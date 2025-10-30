HONOR lansează MagicOS 10, primul sistem de operare din lume cu agent A

HONOR a anunțat lansarea MagicOS 10, în cadrul primei sale Conferințe Globale pentru Dezvoltatori, organizată la Shenzhen. Noul sistem reprezintă primul sistem de operare cu agent AI auto-evolutiv din lume și marchează tranziția industriei de la era sistemelor de operare tradiționale (OS) la era AI OS.

În același eveniment, HONOR a prezentat și strategia extinsă a ecosistemului 1×3×N, alături de platforma îmbunătățită HONOR AI Connect.

Noul cadru lansat de HONOR deschide accesul partenerilor globali la întreaga sa platformă de inteligență artificială („1”), oferindu-le sprijin prin trei direcții esențiale de dezvoltare: integrarea în ecosistem, canale de distribuție și suport tehnologic & de brand („3”).

Această abordare scalabilă („N”) permite extinderea colaborărilor în multiple domenii de activitate, precum educație și birou, locuințe inteligente, dispozitive audio și purtabile, jucării sau produse pentru animale de companie.

„Un sistem de operare AI autentic trebuie să fie unul cu capacitate de acțiune independentă, care aduce un progres real centrat pe nevoile oamenilor și poate evolua singur”, a declarat James Li, CEO HONOR.

Acesta a subliniat angajamentul companiei de a colabora strâns cu utilizatorii, partenerii din industrie și comunitatea dezvoltatorilor. Potrivit lui Li, Implicarea directă a utilizatorilor în dezvoltarea produselor, colaborarea strânsă cu sectorul industrial și creșterea comună a ecosistemului reprezintă cele trei motoare care alimentează evoluția platformei MagicOS.

MagicOS 10 marchează o evoluție pe mai multe planuri de la un sistem de operare convențional la un sistem AI complet. Acesta face trecerea de la simpla coordonare dispozitiv–cloud la un model bazat pe agenți inteligenți, aducând un nivel superior de autonomie și eficiență.

În centrul MagicOS 10 se află o versiune nouă și îmbunătățită a asistentului YOYO, acum capabil să „vadă”, să „memoreze” și să „acționeze”, fiind alimentat de motorul MagicLM 3.0 dezvoltat de HONOR.

Cu o singură atingere, utilizatorii pot solicita YOYO să gestioneze activități zilnice sau fluxuri de creație, precum corecția inteligentă a culorilor prin Magic Color, editarea avansată a imaginilor bazată pe comenzi, dar și acțiuni precum a comanda mâncare, a face cumpărături online sau a apela un serviciu de transport.

Pe măsură ce utilizarea dispozitivelor multiple devine o normă, MagicOS 10 este primul sistem de operare din industrie care elimină complet barierele dintre platforme, permițând transferul fluent de imagini, clipuri video și documente între dispozitive HONOR, iOS, Android și Windows, oferind o experiență fără întreruperi și o eficiență sporită.

De asemenea, MagicOS 10 introduce noul concept de design Zero-Gravity Transparency, cu efecte vizuale transparente aplicate la nivelul întregului sistem – de la ecranul de blocare până la interfața aplicațiilor – fără a crește consumul de energie. Noul design echilibrează estetica cu performanța.

În plus, funcția avansată AI Deepfake Detection identifică în mod inteligent vocile false, filtrele deepfake și tentativele scrise de fraudă, oferind protecție sporită utilizatorilor.

Lansată în 2022, platforma HONOR Connect conectează deja peste 30 de milioane de dispozitive, formând o bază solidă pentru interoperabilitate. Astăzi, HONOR face trecerea către HONOR AI Connect și evoluează de la simpla conectivitate la o inteligență conectată, printr-o integrare extinsă a capabilităților AI.

Platforma HONOR AI Connect a fost concepută pentru a reduce barierele de integrare pentru parteneri și a minimiza costurile de dezvoltare. Dezvoltatorii pot utiliza direct capabilități avansate de interacțiune multimodală – voce, imagine, context – fără să fie nevoiți să reconstruiască platforme de bază complexe, având totodată acces la servicii AI colaborative, aplicabile în diverse scenarii.

Prin deschiderea sistematică a funcțiilor de conectivitate inteligentă, platforma permite accesul la funcțiile AI și la resursele din ecosistem, oferind fiecărui dispozitiv capacitatea de a deveni inteligent.

Până în prezent, HONOR a încheiat parteneriate cu peste 200 de companii din ecosistem și a lansat un program de conectivitate IoT gratuită, ceea ce oferă beneficii suplimentare pentru utilizatori și dezvoltatori.

Prin inițiative precum HONOR Alpha Flagship Store și programele de acces extins în retail, HONOR pune la dispoziția partenerilor resurse consistente și suport pentru creștere, construind împreună un ecosistem inovator centrat pe om.

Privind spre viitor, HONOR își menține angajamentul față de colaborarea deschisă, invitând parteneri globali să contribuie la construirea unui ecosistem AI comun, care să facă tehnologia inteligentă accesibilă tuturor și să marcheze începutul unei noi ere în dezvoltarea sistemelor de operare bazate pe inteligență artificială.