Haine de blană naturală la 400 de lei, ultima țeapă pe internet

Mai nou pe site-urile de second-hand, sau chiar pe rețele de socializare au apărut anunțuri legat de haine de blană foarte ieftine. Doar că acestea nu sunt reale, iar ”vânzătorii” cer avans.

În timp ce unii vânează chilipiruri alții se gândesc cum să câștige de pe urma acestora. Pe grupurile de facebook și pe cele de resale au apărut anunțuri cu vânzări de haine de blană extrem de ieftine.

Doar că lucrurile nu stau ca în anunț. Odată contactat vânzătorul spune că se mută din țară și acesta este motivul pentru care vinde atât de ieftin. De asemenea spune că este dispus să pună produsul cât mai repede la curier. Doar că are o condiție. Plata unui avans.

Motivul acestui avans ar fi acela că ar mai trimis blana și altor persoane care ar fi refuzat comanda. Însă în momentul în care cumpărătorul refuză avansul și cere livrare cu verificare și ramburs, vânzătorul dispare în neant.

Cert este că aceiași persoană are mai multe astfel de anunțuri cu diferite tipuri de blănuri. dacă la început avansul cerut este de 120 de lei, ulterior acesta este de 70 de lei doar-doar câștigă ceva de la doritorii de chilipiruri.

De altfel, acest gen de abordare nu este singular. Și cu mai multe tipuri de telefoane există anunțuri similare. Doar că dacă picați în plasă primiți doar o carcasă așa cum s-a li s-a întâmplat unor persoane care au comandat. Ideal este să cereți livrare cu verificare și plata ramburs fără nici un fel de avans.

În cazul în care vânzătorul nu are nimic de ascuns cu siguranță va fi de acord cu astfel de condiții. Iar avansul nu ar trebui dat sub nicio formă, indiferent cât de mică vi se pare suma.