarece in a doua parte a zilei o sa afli o informatie capitala despre proiectul pe care esti gata să-l finalizezi. Pentru majoritatea Fecioarelor este o zi plină de griji, pentru un procent grija pentru cei care au deja probleme la şcoala.

Eşti foarte mulţumit pentru că ţi se acordă încredere şi colegii, prietenii, se bazează pe tine. Astăzi promovează proiectele, cele de termen lung, interesele tale care pot fi sprijinite. Trebuie să ajuţi pe cineva neapărat, chiar dacă nu este necesar, adesea. Simtul umorului nu este unul dintre atributele tari ale tale, dar ziua de astăzi îţi oferă mai multe prilejuri de râs. Nu ca să te faci de râs ci situaţii comice în care intri fără să vrei. Uneori viaţa este o mare comedie!

SCORPION

Astăzi ai toate şansele să te simţi bine atât fizic cât şi psihic. Te simţi mai în formă, ca să abordezi unele probleme pe care le amânai, le rostogoleai de azi pe mâine. Nu pleca la drum lung! O bună parte dintre nativii din Scorpion au o mică sau mai mare problemă cu familia, cu copiii, în special. A început şcoala de două săptămâni şi ei, copiii, au o mulţime de nevoi şi dorinţe. Copiii nu ştiu de criză şi de clasa politică care ne-a sărăcit. Şi nici nu trebuie să ştie. Poate că ei, copiii, vor să apuce vremuri mai bune!

SĂGETĂTOR

Eşti solicitat astăzi, atât pe plan profesional cât sentimental. Trebuie să renunţi la obiceiurile proaste şi să aderi la regulile unei alimentaţii sănătoase şi a o unei vieţi de calitate. Ai o poftă teribilă de lucruri bune şi frumoase. De cand nu ai mai fost intr-un muzeu, poate chiar unul de arta contemporana ? Dar ce zici de un pranz libanez si vin algerian? Nu costa mult, dar uneori satisfacerea propriilor capricii nu are preţ. Vremea este capricioasă, dar respectul de sine întreţine flacăra din sufletul tău.

Capricornii sunt foarte interesaţi de siguranţa personală. Nu uita acest lucru când planifici drumurile pentru cumpărăturile de toamnă. Amână ce nu poţi rezolva, cere un sfat, nu strică! Un proverb oriental spune că oamenii bogaţi sunt slabi, se îmbracă în alb şi au puţine lucruri, dar foarte valoroase. O scrisoare, e-mail, reţeaua de socializare, sau o convorbire telefonică îţi aduce o veste bună, pe care nu credeai că o s-o mai auzi, pentru că se referă la o situaţie aproape uitata. În concluzie, prognoza pe ziua în discuţie este bună, singurele pericole par a fi plictiseala şi indiscreţia.

VĂRSĂTOR

Astăzi eviţi orice confruntare, orice discuţie în contradictoriu, te izolezi şi te gândeşti cum să te descurci în continuare cu problemele tale. Soluţia este aproape, concentrează-te un pic! Atenţie la bani, unde îi pui şi cum îi cheltuieşti. Nu lua şi nu da bani cu împrumut, pentru că aşa se strică prieteniile. Nu fi naiv, se pare că noua, sau vechea ta iubire te foloseşte drept bancomat! Azi configuratia astrala iti ofera un prilej sa inchei unele lucrari ramase suspendate si sa lamuresti unele aspecte ale sentimentelor tale. Sau să tranşezi o situaţie din familie - sau cu prietenii.

PEŞTI

Te distanţezi de anumite probleme şi de anumite persoane. E atât spre binele tău, cât şi al lor! Nu oricine se potriveşte cu oricine, afinităţile selective sunt un joc complicat, fără logică! „Dragostea este un lucru foarte mare”, o întâlnire neaşteptată îţi aduce amintiri dulci-amare şi regrete târzii. Este prea târziu? Poate că da, poate că nu, dar eşti dator să încerci! O zi foarte potrivita ca sa iei iniţiative curajoase, atât in domeniul tau de activitate, cat mai ales, in relatiile tale sentimentale. O vorba, un telefon sau o informatie iti aduce o veste buna, dar de care erai aproape sigur şi chiar o aşteptai.