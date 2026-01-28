Google, acuzată că a tras cu urechea la conversațiile oamenilor. Înregistrări secrete și un acord costisitor

Google a ajuns la un acord în valoare de 68 de milioane de dolari pentru a soluționa un proces colectiv intentat în instanță federală din Statele Unite, în care compania este acuzată că tehnologia sa de asistent vocal a înregistrat conversații private fără consimțământul utilizatorilor. Acordul vizează plângeri legate de modul de funcționare al Google Assistant și este supus aprobării instanței, potrivit Reuters.

Procesul a fost depus la data de 23 ianuarie, într-o instanță federală din California, și susține că Google Assistant s-ar fi activat în mod neintenționat în anumite situații, fără ca utilizatorii să își fi dat acordul.

Potrivit documentelor depuse la dosar, tehnologia ar fi înregistrat fragmente de conversații private, care ulterior ar fi fost transmise către serverele companiei Google.

În mod normal, Google Assistant este conceput să răspundă doar la comenzi vocale specifice, precum „Hey Google” sau „Okay Google”.

Reclamanții susțin însă că sistemul s-a activat accidental, inclusiv în lipsa acestor expresii, ceea ce a dus la colectarea de date audio fără ca utilizatorii să fie informați în mod clar despre acest lucru.

Plângerea se referă la utilizarea Google Assistant pe o gamă largă de dispozitive. Printre acestea se numără telefoanele mobile cu sistem de operare Android, boxele inteligente, laptopurile, tabletele și căștile wireless compatibile cu tehnologia de asistență vocală.

Potrivit documentelor judiciare, utilizatorii ar fi fost expuși acestor înregistrări neintenționate indiferent de tipul dispozitivului, atât timp cât funcția de asistent vocal era activă.

Reclamanții afirmă că nu au fost informați în mod suficient despre posibilitatea ca tehnologia să se activeze accidental.

Google a acceptat plata sumei de 68 de milioane de dolari pentru a închide litigiul, fără a continua procedurile judiciare. Conform informațiilor prezentate în dosar, acordul a fost încheiat pentru a evita un proces de durată în instanță.

Înțelegerea urmează să fie analizată și aprobată de judecătorul federal Beth Labson Freeman.

Dacă acordul va primi aprobarea instanței, suma va fi utilizată pentru despăgubirea membrilor clasei de reclamanți și pentru acoperirea cheltuielilor legale aferente procesului.

Cazul Google se înscrie într-un context mai amplu de litigii legate de confidențialitatea utilizatorilor și utilizarea tehnologiilor de asistență vocală.

La începutul lunii ianuarie, compania Apple a acceptat, la rândul său, să plătească 95 de milioane de dolari pentru a soluționa un proces colectiv similar.

În acel caz, Apple a fost acuzată că asistentul vocal Siri ar fi înregistrat conversații private fără acordul utilizatorilor. Și acel acord a fost încheiat fără ca acuzațiile să fie soluționate printr-o hotărâre judecătorească pe fond.

Acordul dintre Google și reclamanți nu produce efecte juridice finale până la aprobarea instanței federale. Judecătorul urmează să analizeze termenii înțelegerii și să decidă dacă aceasta respectă cerințele legale aplicabile proceselor colective din Statele Unite.

Până la o decizie definitivă, cazul rămâne deschis din punct de vedere procedural, iar părțile implicate așteaptă hotărârea instanței.