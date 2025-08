Sport Haos la FCSB. Gigi Becali a făcut anunțul, e confuzie totală. Finanțatorul dă vina pe duhuri







Gigi Becali este în haos total după ce FCSB a avut un început catastrofal de sezon. „Roș-albaștrii” au pierdut, în toate competițiile, cinci din ultimele șase partide. Și au fost eliminați rușinos în turul 2 preliminar al UEFA Champions League de macedonenii de la Shkendija, scor 0-1 și 1-2.

Finanțatorul vede cum corabia se scufundă, iar stagiunea e abia la început. În stilul obișnuit, Becali dă afară jucători, pe unii îi trece pe linie moartă, apoi îi impune printre titulari. În tot acest timp, antrenorul cipriot Elias Charalambous nu are niciun cuvânt de spus, se limitează să conducă antrenamentele și să facă act de prezență în timpul partidelor, pentru a pune în practică deciziile tactice ale patronului.

Azi, finanțatorul din Pipera a anunțat că revine asupra deciziei de-a renunța la Malcom Edjouma. „Îl transferăm pe Edjouma. Așa a zis MM. Plus de asta, am greșit-o. Trebuia să se facă comparație între Edjouma, Gheorghiță și Ștefănescu ca și putere, valoare. Trebuia să aleg Edjouma, apoi Ștefănescu și Gheorghiță. Chiar și Băluță! Cum să pui în comparație Băluță cu Gheorghiță?

Gheorghiță nu e luat pentru acum, ci pentru un an sau doi. El trebuia împrumutat. Edjouma mai avea puțin și pleca”, a anunțat patronul „roș-albaștrilor”.

În ceea ce privește evoluțiile catastrofale ale echipei, Becali are explicații bizare. „Nu este nicio explicație pentru ce se întâmplă la echipă. De 25 de ani, de când sunt în fotbal, nu mi s-a mai întâmplat. Nu am nicio explicație! Ca atare, se schimbă foaia. Coborâm pacea, dragostea și rugăciunea. Tot am făcut, am zis, dar e vorba de duhuri aici, lucruri care mă depășesc. Ca atare, dragoste și rugăciune.

Dacă e problemă mentală, de la duhuri vine. Dragoste și rugăciune și îi vom birui pe toți. Înainte țipam, acum nu am de ce. Ce afectați de critici? Mare lucru! Dragoste și rugăciune și biruim tot și în Europa. Contează lipsa lui Florin Tănase (nr. suspendat pentru Europa League), asta este, nu-mi fac niciun fel de griji. Ce a fost nu o să mai fie. Poate are ceva în plan mult mai măreț decât a fost anul trecut”